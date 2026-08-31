Naomi Watts recibirá un Premio Donostia en el Festival de San Sebastián

La actriz Naomi Watts (Shoreham, Inglaterra, 1968), una de las más destacadas de su generación, recibirá el Premio Donostia del Festival de San Sebastián. La entrega será el sábado 19 de septiembre en una gala en el Kursaal.

La intérprete y productora presentará en la 74.ª edición del festival el largometraje The Housewife (La esposa perfecta), debut en la dirección del canadiense Ben Shirinian.

En esta edición del festival también recibirá un Premio Donostia el director Werner Herzog.

El trabajo de Watts combina cine de autor con grandes producciones en la pequeña y en la gran pantalla. Ha estado nominada al Oscar en dos ocasiones: por su papel en 21 gramos (2003), de Alejandro González Iñárritu, y por Lo imposible (que se presentó en la Sección Oficial de San Sebastián fuera de concurso en 2012), de J. A. Bayona.

Su consagración internacional llegó gracias a Mulholland Drive (2001), de David Lynch, una interpretación considerada referente del cine contemporáneo.

Naomi Watts en 'The Housewife' ('La esposa perfecta'). Neon

También ha trabajado con cineastas como Peter Jackson, David Cronenberg, Clint Eastwood, Michael Haneke, Audrey Diwan, Noah Baumbach o Rodrigo García, con quien en 2009 viajó a San Sebastián para clausurar la Sección Oficial fuera de concurso con Mother & Child (Madres e hijas).

The Housewife (La esposa perfecta) está protagonizada, además de Naomi Watts, por Tye Sheridan, Luke Evans, Michael Imperioli y Lena Olin. Ambientado en 1964 y basado en un hecho real, el filme cuenta la historia de un joven periodista que descubre que un supuesto antiguo nazi vive oculto en Nueva York y que entabla amistad con la adorable esposa del principal sospechoso.

Antes de su debut en el largometraje, Ben Shirinian ha firmado cortometrajes como Lost in Motion (2012), Lost in Motion 2 (2013) y Josef et Aimée (2015).