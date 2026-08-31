Warhol, Haneke y Baro d’evel protagonizan la programación de septiembre de CaixaForum+

La plataforma de contenidos bajo demanda de CaixaForum propone una vuelta de vacaciones llena de documentales y películas en las que, como es habitual, tocan todas las manifestaciones artísticas. Entrevistas, vistazos al interior de procesos creativos y recomendaciones para hacer un poco más llevadera la llegada del nuevo curso.

Una de las obras más destacadas de las que se suman al catálogo este mes es Warhol-Vijande: Más que pistolas, cuchillos y cruces. El documental, dirigido por Sebastián Galán, es un estreno exclusivo de CaixaForum+ y reconstruye la visita de Andy Warhol a Madrid en 1983, con motivo de la exposición Pistolas, cuchillos, cruces en la Galería Fernando Vijande.

El acontecimiento reunió a figuras de la Movida como Pedro Almodóvar, Alaska (que ejerce como maestra de ceremonias) y Robert Mapplethorpe. A través de entrevistas y testimonios, el documental recupera la memoria cultural de una España recién salida de la dictadura y el papel de Vijande en su transformación artística. Participan artistas, galeristas, expertos y colaboradores cercanos de Warhol.

Imagen del documental 'Warhol-Vijande: Más que pistolas, cuchillos y cruces', dirigido por Sebastián Galán. CaixaForum+

Otra incorporación importante será la del documental Qui som?, que sigue el proceso creativo de la obra homónima de la compañía francocatalana de circo contemporáneo y artes escénicas Baró d’Evel. El cineasta Salvador Sunyer acompaña a la formación desde la concepción de la obra hasta su estreno mundial en el Festival de Aviñón de 2024.

Sus fundadores, Camille Decourtye y Blaï Mateu Trias, exploran la pregunta “¿Quiénes somos?” para reflexionar sobre su identidad, su relación con el arte y su lugar en el mundo. El documental muestra su método de creación, basado en el riesgo, el juego y la improvisación, y reivindica la espontaneidad y la inocencia como vías para romper las reglas artísticas establecidas.

Imagen de 'Qui som? Baró d'Evel', dirigido por Salvador Sunyer. CaixaForum+

El 3 de septiembre llegará a la plataforma el documental La ciutat del mar, escrito y dirigido por Alfons Par a partir de una idea original de Rosa Maria Gal Prat, que ofrece un retrato de Barcelona a través de la influencia histórica del Consolat de Mar, una institución medieval que regulaba el derecho marítimo catalán y mediaba en el Mediterráneo.

La película combina dos historias: una periodista investiga esta institución medieval para escribir sobre la ciudad, mientras Marc Gili, cantante de la banda Dorian, busca inspiración para componer una canción dedicada a Barcelona. Mediante testimonios de expertos en historia, cultura, música y economía, la obra descubre la importancia de este organismo.

'La ciutat del mar', dirigido por Alfons Par. CaixaForum+

En el apartado episódico, la plataforma estrena una nueva serie de pensamiento que reúne a personalidades de la filosofía, la sociología, el arte, la literatura y la ciencia para reflexionar sobre los desafíos del presente.

A lo largo de ocho episodios de unos 20 minutos de duración, En pausa. Lecturas para pensar el presente reivindica la pausa, la escucha y el pensamiento crítico frente a la aceleración constante de la vida contemporánea.

Los primeros capítulos cuentan con la participación de la filósofa y ensayista Marina Garcés, la escritora Kate Crawford, el pensador Éric Sadin y la filósofa y escritora Valeria Luiselli. Posteriormente se incorporarán el autor, premio Princesa de Asturias Julian Barnes, los escritores David Uclés y Lidia Ravera y el sociólogo Hartmut Rosa. Este último también participará en un nuevo encuentro presencial de En pausa: Diálogos para pensar el presente en CaixaForum Barcelona.

Varios de los protagonistas de 'En pausa: Lecturas para pensar el presente.' CaixaForum+

Otra serie que llegará en exclusiva al portal será Super zoom, que vuelve con su tercera temporada. En los seis nuevos episodios, robots equipados con cámaras de superalta resolución exploran obras de la Colección de Arte Contemporáneo Fundación ”la Caixa”.

Esta tanda se centra en las piezas Curved Plane / Figure XI (1995), de Robert Mangold, Crucifixión (1959), de Antonio Saura, Phicares (2014), de Julião Sarmento, Kouros Descends Stairs (2008), de Rachel Harrison, Sin título M/M 1 (1987), de Cristina Iglesias y The Trajectory of Light in Plato’s Cave (1985-1996), de Mike Kelley.

Además, cuatro de estas obras (las de Sarmento, Kelley, Mangold y Harrison) formarán parte de la exposición Una fuerza del pasado, que se inaugurará el 22 de septiembre en CaixaForum Barcelona. La muestra también recuperará tres obras de la primera temporada, de Mapa de carne (1982), de Miquel Barceló, El embalaje (1969), de Equipo Crónica y Lamer y enjabonar (1993), de Janine Antoni, ampliando así el recorrido audiovisual por el arte contemporáneo.

Imagen de la serie 'Super Zoom'. CaixaForum+

CaixaForum+ presentará, tras su paso por el Festival de San Sebastián, el documental Jaleos, dirigido por Isaki Lacuesta y coproducido por la plataforma. La película propone un recorrido por la historia del flamenco a través de archivos, testimonios sonoros y grabaciones actuales, explorando su relación con la modernidad, la política, el arte y la historia.

El guion corre a cargo del propio Lacuesta, con la colaboración de Pedro G. Romero y Luis Parés, y aborda episodios poco conocidos sobre este estilo, desde la primera filmación de Thomas Edison hasta la fascinación del nazismo y las vanguardias. Mezcla de cuento y ensayo, el documental reivindica el flamenco como fenómeno internacional y parte de la memoria cultural colectiva.

Imagen de 'Jaleos', de Isaki Lacuesta. Bteam Pictures / CaixaForum+

Finalmente, como cada mes, CaixaForum+ dedica un espacio de programación a un cineasta destacado. En septiembre le llega el turno a Michael Haneke, con el estreno de La cinta blanca, Palma de Oro en Cannes en 2009.

Ambientada en 1913, poco antes de la Primera Guerra Mundial, la obra retrata un pequeño pueblo protestante del norte de Alemania para explorar los orígenes del integrismo y del nazismo. Haneke reflexiona sobre una infancia marcada por el miedo, la crueldad y la sumisión a la autoridad.

Para complementarla, la plataforma ofrece Código Haneke, documental de Marie-Eve de Grave que repasa la trayectoria del cineasta mediante declaraciones suyas y testimonios de colaboradores y amigos como Juliette Binoche, Isabelle Huppert y Ruben Östlund.