Venecia 2026 arranca sin directores españoles y con menos Hollywood: ¿se impondrá la política al cine?

Este miércoles arranca una nueva edición del Festival de Venecia y la primera duda que surge es dónde se situará el foco de atención, si en el cine o en la política.

Por el lado del cine, la Mostra tiene los alicientes suficientes para entregar una edición memorable, aunque dependerá de que los filmes cumplan las expectativas. Para el cine español seguro que no lo será, pues ninguno de nuestros directores aparece en la programación. El dato, sin embargo, no debería llevarnos a lecturas dramáticas, ya que las propuestas más potentes de nuestra cinematografía en 2026 estuvieron en Cannes: La bola negra, de Los Javis; Amarga Navidad, de Almodóvar, y El ser querido, de Rodrigo Sorogoyen.

Una de las novedades respecto a las últimas ediciones es la escasa presencia de Hollywood, teniendo en cuenta que en los últimos años han pasado por la sección oficial grandes éxitos como La forma del agua (Guillermo del Toro, 2017), Roma (Alfonso Cuarón, 2018), Nomadland (Chloé Zhao, 2020), El poder del perro (Jane Campion, 2021), The Brutalist (Brady Corbet, 2024) y Bugonia (Yorgos Lanthimos, 2025).

En esta edición, que, eso sí, entregará el León de Oro honorífico a dos leyendas del cine de aroma clásico como George Clooney y Ellen Burstyn, tan solo A24 llega a la sección oficial con una de sus grandes apuestas de 2026, Primetime (Lance Oppenheim), en donde Robert Pattinson va a de cabeza a por el Oscar interpretando a Chris Hansen, presentador del controvertido programa To Catch a Predator, en donde se revelaba la identidad de depredadores sexuales.

Por lo demás, el cine estadounidense se limita a estar presente en la pugna por el plantígrado dorado con coproducciones con otros países. Por ejemplo, en Wild Horse Nine (Reino Unido/EE. UU./Chile), donde Martin McDonagh, que ganó en el festival el premio al mejor guion por Almas en pena de Inisherin (2022), recluta a John Malkovich y Sam Rockwell para interpretar a dos desastrados agentes de la CIA enviados a la Isla de Pascua.

Sam Rockwell y John Malkovich, en 'Wild Horse Nine' Diego Araya Corvalán

Lo mismo ocurre con Company (Canadá/EE. UU.), un drama familiar en tres líneas temporales dirigido por Casey Affleck y protagonizado por Ben Mendelsohn y Nick Nolte y con la coproducción Irlanda/EE. UU. Bucking Fastard, el primer trabajo conjunto de las hermanas Kate y Rooney Mara, con dirección del alemán Werner Herzog.

Otras dos películas convocarán en la alfombra roja el brillo de las estrellas, aunque sean europeas: Búnker (Francia/España), donde Penélope Cruz y Javier Bardem interpretan a un matrimonio en crisis a las órdenes de Florian Zeller (El padre, 2020), y la italo-belga The Echo Chamber, de Andrea Pallaoro, en donde Alicia Vikander y Susan Sarandon protagonizan junto a Luca Marinelli una historia original del añorado Bernardo Bertolucci.

Fuera de concurso, encontramos a un clásico como Paul Schrader, que pretende prolongar el éxito de filmes recientes como El reverendo (2017) o El contador de cartas (2021) con Basics of Philosophy, y a Al Pacino y Kiefer Sutherland en el thriller criminal Father Joe, de Barthélémy Grossmann.

Entre la inevitable cuota de cine italiano de la sección oficial, con cinco títulos de los 21 en liza, destaca el nuevo trabajo del italiano Nanni Moretti, Sucederá esta noche -que también cuenta con financiación española-, un drama romántico basado en los relatos del escritor Eshkol Nevo con Louis Garrell y Jasmine Trinca en el reparto.

Jasmina Trinca y Lois Garrel, en 'Sucederá esta noche', de Nanni Moretti BTeam Producctions

De Asia, por su parte, llegan dos maestros como el japonés Hirokazu Kore‑eda, que en Look Back cuenta la historia de dos amigas que tratan de triunfar en el mundo del manga, y el coreano Lee Chang‑dong, que regresa varios años después de la magnífica Burning (2017) con un inquietante drama romántico titulado Un amor posible.

