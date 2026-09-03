'La bola negra', 'El ser querido' y 'Los domingos' se juegan representar a España en los Oscar

La bola negra, de Javier Ambrossi y Javier Calvo, El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, y Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa, son las tres películas que la Academia de Cine ha preseleccionado para representar a España en la próxima edición de los premios Oscar, la número 99, en la categoría de mejor película internacional.

Así lo han anunciado la actriz Miriam Garlo, que hizo historia al convertirse en la primera actriz sorda en alzarse con un Premio Goya, en un acto celebrado en la sede de la institución, acompañados por el presidente Fernando Méndez-Leite y la notaria Eva Fernández Medina.

El próximo 16 de septiembre se anunciará la película que finalmente representará a nuestro país en los premios de la Academia de Hollywood.

Parte como clara favorita La bola negra, por la que Los Javis conquistaron en el Festival de Cannes 2026 el premio al mejor director, ex aequo con Pawel Pawlikowski por Fatherland.

La película recibió, además, una ovación de unos 20 minutos tras su estreno en el Grand Théâtre Lumière y fue ensalzada por buena parte de la crítica internacional.

Desde ese momento, ha figurado en las quinielas de los Oscar de prestigiosos medios especializados como Variety, y no solo para la categoría de película internacional. Aparece muy bien posicionada en los apartados de mejor película, dirección, fotografía, guion adaptado, canción original…

Todo ello ha llevado a que Netflix apostara fuerte para hacerse con los derechos de distribución del filme en EEUU y Canadá. Tanto confía la plataforma en sus opciones de cara a los Oscar que ha decidido potenciar su estreno en cines.

La película se estrenará en ambos países norteamericanos el 16 de octubre y no llegará al streaming hasta el 2 de diciembre. En total, 47 días de exclusividad en salas, lo que supone un récord para la plataforma, que normalmente concede unas dos semanas de margen a sus películas.

Por si fuera poco, Ambrossi y Calvo recibirán el 2 de octubre de 2026 el Premio a la Dirección en la sexta edición de la Critics Choice Celebración of Cinema & Television, que se celebrará en Beverly Hills.

Todo apunta a que tenemos un caballo ganador entre las tres candidatas. Al menos, ninguna de las otras contendientes tendrá un estreno igual de potente en EEUU.

La bola negra, que se estrena en las salas españolas el 25 de septiembre y que pasará tanto por el Festival de Toronto como por San Sebastián, es un épico drama queer que parte de una obra homónima de Federico García Lorca, que el poeta empezó a escribir en 1936 y que quedó inconclusa tras su asesinato, aunque se conservan cuatro páginas de la misma y una lista de personajes.

"Los Javis levantan un laberinto de espejos por entre tiempos y realidades, un atlas bien musculado del y por el universo lorquiano”, comentaba la crítica Mariona Borrull sobre La bola negra en Cannes. “La nieve, la luna, el niño… Empleadas sin miedo, resultan imágenes cinematográficas perfectas”.

El filme, producido por Movistar Plus y Suma Content -la productora de Los Javis-, está protagonizado por el músico Guitarricadelafuente y los emergentes intérpretes Carlos González y Milo Quifes. Los acompañan Miguel Bernardeau, Lola Dueñas y dos estrellas internacionales como Penélope Cruz y Glenn Close.

La opción Sorogoyen

El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen, también estuvo en la sección oficial de Cannes, lo que siempre es una gran carta de presentación para una película, por mucho que no recibiera ningún premio. La película se estrenó el pasado 26 de agosto en España, y en menos de una semana bordea ya el millón de euros de recaudación. En Francia, donde se estrenó el 16 de mayo, la han visto unos 200.000 espectadores.

Además, la película ya ha cerrado su distribución en Estados Unidos y Canadá con la compañía Kino Lorber y tendrá su estreno norteamericano dentro de la sección Special Presentations del Festival Internacional de Cine de Toronto. A esta cita seguirá una amplia gira de invierno por Norteamérica, con presencia en numerosos festivales relevantes dentro del circuito de la temporada de premios. Por ahora, se espera que tenga una presencia limitada en salas.

El filme de Sorogoyen narra la historia de Martínez y Emilia, padre e hija, un director de cine prestigioso y polémico y una actriz de carrera estancada, a los que interpretan Javier Bardem y Victoria Luengo. Llevan sin verse años, y cuando se reencuentran son incapaces de conciliar un pasado marcado por la culpa que siente él y el rencor de ella.

Cuando Martínez le ofrece a Emilia uno de los papeles principales de su nueva película, Desierto, un drama de época ambientado en el Sahara Occidental de los años 30, y esta lo acepta, se verán obligados a enfrentar sus posturas durante un rodaje que transcurre en Fuerteventura.

La triunfadora en los Goya

Por su parte, Los domingos arrancó su andadura en el Festival de San Sebastián de 2025, donde conquistó la Concha de Oro. La película se estrenó el 25 de octubre de ese mismo año, por lo que entra en el periodo de elegibilidad que establece la Academia de Hollywood, que va de octubre a septiembre y no corresponde con el año natural.

La película de Alauda Ruiz de Azúa arrasó durante la temporada de premios española, conquistando finalmente cinco premios Goya, entre ellos los de mejor película y dirección. En taquilla ha logrado acumular casi cinco millones de euros.

Los domingos es un filme que destaca por un excelso guion, por la elegancia formal y por unas interpretaciones más que convincentes que nos permiten ahondar en la pregunta de por qué una joven de 17 años decidiría entrar en un convento.

Ha supuesto la consagración de Alauda Ruiz de Azúa, que ya ganó el Goya a la dirección novel por Cinco lobitos (2022) -filme por el que también fueron premiadas las actrices Laia Costa y Susi Sánchez- y que obtuvo los premios Feroz y Forqué a mejor serie por Querer (2024), de Movistar Plus+.