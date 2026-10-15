La asistencia al cine cae a mínimos históricos en 2025 frente al auge de los conciertos

El cine en 2025 pierde espectadores, sesiones y recaudación y se retrotrae a datos similares a finales de la década de los 80, tendencia frente a la que los conciertos de música actual recuperan los valores anteriores a la pandemia y duplican los ingresos por ventas de entradas.

Según el Anuario SGAE de las artes escénicas, musicales y audiovisuales 2026 presentado este jueves en rueda de prensa por el presidente de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), Antonio Onetti, y el director general de la fundación, Rubén Gutiérrez, las artes escénicas (teatro, danza, ópera y zarzuela) siguen creciendo en número de representaciones y superan los límites prepandémicos, pero pierden el 20 % de público desde entonces.

El anuario, que analiza 200.000 espectáculos en vivo y 3,36 millones de sesiones cinematográficas, constata que la asistencia al cine con 67,68 millones de espectadores en 2025, un 35,5 % menos que en 2019, se sitúa en línea con las cifras de la crisis del cine de 1988 (con la llegada del VHS), y muy lejos de los 143 millones de principios de siglo XXI.

En su vigésimo sexta edición, el anuario también corrobora que la oferta de conciertos de música popular crece un 42 % respecto a 2019 con 36,96 millones de espectadores si se tienen en cuenta los macrofestivales, un 31,3 % más que en prepandemia.

Cine

Según el director de la Fundación SGAE, Rubén Gutiérrez, esta tendencia decreciente del cine se espera que cambie el próximo año ya que "se están haciendo las cosas bien y con sobresaliente" y se ha referido así al éxito de películas españolas como La bola negra o Torrente, presidente.

Según el anuario, en 2025 se registraron 3,36 millones de sesiones de cine, un retroceso del 1,2 % en comparación a un año antes y una caída del 12,7 % frente a 2019.

La media de entradas compradas por habitantes cayó en 2025 hasta 1,37 y el precio medio pagado fue de 6,88 euros.

Respecto a la frecuencia con que una persona asiste al cine al año, Madrid es la comunidad con mejores resultados (1,98), seguida del País Vasco (1,48) y Baleares y Cataluña, 1,47 ambas.

La recaudación del cine en 2025 ascendió a 465,4 millones, una bajada del 4,7 % frente a 2024 y una caída del 24,4 % en relación a 2019.

Las películas más taquilleras de 2025 fueron: Lilo & Stich, Jurassic Park, Jurassic World: el renacer y Avatar: fuego y ceniza y entre la españolas están: Padre no hay más que uno, El cautivo, Wolfang, Los domingos y La cena.

Música

El anuario constata buenos resultados en la música popular. La asistencia a conciertos y macrofestivales rozó en 2025 los 37 millones de espectadores, un 8,9 % más que en 2024.

Resultados que podrían mejorar más aún en 2026, según el director general de SGAE, tras los exitosos conciertos de Bad Bunny y Shakira.

Según este experto, los festivales están imbricados en la población joven que han convertido estos eventos en una forma de ocio.

La venta de entradas a conciertos de música popular produjo en 2025 unos ingresos de 349,59 millones y si se incluyen los grandes festivales, los ingresos ascendieron a 801,4.

La música clásica experimenta un proceso de recuperación y supera los resultados de 2019 en oferta y recaudación, mientras que la asistencia está cerca de conseguirlo: 5,1 millones de entradas vendidas en 2025 frente a las 5,2 millones de 2019.

Durante 2025, se celebraron en España 18.523 conciertos. Madrid y la Comunidad Valenciana son las que concentran mayor oferta y más número de espectadores: el 22,3 % y el 14,8 % del total español.

Teatro, danza y género lírico

El anuario constata que la subida anual de las artes escénicas se mantiene estable, con un 6,5 % más de funciones que en 2024, mejorando en un 0,4 % las cifras prepandemia.

Sin embargo, no sucede lo mismo si se compara con el número de espectadores, un 20,4 menos que en 2019.

El teatro es la disciplina que continúa acaparando los tres indicadores escénicos: el 92,7 % de las funciones, el 87,7 % de los espectadores y el 86,1 % de los ingresos de taquilla.

Por su parte, la danza reúne el 4,6 % de la oferta, el 7,3 % de los asistentes y el 4,4 % de la recaudación mientras que el género lírico aglutinó el 2,7 % de las funciones, el 5 % de la asistencia y el 9,5 % de las ventas.

Radio, televisión y videojuegos

Los consumos tradicionales de radio y televisión rebajan los mínimos históricos con medias al día de 89 y 162 minutos por persona, respectivamente.

Según datos del EGM, se pierden tres minutos de consumo radiofónico respecto a 2024, situándose en el dato más bajo de la serie.

En el caso de la televisión, en 2025 se registró una media de consumo de 162 minutos por persona y día, nueve menos que el año anterior, y 60 menos que en 2019.

Respecto al consumo digital de contenidos audiovisuales, el porcentaje de hogares con acceso a internet que usaron plataformas de pago en el segundo trimestre de 2025 fue del 65,7 %, 2,4 puntos más que en 2024 y 25,2 puntos más que en 2019.

En 2025, el sector del videojuego aportó 2.293 millones, un 3,2 % menos que un año antes pero el doble que hace diez años. El uso de la IA creció 17 puntos en un solo año.