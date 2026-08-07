Werner Herzog, Premio Donostia de la 74 edición del Festival de San Sebastián

El director, guionista, productor y actor Werner Herzog recibirá un Premio Donostia en reconocimiento a su carrera durante la gala de apertura del Festival de San Sebastián, que tendrá lugar del 18 al 26 de septiembre en su 74ª edición. La máxima distinción honorífica del Festival para el cineasta alemán irá acompañada de la proyección de su nuevo largometraje, Bucking Fastard, que competirá en el próximo Festival de Venecia.

A lo largo de una carrera que abarca seis décadas, Werner Herzog se ha convertido en una de las figuras más influyentes del cine contemporáneo, construyendo una obra extraordinaria ―alrededor de 80 filmes― y moldeada por la obsesión, las situaciones extremas y las contradicciones de la naturaleza humana. Sus películas, tanto de ficción como de no ficción, están pobladas por soñadores y conquistadores que se enfrentan a paisajes extremos y fuerzas que escapan a su control. Guiado por su concepto de "verdad extática", Herzog defiende un cine que trasciende la mera observación de los hechos para revelar una dimensión más profunda y poética de la realidad.

Bucking Fastard es la vigésima película de ficción en la carrera del alemán. Protagonizada por Rooney Mara, Kate Mara, Orlando Bloom y Domhnall Gleeson, cuenta la inusual historia de dos hermanas gemelas cuyo vínculo extraordinario las lleva a hablar al unísono, amar al mismo hombre y compartir los mismos sueños.

Fotograma de 'Bucking Fastard'. Vértigo Films.

Nacido en Múnich en 1942, Werner Herzog creció en un valle remoto de las montañas bávaras. Hasta los 11 años ni siquiera conocía la existencia del cine. Comenzó a desarrollar proyectos cinematográficos a los 15 años y, dado que nadie parecía dispuesto a financiarlos, durante sus últimos años de instituto trabajó en el turno de noche de una fábrica de acero como soldador. También empezó a viajar a pie.

Hizo su primera llamada telefónica a los 17 años y su primera película a los 19. Abandonó la universidad, donde estudió historia y literatura.

Desde entonces ha escrito, producido y dirigido varias de las películas más relevantes de la historia del cine europeo, entre las que figuran Aguirre, der Zorn Gottes / Aguirre, the Wrath of God (Aguirre, la cólera de Dios, 1972); Fitzcarraldo (1982), para la cual trasladó un barco de vapor sobre una montaña en plena selva; Grizzly Man (2005) y Cave of Forgotten Dreams (La cueva de los sueños olvidados, 2010).

Wener Herzog en una conferencia. Proyecto Fronteiras do pensamento.

Sin embargo, su trabajo también ha llegado a otras disciplinas creativas. Ha publicado libros de poesía y prosa como Of Walking In Ice (Del caminar sobre hielo), Conquest of the Helpless (Conquista de lo inútil) y, recientemente, la novela The Twilight World (El crepúsculo del mundo).

Por otro lado, ha sido director de escena de una docena de óperas en Bayreuth y en La Scala de Milán, así como en otros teatros de ópera alrededor del mundo.

También ha actuado en películas y series como Jack Reacher, The Mandalorian y en papeles como invitado en Los Simpson. Creó una instalación artística, Hearsay of the Soul, para la Bienal del Whitney Museum de Nueva York y el Getty Museum de Los Ángeles. Además, fundó Rogue Film School con la intención de que funcionara como contrapunto a lo que se enseña en la mayoría de las escuelas de cine del mundo.

Werner Herzog actuando en la serie 'The Mandalorian'. Disney Plus.

Con la concesión de este Premio Donostia, Werner Herzog se suma a un grupo de personalidades del cine tan prestigiosas como Jennifer Lawrence, Pedro Almodóvar, Víctor Erice, Hayao Miyazaki, David Cronenberg o Cate Blanchett, por mencionar solo unos pocos de los ganadores de los últimos años. Eso sí, el festival acostumbra a entregar más de un premio Donostia en cada edición, por lo que habrá que estar atentos a quién es el segundo galardonado.