Muere a los 56 años en un accidente de moto el músico y ganador de un Oscar Glen Hansard

El cantante y compositor irlandés Glen Hansard ha muerto a los 56 este miércoles 29 de julio por la mañana tras un accidente de moto cerca de Dublín.

La gardaí (policía irlandesa) ha informado que el músico recibió los primeros auxilios en el lugar del accidente, pero falleció poco después. Esta misma mañana su agencia ha publicado un comunicado en el que expresaban su dolor por el fallecimiento y manifestaban el deseo de la familia de respetar su duelo: "La familia de Glen está en estado de shock por la trágica pérdida y solicitan respetuosamente privacidad para estos momentos extremadamente difíciles".

Está en curso una investigación para dilucidar qué desencadenó el accidente. La policía ha pedido a la población que compartan toda la información de la que dispongan, desde grabaciones a testimonios de posibles testigos.

La carrera del intérprete dublinés arrancó como músico ambulante en las calles de Dublín. Tras ello, formó el grupo The Frames en 1990. La banda, con Hansard al frente, llegó a ser una de las formaciones más aclamadas en la escena musical del país.

Su reconocimiento internacional llegó con su papel protagonista en la película de John Carney Once (2007), ambientada en las calles de Dublín. Hansard y su compañera de reparto, Markéta Irglová se hicieron con el Oscar a Mejor canción original en 2008 con su tema Falling Slowly, con lo que llegó a ser conocido como uno de los mejores compositores musicales de su país.

Hansard continuaba activo. Su último trabajo fue el álbum Don't Settle, lanzado en abril de este mismo año. Tenía planeada una gira en agosto.