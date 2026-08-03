Spider-Man arrasa en un primer fin de semana de récord con 924 millones de dólares de taquilla mundial

Spider-Man: Brand New Day recaudó el fin de semana de su estreno 927 millones de dólares en todo el mundo, el segundo mejor estreno de la historia tras Avengers: Endgame y se convierte en el mejor de este año, según datos de la web Box Office Mojo.

Tom Holland encarna por cuarta vez a Peter Parker y se convierte en uno de los actores con más tirón de la taquilla. La película, dirigida por Destin Daniel Cretton, cosecha buenas críticas con un 90% en Rotten Tomatoes y una calificación 'A' en CinemaScore.

El filme ha recaudado 355 millones de dólares en Estados Unidos y 572 millones en el resto de mercados. China, con 121 millones de dólares de recaudación ha sido clave en el éxito de taquilla, seguido de Reino Unido (49 millones de dólares), México (38 millones) e India (31 millones).

"Es un estreno verdaderamente fenomenal", señaló Kevin Feige, presidente de Marvel Studios y productor del filme a Variety."Este debut -añade- refleja el poder perdurable de los personajes de Marvel y la conexión que siguen manteniendo con los fans de todo el mundo; además, tal y como ha podido comprobar el público, sienta las bases para cosas apasionantes que están por llegar".

El primer Spider-Man protagonizado por Tom Holland Spider-Man: Homecoming (2017), debutó con 117 millones de dólares en el mercado norteamericano y cerró la taquilla con 880 millones a nivel mundial. La secuela de 2019, 'Spider-Man: Far From Home', arrancó con 92 millones en Norteamérica e impulsó su recaudación global hasta los 1.130 millones de dólares.

Spider-Man: No Way Home alcanzó cifras todavía mayores, con 1.900 millones de dólares de recaudación en todo el mundo, gracias a la participación de los tres Spider-Man —Holland, Tobey Maguire y Andrew Garfield— que compartieron pantalla.

El filme, en el que también aparecen Zendaya y Mark Ruffalo, ha conseguido superar en un solo fin de semana la cifra total obtenida durante dos semanas en cines por La Odisea que suma 51 millones en la taquilla norteamericana y alcanza los 911,3 millones de dólares en todo el mundo.

Toy Story 5 supera la barrera de los mil millones de dólares y alcanza los 1.065 millones esta semana, Minions & Monsters logra 449 millones de dólares, tras sumar esta semana 5,8 millones en la taquilla de EEUU y Canadá, y 'Moana' suma 5,3 millones de dólares y factura 261 millones de dólares en todo el mundo, muy por debajo de las expectativas.

En España, la nueva película de Spider-Man ha batido récord imponiéndose como el mejor estreno de la historia de nuestro país con 7,74 millones de euros recaudados este fin de semana, según datos provisionales de Rentrak Spain. No obstante, el filme se estrenó el miércoles, por lo que estas cifras no reflejan el total que la película ha recaudado en España por el momento, sino tan solo lo que ha amasado entre el viernes y el domingo.