Otro de los proyectos a tener muy en cuenta de la sección oficial es Dau, la pieza central y más ambiciosa dentro del macroproyecto homónimo de Ilya Khrzhanovsky: un experimento cinematográfico y antropológico de casi dos décadas que nació como biopic del físico soviético Lev Landau y acabó convirtiéndose en una instalación inmersiva total y en una saga de largometrajes y series extraídos de un mismo universo.

De las 21 películas que podrían alzarse con el León de Oro, tan solo una de ellas está dirigida por una mujer, lo que ha generado una inevitable polémica. Se trata de Woman Unknown, de la danesa May el-Toukhy.

Fuera de concurso, también podrá verse el documental Oasis: Don’t Look Back in Anger (Dylan Southern, Will Lovelace), una mirada íntima a los hermanos Gallagher en su exitosa gira de reunión de 2025.

Rueda de prensa guadianesca

En el terreno de las polémicas, esta edición arranca con una rueda de prensa del Jurado Oficial cancelada por “problemas de agenda” y que, tras las críticas recibidas, el festival celebrará finalmente este mismo miércoles. No sabemos si detrás de la cancelación inicial había alguna razón oculta, pero lo cierto es que la política está generando muchas controversias en los grandes festivales y poniendo en aprietos a los miembros de los sucesivos jurados.

Penélope Cruz, en 'Búnker' Elastica

En la edición anterior, el presidido por Alexander Payne recibió críticas desde sectores progresistas por conceder el León de Oro al drama familiar Father Mother Brother Sister de Jim Jarmusch en vez de premiar a La voz de Hind de Kaouther Ben Hania, una película que aborda de manera crítica y cruda el drama de la guerra en Palestina.

Este año, ni Berlín ni Cannes se han librado de sus propias polémicas más allá del cine. En el festival alemán unas declaraciones de Wim Wenders encendieron la mecha. El cineasta, al frente también del reparto de premios, dijo que los directores de cine debían mantenerse al margen de la política mientras le cuestionaban por Palestina e Israel en rueda de prensa. Esto provocó la renuncia de la escritora Arundhati Roy a participar en el certamen, además de duras críticas.

En Cannes la polémica se centró en Vincent Bolloré, multimillonario y accionista mayoritario de Canal+, la empresa que más invierte en cine francés, contra el que se lanzó una carta que firmaron personalidades como Javier Bardem, Mark Ruffalo y Ken Loach por una supuesta deriva derechista del canal.

Alberto Barbera, director artístico de la Mostra de Venecia, no se ha arredrado por los precedentes y el día de la presentación de la programación, el pasado 23 de julio, calificó la edición como “la más política en años”.

Robert Pattinson en 'Primetime' A24

Veremos cómo se maneja en estas aguas la presidenta del jurado, Maggie Gyllenhaal, que al menos estará acompañada en su labor prescriptiva por la propia Kaouther Ben Hania, quien para muchos debió llevarse el León el año anterior en detrimento de Jarmusch. La prensa seguro que irá a tocarle las cosquillas.

Por otro lado, personalidades como la premio nobel Annie Ernaux, el músico Roger Waters o los cineastas Matteo Garrone e Isabel Coixet han firmado una carta abierta que exige al festival que adopte medidas concretas de apoyo a Palestina. Como reacción, el festival proyectará en la sección oficial NAZA, el nuevo documental de los creadores del oscarizado No Other Land, en el que vuelven a denunciar la situación en Gaza.

También puede levantar ampollas Ink, el filme de inauguración firmado por Danny Boyle, que aborda la figura del magnate de los medios Rupert Murdoch. O Musk, la investigación sobre Elon Musk que ha dirigido Alex Gibney. Por su parte, la ganadora del León de Oro Laura Poitras afronta los excesos en Minnesota del ICE de Donald Trump en el cortometraje We’re Here.

Además, frente al veto de Cannes, Barbera no ha tenido miedo a incluir a creadores israelíes en la programación. Es el caso de Amos Gitai, que presenta una película sobre Yitzhak Rabin, primer ministro asesinado en 1995 por un extremista judío de derechas.

Jack O'Connell, en 'Ink' Festival de Venecia

Tampoco evita la organización otro de los temas candentes en la industria: la inteligencia artificial. La organización se atreve a programar una película realizada íntegramente con IA. Se titula Be Brave (Francesco Carrozzini) y aborda la figura de Renzo Rosso, fundador de la marca de ropa Diesel.

“Quiero presentar esta [película] como una invitación para que todos reflexionen sobre cómo la IA como herramienta puede abrir nuevas posibilidades creativas para los cineastas”, ha declarado Alberto Barbera.