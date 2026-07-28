Pablo Larraín, Mike Leigh y Nicole Garcia se suman a la competición por la Concha de Oro en San Sebastián

Después de anunciar las tres películas españolas que competirán por la Concha de Oro, el Festival de Cine de San Sebastián ha anunciado una lista de películas extranjeras que se suman al concurso de la próxima edición, la número 74, que se celebrará del 18 al 26 de septiembre.

Las anunciadas este martes (a falta de una próxima tanda) son los nuevos largometrajes de Nicole Garcia, Pablo Larraín, Mike Leigh, Hans Petter Moland, Benjamín Naishtat y Yeşim Ustaoğlu, además de la ópera prima de Maha Harada.

Pablo Larraín (Santiago de Chile, 1976) regresa con Mis muertos tristes, serie que en el festival será presentada en su formato de largometraje y en cuyo reparto figuran Mercedes Morán, Dolores Fonzi y Carolina Álvarez. La historia, basada en cuatro relatos de Mariana Enriquez, cuenta el caso de Ema, una mujer que puede ver y escuchar a los muertos.

Habitual de citas como Venecia, Cannes o Berlín, el director, guionista y productor chileno presentó en 2021 la película sorpresa del Festival de San Sebastián de aquel año, Spencer. Anteriormente, mostró en Horizontes Latinos obras como Tony Manero (2008), Post mortem (2010) y El club (2015). En Perlak, proyectó No (2012), nominada al Oscar a la mejor película en lengua extranjera, además de Neruda (2016) y Ema (2019).

La ganadora de un Oscar y Premio Donostia Marion Cotillard y Théodore Pellerin protagonizan 7:40 ce matin-là / Milo, el nuevo largometraje de la francesa Nicole Garcia (Orán, 1946), con quien la actriz vuelve a trabajar después El sueño de Gabrielle (2016). Esta película narra la historia de una mujer sale de prisión y empieza a trabajar de camarera en una cafetería para acercarse a un joven que trabaja en la zona.

Garcia participó en el festival donostiarra con Cada dos fines de semana en la sección New Directors en 1990, y algunas de sus películas, como Place Vendôme (1998), El adversario (2002) o Los amantes (2020), han participado en Venecia y Cannes, entre otros festivales.

La escritora y guionista Maha Harada (Tokio, 1962), autora de varios best sellers inspirados en el mundo del arte, como Canvas of Paradise y Guernica Cover up, debuta como cineasta y optará a la Concha de Oro con Muyou no Hito / In My Father’s Room. Con un guion propio basado en su novela AnUnnecessary Man, la directora japonesa cuenta la historia de la trabajadora de un museo que recibe una misteriosa llave que abre la habitación que en otro tiempo utilizó su fallecido padre.

Tras estrenarse en la Sección Oficial con Hard Truths (Mi única familia, 2024), Mike Leigh (Brocket Hall, 1943) regresa a la competición con Tender Loving Care, un largometraje protagonizado por Marion Bailey, Paul Jesson, Kate O’Flynn y Alice Bailey Johnson en el que el cineasta británico continúa su lúcida exploración del mundo contemporáneo.

Leigh, nominado al Oscar en varias ocasiones, presentó en Perlak la película con la que logró la Palma de Oro en Cannes, Secrets and Lies (Secretos y mentiras, 1996), además de títulos como Naked (Indefenso,1993), con el que obtuvo el Premio al mejor director en el festival francés; All or Nothing (Todo o nada, 2002); Vera Drake (El secreto de Vera Drake, 2004), ganadora del León de Oro de Venecia, o Happy-Go-Lucky (Happy, un cuento sobre la felicidad, 2008).

El cineasta noruego Hans Petter Moland (Oslo, 1955) volverá a la Sección Oficial con Markens Grode / Growth of the Soil, una historia ambientada en algún lugar del norte de Noruega donde una pareja pone a prueba su amor ante los desafíos que se ciernen sobre ellos.

Moland, que ha partido de la novela que el Premio Nobel de Literatura Knut Hamsun escribió en 1917, compitió en la Sección Oficial con su segundo largometraje, Kjærlighetens kjøtere / Zero Kelvin en 1995, con el que logró el Premio Especial del Jurado, y que en 2007 el Festival repuso en la retrospectiva Fiebre helada. El director ha participado en varias ocasiones en la Berlinale, donde presentó Beautiful Country (Un lugar maravilloso, 2004), A Somewhat Gentle man (2010), In Order of Disappearance (Uno tras otro, 2014) y Out Stealing Horses (2019).

Benjamín Naishtat (Buenos Aires, 1986) ganó en 2018 con Rojo la Concha de Plata a la mejor dirección y al mejor actor para Darío Grandinetti, además del Premio a la mejor fotografía. Puan (2023) le valió el Premio a mejor guion escrito junto a María Alché, y la Concha de Plata ex aequo a la mejor interpretación protagonista para Marcelo Subiotto.

En esta ocasión, el cineasta opta a la Concha de Oro con la película Glaxo, escrita por el director a partir de la novela homónima de Hernán Ronsino y protagonizada, entre otros, por Lali Espósito, Marcelo Subiotto y Esteban Bigliardi. Transcurre en 1957 en un tranquilo pueblo argentino, donde la llegada de un siniestro excomisario de policía y su seductora esposa fractura el vínculo entre cuatro jóvenes inseparables.

Naishtat compitió en Berlín con su debut Historia del miedo / History of Fear (2014), que posteriormente fue programada en Horizontes Latinos. Su segundo largometraje, El movimiento (2015), se presentó en la sección Cineasti del Presente de Locarno. Además, en 2020 ganó el Premio al mejor proyecto del IX Foro de Coproducción Europa- América Latina con su proyecto Pobres Pibes.

Artakalan / What Remains es el título del último largometraje de Yeşim Ustaoğlu (Caykara, 1960), que ganó la Concha de Oro a la mejor película con Pandora'nin Kutusu / Pandora’s Box (La caja de Pandora, 2008), cuya protagonista, Tsilla Chelton, fue reconocida ex aequo con la Concha de Plata a la mejor actriz.

En esta ocasión, la cineasta turca cuenta el viaje interior de una poetisa que rompe con el orden asfixiante de su vida para reconectar consigo misma y cuestionarse todo lo que le rodea.

Con casi una decena de largometrajes a sus espaldas, Ustaoğlu ha presentado películas como Günese yolculuk / Journey to the Sun (1999) y Araf / Somewhere in Between (2012) en citas como la Berlinale y la Mostra de Venecia, respectivamente.

Estas siete películas se suman a los nueve títulos de Sección Oficial ya anunciados. Entre los largometrajes a concurso figuran El mal padre, de Roberto Bueso; Sants / Saints, de Mikel Gurrea, y 5 minutos más / 5 more minutes, de Javier Ruiz Caldera.

Fuera de concurso se presentarán la serie El castillo, creada y escrita por Isabel Peña y Eduardo Villanueva, y codirigida por Elena Martín Gimeno y Sandra Romero; Azken Agurra / The Last Goodbye (Último Adiós), de Koldo Almandoz; Ruega por nosotras / Pray for Us, de Daniel Monzón; Sacamantecas / The Harvester, de David Pérez Sañudo, y Bajañí, de Fernando Trueba, además de la serie Más allá de la sociedad / Beyond Society, de Carlos Torres.