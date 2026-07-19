Nolan tras los pasos de Ulises: el recorrido del cineasta a través de siete países para rodar 'La Odisea'

Más allá del viaje, la aventura y la épica, la historia de La Odisea de Homero es un relato del Mediterráneo. Aunque la mezcla entre geografía real y fantasía sea tan marcada en la obra, a lo largo de los años, numerosos historiadores e investigadores han tratado de trazar los pasos reales de Ulises en su regreso a casa.

Hoy, Christopher Nolan ha vuelto a poner los poemas homéricos en boca de todos gracias a su nueva película, cuya producción ha sido en sí misma toda una odisea. El cineasta siempre ha apostado por hacer del cine algo auténtico y vivo, llegando a extremar las condiciones del rodaje y exprimiendo los 250 millones de presupuesto con los que ha contado el filme, en aras de trasladar este viaje con el mayor realismo posible.

Por eso, igual que el héroe mitológico, Nolan ha recorrido el mundo para encontrar los escenarios ideales para traer a la vida esta historia. Pero, ¿hasta qué punto ha seguido el director los pasos de Ulises según se ha cartografiado históricamente?

Una escena de 'La Odisea' Universal Pictures International Spain

Si repasamos la narración épica, tras la guerra de Troya, Ulises emprende su camino de vuelta a casa. Hoy, gracias a trabajos como el del helenista y diplomático francés Víctor Bérard, quien recorrió el Mediterráneo para demostrar que las descripciones de Homero no eran simple imaginación o Peter T. Struck, que realizó la cartografía desde un enfoque cultural para un griego de la época de Homero, se identifica a la ciudad de Çanakkale, en Turquía como la antigua Troya.

Sin embargo, para recrearla, Nolan se fue hasta el Sahara Occidental (decisión cargada de polémica), concretamente al ksar (pueblo fortificado) de Aït Ben Haddou, con una descomunal producción que juntó a más de 5.000 figurantes.

La primera parada de Ulises en su viaje fue en la ciudad de Ismaro, la tierra de los Cicones, donde el protagonista saquea la ciudad para conseguir suministros y recursos, pero acaba teniendo que replegarse tras sufrir muchas bajas por el contraataque enemigo. Este escenario se localiza en la costa griega de Tracia.

Fotografía de Ait Ben Haddou Petar Milošević

Por supuesto, Grecia es el corazón de esta historia, y la producción de la película se ha encargado de representarlo de la manera más fidedigna. Además de estas zonas, el rodaje se trasladó al Peloponeso para filmar varias localizaciones clave en esta historia.

Por una parte, el castillo de Methoni, una fortaleza del siglo XIII semi hundida en el mar encontrada en Medona, sirvió como el objetivo final del protagonista, el palacio de Ítaca y hogar de Ulises. Para los exteriores del palacio y el reino, sin embargo, se utilizó el paisaje de Acrocorinto, antigua acrópolis de Corinto.

Por otro lado, Pilos, en la región de Mesenia, fue escenario del encuentro de Telémaco (interpretado por Tom Holland en el filme) con el rey Néstor. Además, la reserva natural de la playa de Voidokilia sirvió para retratar los desembarcos y encuentros con la diosa Atenea (encarnada por Zendaya).

El castillo de Methoni al atardecer. Oxidising

Justo encima, en la conocida como cueva de Néstor, se recreó el enfrentamiento con el cíclope Polifemo, para el cual se construyó una estructura de 18 metros de altura, mientras que el actor Bill Irwin fue quien prestó sus expresiones a la criatura.

Sin embargo, según los investigadores, esta batalla no se dio en Grecia, sino en Italia. Para Víctor Berard, este encuentro se dio en Posillipo, cerca de Nápoles, sin embargo, tradicionalmente se ha considerado este lugar como una isla. Precisamente, Struck sí que lo localiza en un territorio insular como es Sicilia, concretamente en la parte sur de la isla.

