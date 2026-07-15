'La Odisea': Nolan recupera la magia del cine de aventuras con un espectáculo visual en perfecto equilibrio rítmico

Christopher Nolan (Londres, 1970) pronto tomó nota de la anécdota hitchcockiana sobre “la bomba debajo de la mesa”, aquella que marcaba la distancia, en la escritura cinematográfica, entre la sorpresa y el suspense, condicionada por la información que tiene el espectador, pero no los personajes.

Evidentemente, tratándose de una adaptación de La Odisea de Homero (sorprendentemente fiel, por cierto), el espectador siempre va a saber más que las criaturas homéricas sobre el destino que les aguarda. La estructura del guion (tan determinante para Nolan) apela precisamente a esa noción del suspense desde el momento en que coloca el “presente” de la narración en el impasse de espera en Ítaca.

La ciudad sin rey, años después del final de la guerra de Troya, espera o desespera frente a la ausencia de Odiseo (la película toma el nombre griego de Ulises, interpretado por Matt Damon) en Ítaca, donde le esperan su mujer Penélope (Anne Hathaway) y su hijo Telémaco (Tom Holland), pero también la sucesión de pretendientes a la corona que, liderados por el antipático Antínoo (Robert Pattinson), y creyéndole muerto, esperan su oportunidad para tomar el reino.

En ese limbo o no man’s land en el que Ítaca funciona más como un deseo que como una realidad, que no pertenece del todo al pasado ni al presente, es donde arranca y termina una odisea que, nos advierte la película al principio, está sujeta a unos tiempos ancestrales determinados por “la magia”.

De modo que las piruetas espacio-temporales y los procedimientos de fantasía a los que nos tienen acostumbrados las endiabladas narrativas del autor de Interstellar (2014), Dunkerque (2017) y Oppenheimer (2023), entroncan en el poema homérico de un modo mucho más clásico y transparente, con tres franjas temporales en un comprensible ir y venir –la guerra de Troya, el regreso de diez años y la espera desesperada en Ítaca– que incluso encuentra su canal de expresión en la tradición oral del relato: varios personajes, entre ellos el propio Odiseo a la ninfa Calipso (Charlize Theron), narran la épica del héroe, al igual que los cantares de gestas a los que se hace referencia una y otra vez.

Partiendo de esa decisión, lo más convincente de esta superproducción de 250 millones de dólares filmada con tecnología IMAX en 70mm, es su capacidad para erigirse en una frenética película que recupera el espectáculo y el perfume del cine clásico de aventuras –en la línea del péplum Ulysses (1954) de Mario Camerini, con Kirk Douglas y Silvana Mangano, y con homenajes visuales a los efectos de Harryhausen en Jasón y los Argonautas (1963)–, para al mismo tiempo combinar la fidelidad al mito con el interés de Nolan por la elasticidad del tiempo cinemático, las rupturas de la memoria y los desgarros de la identidad.

Como si fuera el mismísimo caballo de Troya del cineasta británico, el resultado es, sin duda, su película más clásica, más contenida, más física, más disfrutable y, si lo desean, lo mejor de su filmografía.

Matt Damon, en primer plano, en 'La Odisea' Universal Studios. All Rights Reserved

La primera de las aventuras, la del encuentro con el Cíclope Polifemo, a quien el mismo Bill Irwin dota de una presencia física muy particular (en combinación con prótesis y efectos digitales), ya coloca el listón bien alto, anticipando un espectáculo visual siempre al servicio de una puesta en escena de apabullante inteligencia y claridad espacial.

La diosa Atenea, encarnada en la figura espectral de Zendaya, tal y como dicta el relato, acompaña y guía a Odiseo en su regreso a Ítaca –en el encuentro con la hechicera Circe, en el canto de las sirenas (resuelto del modo más elemental posible, siempre desde el punto de vista de los viajeros), en el paso entre Escila y Caribdis o en su largo cautiverio en la isla de Calipso– y también protege a Telémaco durante su búsqueda de noticias sobre su padre.

El personaje Eumeo adquiere una relevancia especial en la piel de John Leguizamo, ocupando una lectura emocional dentro del relato acaso mayor y más determinante de la que sugiere el poema homérico, y tomando prestada la ceguera del adivino Tiresias para otros fines narrativos.

Otra licencia creativa de Nolan pasa por el discurso inclusivo en su elección de Helena de Troya, interpretada por la bella actriz de origen keniano Lupita Nyong’o, y resuelve el descenso al Hades de Odiseo (un episodio de diálogo y revelación) con una reinterpretación visual que imagina el enfrentamiento en el mar con un ejército del inframundo, más propio acaso de la mitología de Jasón que de la de Ulises.

Una imagen de 'La Odisea' Universal Studios. All Rights Reserved

En definitiva, tres horas de metraje en perfecto equilibrio rítmico que no nos hacen echar en falta nada esencial y que, para este crítico a quien el cine de Nolan le suele dejar más frío que asombrado, colman sobradamente las expectativas.