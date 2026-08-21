'El coro de Praga': un complejo retrato de la adolescencia y del abuso de poder

Karolina (Katerina Falbrová) tiene trece años y un sueño: entrar en el equipo titular de uno de los coros más prestigiosos de la República Checa. Cuando arranca la película de Ondřej Provazník (Praga, 1978), la joven mira desde el banquillo y con fascinación las dinámicas de una formación en la que destaca su hermana mayor, Lucie (Maya Kintera), de quince años y que está dirigida por Vit (Juraj Loj), un atractivo y coqueto adulto que alterna la severidad y el desenfado para tratar con las chicas.

Karolina, que está abandonando la infancia para internarse en los misterios de la adolescencia, trata de descifrar desde la distancia el comportamiento de los que le rodean, sin que haya un libro de instrucciones al que aferrarse. Lo que no es capaz de captar desde su tierna mirada, a pesar de que su personalidad no esté exenta de sentimientos complejos como la ambición, el deseo o el orgullo, es para el espectador la sombra de algo oscuro: ¿qué hay detrás de esa mezcla de autoridad, seducción y familiaridad con la que Vit se relaciona con sus pupilas?

En esa tensión, construida de manera sutil por el director, se desarrolla El coro de Praga, uno de esos dramas europeos destinados a una larga trayectoria por festivales y a pasar de puntillas por las salas españolas (el anodino título, desde luego, no anima a comprar una entrada). Y es una pena, pues el filme nos mantiene enganchados a la trama y construye un mundo que seduce.

Ambientada en los años 90, en la misma época del hecho real que la inspira, El coro de Praga transcurre en su mayor parte en un retiro en la estación de esquí de una montaña nevada, donde el coro realiza unos ensayos intensivos de los que saldrán las veinte chicas que realizarán una gira por EE. UU. Karolina, inesperadamente, es reclutada ante la renuncia de una de las integrantes del conjunto vocal.

Provazník dibuja esta convivencia, marcada por la competitividad, sin ocultar ninguna arista de la experiencia adolescente. Hay alegría, camaradería y complicidad, pero también inseguridad, vergüenza, envidia, rencor… incluso una maldad de baja intensidad, pero maldad en cualquier caso. Karolina tendrá que lidiar con alguna que otra novatada de una crueldad inesperada, incluso por parte de su hermana.

Por otro lado, la protagonista va conquistando poco a poco la atención de Vit, que irá concediéndole mayor importancia en el coro, mientras sigue mostrándose inquietantemente seductor con todas las chicas. En esta dinámica, el cineasta muestra cómo el resto de adultos siempre están dispuestos por interés a mirar para otro lado, desde la fundadora del coro hasta los padres de las chicas.

Con una apuesta visual melancólica que recuerda a Las vírgenes suicidas (1999) de Sofia Coppola y convincentes interpretaciones de todo el elenco, en especial de Katerina Falbrová, que consigue mantener en la mirada el enigma de lo que ocurre en su interior, Provazník logra un atinado contraste entre la armonía de voces del coro y el aislamiento de cada miembro, consolidado visualmente por el blanco de la nieve que rodea a los personajes.

Finalmente, el filme nos conduce a una perturbadora escena construida con inteligencia con el fuera de campo y que pone el broche a una película sobre el abuso compleja, sensible y contenida.