Muere a los 56 años Francesc Garrido, actor de las series 'El tiempo entre costuras' y 'Sé quién eres'

El actor de teatro, televisión y cine Francesc Garrido, que participó en series como Sé quién eres y El tiempo entre costuras y en películas como Mar adentro ha fallecido a los 56 años a causa de un infarto, según han indicado a EFE este lunes fuentes del sector del cine.

Nacido en Barcelona el 7 de septiembre de 1969, Francesc Garrido había debutado en el teatro en el año 1990 con la obra Alfons Quart, en la televisión empezó su andadura en la serie Estació d'enllaç en 1996 y, en el cine, apareció por primera vez en 1999 en la película La ciudad de los prodigios.

Formado en el Institut del Teatre, Garrido participó en más de 30 películas y fue nominado en dos ocasiones a los Premis Gaudí por sus trabajos en Stella Cadente y L'adopció.

L'Acadèmia del Cinema Català ha mostrado su pésame por la pérdida del actor y ha expresado su apoyo a la familia, amigos y la comunidad cinematográfica.

Garrido (Barcelona, 1969) participó en películas como 4 latas, Alatriste, Mar adentro, Te doy mis ojos, Smoking Room —con la que ganó una Biznaga de Plata en el Festival de Málaga— o las más recientes El anfitrión y Balandrau.

Pero es en las series donde gozó de mayor popularidad. Se ganó el reconocimiento del público con su papel protagonista en Sé quién eres como Juan Elías, un abogado que pierde la memoria tras un accidente de coche y pasa a ser el principal sospechoso de una desaparición. Tras ello encadenó varios papeles en teleficciones de éxito: en La novia gitana, adaptación de la trilogía de Carmen Mola, encarnó al forense de la Brigada de Análisis de Casos; en El tiempo entre costuras, encarnaba al comisario Claudio Vázquez. En la serie histórica Isabel era Juan Rodríguez de Fonseca, eclesiástico de confianza del rey Fernando. Gran reserva, Clanes y Los sin nombre. También contaron con la participación de Garrido.

Además de series y películas, Garrido fue un habitual del teatro, muy vinculado al Teatre Lliure de Barcelona, con obras como L'Hèroe, Molt soroll per no res, Casa de nines, Glengarry Glen Ross y Dublinesos, entre muchas otras.