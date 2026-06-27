La IA ya ha conquistado Hollywood: de la "traición" de Scorsese al veto a la nueva película de Guadagnino

Solo este mes de junio, tres noticias han confirmado los presagios de que la inteligencia artificial ya ha conquistado Hollywood.

Primero fue el encontronazo de Martin Scorsese con los creadores y dibujantes de la industria tras hacer pública su colaboración con Black Forest Labs, una startup especializada en la creación de imágenes generadas con IA, con la que el director de Uno de los nuestros y Toro salvaje está automatizando sus storyboards.

"Durante 70 años, he creado mis propios guiones gráficos. Siempre ha existido el problema de cómo comunicar lo que uno ve en su cabeza al elenco y al equipo. Ahora, con esta herramienta, puedo compartir lo que estoy visualizando de forma más clara y eficiente", aseguró el cineasta estadounidense en un comunicado.

Martin Scorsese is an advisor to Black Forest Labs.



He's spent six decades shaping how the world sees stories. Now he's helping us shape visual intelligence with human taste and craft at the center.



We sat down with him for a working storyboarding session using FLUX. pic.twitter.com/0vIXYsTMV0 — Black Forest Labs (@bfl_ai) June 2, 2026

Y añadió: "Hace poco lo probé en una escena, y la posibilidad de visualizar y compartir el guion gráfico de inmediato fue muy liberadora creativamente. Durante la preproducción, el tiempo es dinero, y esto nos permitió avanzar más rápido sin sacrificar la calidad ni la técnica".

La noticia no fue bien recibida ni por su público, que inundó las redes sociales de críticas, ni por el Sindicato de Directores de Arte (ADG/IATSE), que tachó la decisión de "una traición a la naturaleza colaborativa del cine".

"Scorsese está dando la espalda a los artistas humanos que, a lo largo de toda su carrera, le han ayudado a crear sus obras más memorables. La promoción que hace de un producto de IA generativa elude la aportación de los directores de arte, artistas gráficos, ilustradores, diseñadores de producción, pintores de decorados, escenógrafos y otros talentosos profesionales", señaló el sindicato en un comunicado.

El sindicato denuncia que la IA generativa solo es capaz de producir este tipo de "inteligencia cinematográfica" mediante la ingesta de grandes cantidades de obras protegidas por derechos de autor, "probablemente extraídas de Internet sin consentimiento, crédito, compensación ni transparencia".

The Art Directors Guild, IATSE Local 800 #adg800 has issued a statement on Martin Scorsese’s recent promotion of generative Artificial Intelligence (AI):



"Mr. Scorsese, The Business is not in flux.



Oscar winning director Martin Scorsese is turning his back on the human artists… pic.twitter.com/7vyqOVGWOZ — Art Directors Guild (@ADG800) June 9, 2026

Blanco de críticas también ha sido la productora A24, al conocerse esta semana su alianza millonaria con Google DeepMind. La empresa tecnológica ha invertido 75 millones de dólares en la productora para acelerar la integración de la IA en el cine, creando nuevas herramientas para la producción y distribución cinematográfica.

"¿No se suponía que A24 era el héroe salvador del cine independiente?", se pregunta un usuario de Reddit. Y es que asociarse con Google es un movimiento arriesgado para la productora que ha cosechado su reputación gracias a la buena sintonía con cineastas emergentes y audiencias más jóvenes, paradójicamente más escépticas ante los conglomerados tecnológicos y el impacto de la IA.

Al respecto, Scott Belsky, socio de A24 que supervisa el área de tecnología e innovación, aseguró al The Wall Street Journal, que la desconfianza se debe a que los desarrolladores han promocionado la IA como una forma de hacer películas más rápido y más barato, algo que tampoco resulta atractivo para los cineastas.

"Creemos que existen mejores usos que preservan el control creativo y respaldan la asunción de riesgos. Las nuevas herramientas no se parecerán en nada a la IA generativa basada en comandos (prompts) con la que la gente se siente incómoda", aseguró Belsky.

Su equipo, A24 Labs, ya se encuentra desarrollando una aplicación para generar storyboards mediante inteligencia artificial, buscando crear bocetos a gran escala que ayuden a prever y solucionar problemas logísticos antes de que arranque el rodaje.

