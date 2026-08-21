'Insidious: Fuera del más allá': ancianos con ojeras entre el 'azul Patinir' y el 'Thriller' de Michael Jackson

Hay un hombre en Hollywood con una agenda con menos huecos que una placa de yeso. Se llama James Wan y es australiano de origen malayo. De la saga Saw a Expediente Warren, Wan es el rey del grito, aunque también ha dirigido películas de superhéroes como Aquaman.

Con su productora, solo en 2026 ya lleva estrenadas cuatro películas: Mortal Kombat II, La momia, de Lee Cronin, Backrooms y la sexta entrega de Insidious, una saga que comenzó dirigiendo él mismo y que lo consolidó como el gran referente del terror moderno en las colinas de Los Ángeles.

En un panorama del cine comercial estadounidense dominado por las franquicias, con cada vez menos películas completamente originales, queda claro que cualquier producto de éxito se explota hasta que revienta.

En el caso de Insidious, su gran apuesta consiste en representar el 'más allá', ese lugar indefinido entre la vida y la muerte, como una suerte de purgatorio habitado por las almas en pena que todavía no han dado el siguiente paso -aunque no se sabe muy bien si al otro lado espera san Pedro con las llaves o el verdadero descanso eterno-.

El cine de terror, que vive un momento de apogeo, siempre ha sido un instrumento muy útil para reflejar el subconsciente. En Fuera del más allá, la protagonista, una higienista dental llamada Gemma (Amelie Eve), deberá enfrentarse tanto a fantasmas reales como a los que habitan en su cabeza, en una película sobre el trauma y el estrés postraumático.

Fuera del mundo

Datado hacia 1520, El paso de la laguna Estigia, del pintor flamenco Joachim Patinir, nos muestra a Caronte, el barquero que transporta las almas de los muertos desde el mundo de los vivos hasta su destino final. Tal ha sido el impacto de la obra, que puede contemplarse en el Museo del Prado, que desde entonces se habla del 'azul Patinir'. Su extraña belleza nos remite, sin duda, a ese lugar del 'más allá'que buscaba representar el artista.

En Insidious: Fuera del más allá, la protagonista, madre soltera y con un novio policía de físico imponente, sufre pesadillas. La atormenta el recuerdo de su madre, muerta en circunstancias extrañas, mientras se le aparecen unos ancianos que parecen una mezcla entre las pinturas negras de Goya y los muertos vivientes de Thriller, de Michael Jackson.

En una película más bien breve -lo cual se agradece-, descubrimos que Gemma, que odia a su madre sin comprender lo que ocurrió realmente, es una especie de 'mensajera' entre un mundo y otro. Los viejos con rostro de cera y su líder, una suerte de Charles Manson con aspecto de Alice Cooper, quieren utilizarla para escapar del 'más allá' y cometer toda clase de barbaridades en el mundo de los vivos.

Los ancianos de 'Insidious: Fuera del más allá' Sony Pictures

Con pocos escenarios -están casi todo el tiempo en la casa de la heroína-, una trama mínima, a veces demasiado mínima, sustos bien dosificados y un laberinto oculto detrás de las paredes que recuerda a Backrooms, Fuera del más allá mezcla drama familiar, trauma y película de terror convencional.

Por momentos, Insidious logra crear imágenes de gran impacto visual que funcionan como representaciones del terror asociado al trauma. En otros, la película se enreda demasiado explicando sus propias reglas de la mano de esa médium que ejerce como hilo conductor entre todas las entregas.

De susto en susto, y con algún momento en el que no llega a Patinir pero sí consigue evocar un espacio 'trascendente', da la impresión de que Insidious: Fuera del más allá podría haber profundizado más y mejor en su historia de fondo. Se queda así en una película de terror resultona, pero más bien convencional.