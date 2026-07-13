Muere el actor Sam Neill, protagonista de 'Jurassic Park', a los 78 años

El neozelandés, con una carrera de más de cinco décadas y 150 papeles, destacó por su versatilidad para dar vida a personajes de blockbuster, drama histórico, películas de terror o comedia.

El actor Sam Neill, protagonista de Jurassic Park, ha muerto a los 78 años, según ha anunciado su familia en un comunicado recogido por la agencia Reuters. El intérprete, que había superado un cáncer de sangre, ha fallecido de forma "repentina e inesperada".

Neill, con una carrera de más de cinco décadas y 150 papeles, destacó por su versatilidad para dar vida a personajes de blockbuster, drama histórico, películas de terror o comedia. Fue uno de los principales rostros de las primeras entregas de la saga fantástica de Jurassic Park, donde dio vida al inolvidable Alan Grant, un paleontólogo escéptico y racional convertido en héroe.

El otro gran papel que le brindó fama fue El piano, el drama de Jane Champion que ganó la Palma de Oro en Cannes y tres premios Óscar. Curiosamente, este filme se estrenó en 1993, el mismo año de la primera entrega de la taquillera franquicia de los dinosaurios ingeniada por Steven Spielberg.

También trabajó en televisión en series como Los Tudor, Reilly: As de espías, por la que recibió una nominación a los Globos de Oro, o The Twelve. En Peaky Blinders interpretó al corrupto inspector Chester Campbell.

El intérprete, nacido en 1947 en Omagh, Irlanda del Norte, era hijo de una mujer inglesa y un militar neozelandés que servía en el Ejército británico. La familia se mudó a Nueva Zelanda en 1954. A los 12 años, Nigel John Dermot Neill adoptó el nombre de Sam porque había varios Nigels en su escuela.

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