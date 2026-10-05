Reunión entre los miembros de La Oreja de Van Gogh y los productores de la película 'Puedes contar conmigo'. © Miguel López Martínez

Las canciones de La Oreja de Van Gogh darán el salto al cine con la película musical 'Puedes contar conmigo'

Las canciones de La Oreja de Van Gogh serán la base de una película musical titulada Puedes contar conmigo, según han anunciado este lunes.

La conocida banda de San Sebastián ha firmado un acuerdo con los productores Beltrán Gortázar, Domingo Corral y Gonzalo Salazar-Simpson para desarrollar el proyecto.

El grupo también participará en la producción ejecutiva de la película, cuya dirección correrá a cargo de Fernando González Molina, que coescribe la historia junto al guionista Miguel López Martínez.

Con este nuevo proyecto, La Oreja de Van Gogh aprovecha la inercia de su pico de popularidad tras el regreso de su cantante original, Amaia Montero, y el éxito de su nueva gira.

En un comunicado de prensa, se explica que el proyecto se encuentra en fase avanzada de desarrollo y escritura de guion y que contará "una historia original que, al igual que las letras del grupo aspira a llegar al corazón de millones de personas".

La cantante Amaia Montero, durante el concierto de La Oreja de Van Gogh en el Movistar Arena de Madrid el 28 de mayo de 2026. Víctor Lerena EFE

El proyecto "nace con la vocación de convertirse en un fenómeno intergeneracional y un evento cinematográfico de gran escala".

Los componentes de La Oreja de Van Gogh afirman en el comunicado: "Ver que nuestras canciones van a cobrar una nueva vida en el cine es un sueño para nosotros. Siempre hemos contado historias a través de nuestra música, y saber que ahora esas historias inspirarán un universo visual y narrativo tan grande nos llena de ilusión".

"Estamos en un momento precioso de nuestra carrera, sintiendo el cariño de muchísima gente, y creemos que Puedes contar conmigo será una celebración maravillosa de todo lo que nos une a nuestro público", añaden.

Fernando González Molina acaba de estrenar Cronos tras presentar este mismo año Mi querida señorita. Entre sus trabajos anteriores destacan la trilogía del Baztán, inspirada en las novelas de Dolores Redondo, Palmeras en la nieve, Tengo ganas de ti y Tres metros sobre el cielo.

"Trasladar el universo de la Oreja a una historia original es un desafío gigante para mí", señala el director. "Es también cumplir un sueño: actualizar los grandes musicales románticos, que he amado desde siempre, a los códigos del cine actual".

Beltrán Gortázar impulsa el proyecto a través de su nueva marca de producción, Arce Studios. Tras su paso como directivo por Google y YouTube, en su trayectoria reciente destaca la etapa como CEO de Suma Content, responsable de series como La Mesías, Superestar o Cardo.

Domingo Corral, que ha anunciado este año un acuerdo exclusivo de colaboración con HBO Max para desarrollar series en España, anuncia así su primer proyecto de cine después de su etapa en Movistar Plus, donde puso en marcha una estrategia de producción original que ha dado lugar a series como Querer, La Mesías, Poquita fe o Antidisturbios, y a películas como Sirât, Los tigres, La bola negra, Los domingos o El ser querido.

Completa esta alianza Gonzalo Salazar-Simpson, desde su productora LAZONA, con trabajos recientes como Cada día nace un listo, de Arantxa Echevarría, y Subsuelo, de Fernando Franco. Su amplia trayectoria en cine, televisión y teatro incluye películas como El autor, Ocho apellidos vascos y No habrá paz para los malvados, ganadora de seis premios Goya, entre ellos el de mejor película.