Esto tendría sentido en relación con el viaje de Ulises, ya que la parada anterior en su viaje es la lejana tierra de los lotófagos, comedores de loto, una planta que hace que la tripulación olvide su deseo de regresar a casa hasta que su líder les obliga a regresar.

Aquí Nolan cruzó ubicaciones, ya que filmó estas escenas en el país con forma de bota, concretamente en la isla de Favignana (el cual, por cierto, se identifica tradicionalmente con el sitio donde Ulises reúne provisiones para enfrentar a Polifemo. Todo va cerrando).

Vista de la isla de Favignana. Cristina Morettini

No sería la única vez que rodaran en Italia. El siguiente destino de Ulises, las islas de Eolo, localizadas en las islas Eolias u otras de la zona costera de Sicilia, donde el dios de los vientos da cobijo a la tripulación. La película elige como ambientación para estas escenas Stromboli y Vulcano, al norte de la gran isla italiana. Además, para el momento en que se ata al mástil de su barco para no caer en la tentación de las sirenas, se volvieron a utilizar estos mismos lugares de filmación. Por otro lado, las Eolias sí que se usaron para el paso del estrecho de Mesina, que custodiaban los monstruos Escila y Caribdis.

Para la siguiente parada en el viaje de Ulises hay una mezcla de opiniones. Algunos estudiosos colocan la tierra de los lestrigones, gigantes antropófagos, en Córcega, mientras que otros apuestan por que se ubicaba más lejos, proponiendo las costas de Argelia como ubicación aproximada.

Sin embargo, Nolan decide rodar en un lugar totalmente diferente: Escocia. La batalla, que el director ya avisa que será un espectáculo brutal, se trasladó al bosque de Culbin, en Escocia, con siete cámaras IMAX, ilusiones de perspectiva forzadas y especialistas atados a cables que los lanzaban por los aires.

Una escena de 'La Odisea' Universal Pictures International Spain

Otro desacuerdo existe en el caso de la isla de Circe, donde la hechicera convierte a los compañeros del héroe en cerdos, y Ulises debe recurrir a la ayuda de Hermes para romper el sortilegio. Algunos investigadores la ubican también en Italia, concretamente en el monte Circeo, por su nombre, o incluso en Córcega. Otras teorías la acercan a España, ubicándola en alguna de las Islas Baleares. Para recrearla, Nolan, doctorado ya para este punto en islas italianas, aprovechó el paisaje volcánico de Salina.

Si bien el Hades, siguiente etapa de la odisea, en la que Ulises pide a los muertos consejo, es lógicamente un lugar más allá de lo terrenal, muchos helenistas ubican su entrada en la costa levantina. Sin embargo, Nolan decidió dar un volantazo de autor y colocar el rodaje en las playas de arena negra de Islandia. Según la producción, querían retratar el país de los muertos usando la luz del sol de medianoche para crear una atmósfera siniestra y única.

Fotografía de Markarfljót, en Islandia. Luis Bartolomé Marcos

Uno de los pasajes más importantes de La Odisea es el que narra los siete años que el héroe está preso en el hogar de la ninfa Calipso, encarnada en la cinta por Charlize Theron. Los expertos ubican este lugar en territorio español, ya sea en las Islas Baleares o en el Islote Perejil. Nolan, por su parte, apostó por Malta, concretamente la localidad de Xaghra.

Por fin, Ulises escapa y solo tiene una parada más antes de regresar a su hogar: el reino de los Feacios, desde donde el héroe cuenta su historia. Pese a ello, el cineasta decidió dejar fuera este episodio, acortando (es un decir, puesto a las casi tres horas de duración de la película) el regreso del protagonista a casa.

Quizá Christopher Nolan, su impresionante reparto y su grandísimo equipo de producción no han tenido que luchar contra monstruos o desafiar a los dioses, pero habiendo rodado a lo largo del mundo entero, atravesando 7 países y enfrentándose a condiciones climáticas y ambientales adversas, queda claro que rodar esta película ha sido, en sí misma, toda una odisea.