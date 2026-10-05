Alfonso del Amo, Premio Nacional de Patrimonio Cinematográfico y Audiovisual 2026

Alfonso del Amo ha sido galardonado con el Premio Nacional de Patrimonio Cinematográfico y Audiovisual, correspondiente al año 2026, a propuesta del jurado reunido este lunes.



El premio, concedido por el Ministerio de Cultura, está dotado con 30.000 euros. El jurado ha decidido conceder este galardón a Alfonso del Amo “por ser una figura indiscutible de prestigio internacional en el ámbito de los archivos fílmicos.



Su aportación ha sido fundamental en la adquisición de conocimientos cruciales para la preservación y comprensión del patrimonio cinematográfico”. El jurado ha expresado que la concesión del premio “aspira a reconocer tanto su aportación científica y la elaboración de una metodología rigurosa y criterios sólidos para el estudio de los materiales fílmicos, como su generosidad a la hora de compartir su magisterio, trabajo y conocimientos”.

Además, el jurado ha añadido que “en el año que marca el 90 aniversario del inicio de la Guerra Civil, este reconocimiento resulta especialmente pertinente ya que la publicación del Catálogo general del cine de la Guerra Civil que Alfonso del Amo elaboró, con la colaboración de María Luisa Ibáñez, marcó un antes y un después en el conocimiento de las películas producidas en España durante el conflicto y es el ejemplo definitivo de la importancia de su aportación”.



El Premio Nacional de Patrimonio Cinematográfico y Audiovisual reconoce la aportación más sobresaliente en el ámbito del patrimonio cinematográfico español, bien a través de iniciativas y proyectos destacables de recuperación, conservación y difusión o en reconocimiento a una trayectoria prolongada con impacto tangible en conservación y difusión del citado patrimonio.

Alfonso del Amo García ha ejercido su vida profesional en Filmoteca Española, institución en cuyo marco ha desarrollado, hasta su jubilación, una extraordinaria actividad de estudio, investigación, gestión y formación, en el ámbito de la preservación de los soportes de la cinematografía, los materiales fílmicos con soporte fotoquímico en los que quedaban impresos los resultados de la filmación en la época anterior a la digital.



Su nombramiento como jefe de la Comisión Técnica de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos en la parte central de su trayectoria supuso, por un lado, el reconocimiento de la importancia de su aportación y, por el otro, marcó la integración completa de Filmoteca Española en el ámbito internacional.

Es autor de publicaciones relevantes en el área de los archivos fílmicos y la historia del cine a nivel internacional, entre los que cabe destacar ‘Los soportes de la cinematografía’, ‘Inspección técnica de materiales en el archivo de una filmoteca’ y el ‘Catálogo general del cine de la Guerra Civil’.



A comienzos del siglo XXI, un momento crucial de expansión y avance en la historia de Filmoteca Española, fue responsable del diseño de los requerimientos técnicos necesarios para la conservación de materiales fotoquímicos en el proyecto y el proceso de construcción del Centro de Conservación y Restauración ‘Carlos Saura’.



Además, fue maestro y figura de referencia para una generación de archiveros especializados, a la que transmitió su visión y conocimientos técnicos. Se le concedió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes del Ministerio de Cultura en 2014.