La tercera gran sacudida del mes a la industria la ha protagonizado Amazon, al anunciar que no estrenará finalmente Artificial, el biopic sobre Sam Altman, CEO de OpenAI, dirigido por Luca Guadagnino.

Protagonizada por Andrew Garfield en la piel de Altman, la película se centra en los entresijos de Silicon Valley, la historia del ascenso del empresario y su relación con otros nombres de referencia tecnológica, como Elon Musk. En concreto, en el turbulento fin de semana de 2023 en el que Altman fue destituido y readmitido por el consejo de OpenAI, creador de ChatGPT.

Según la prensa estadounidense, el filme presenta a Altman de forma poco "halagadora", describiéndolo como "un sociópata", y retrata a Elon Musk, cofundador de la empresa, como una figura "bastante antipática".

Sam Altman, CEO de OpenAI, en 2023. Foto: Sven Hoppe / Europa Press.

Por ello Amazon, a pesar de haber producido la película —y tras anunciar en febrero su inversión de 50.000 millones de dólares en la tecnológica—, ha optado por no estrenarla para no exponer demasiado a su socio, evidenciando que los intereses de las Big Tech ya dictan qué historias pueden contarse en Hollywood.

La película, con un presupuesto de 40 millones de dólares y en fase de postproducción, ya había sido descartada por Focus Features, Warner Bros, A24 y Netflix. Ahora, Mubi y Neon negocian su posible adquisición, según apunta Variety.

Amazon no es la única plataforma que ha apostado por la inteligencia artificial. Disney firmó el año pasado un histórico acuerdo de colaboración con OpenAI valorado en 1.000 millones de dólares para usar Sora, la plataforma de vídeo generativo de formato corto, con el fin de crear contenido utilizando sus propiedades intelectuales.

Una ambiciosa alianza que terminó abruptamente cuando OpenAI cerró Sora en marzo de este año, debido a los insostenibles costes operativos que suponía mantener activa la herramienta. Sin embargo, Disney aseguró su intención de seguir colaborando con otras empresas de IA, aunque todavía no ha hecho oficial ningún acuerdo.

Y también en marzo, Netflix adquirió por 600 millones la startup de IA fundada por el actor Ben Affleck (InterPositive), que permite retocar escenas sin necesidad de volver a rodarlas. Una herramienta, ha asegurado Affleck, pensada para cineastas y que no perjudica a los creadores, ya que solo ayuda a eliminar o ajustar escenas, pero no entrena películas sin permiso ni genera nuevos proyectos sin la película base.

De hecho, directores veteranos como David Fincher ya han recurrido a los servicios de esta tecnología para The Adventures of Cliff Booth, el esperado spin-off de Érase una vez en... en Hollywood protagonizado por Brad Pitt.

Otros, en cambio, se mantienen más al margen. Steven Spielberg, que en 2001 dirigió A.I. Artificial Intelligence, ha sido cauto respecto a esta tecnología y aseguró recientemente que prefiere “reservarse su juicio” hasta comprender mejor cómo se está utilizando.

Aun así, dejó claro que no está dispuesto a sustituir un rol creativo, habitualmente ocupado por humanos, por una herramienta de IA, aunque sí admitiría que ayudara en tareas como la elección de localizaciones, para "ahorrar trabajo de campo".

“Donde no me gusta la IA es cuando toma una postura, o cuando hay una silla vacía en la mesa de guionistas”, explicó en el podcast IMO, conducido por Michelle Obama. "No estoy dispuesto a hacer esa sustitución porque realmente no creo en la capacidad de sentir de las máquinas. No creo que haya ningún sustituto para el alma", añadió.

Según un estudio de la consultora McKinsey publicado en enero de 2026 (Qué podría suponer la IA para la producción cinematográfica y televisiva y para el futuro del sector), la IA ya se emplea en etapas de desarrollo y preproducción, con aumentos de productividad de entre el 5% y el 10% gracias a la automatización de desgloses de guion y planificación logística (localización, atrezo, listas de planos).

Además, según el estudio, se prevé que en cinco años esta tecnología se aplique también en la posproducción, automatizando desde la recreación virtual de escenarios hasta los efectos visuales (VFX).

Sin embargo, el estudio también refleja que los resultados generados por la IA aún no alcanzan un nivel de calidad suficiente como para provocar "una disrupción significativa" de esta tecnología en la industria. Aunque puede que sea solo cuestión de tiempo.