'Toy Story 5': el encanto no falla en un capítulo digno, pero la fórmula empieza a agotarse

Pocas franquicias parecían haber encontrado un final tan satisfactorio como Toy Story en la cuarta entrega de 2019, que añadía un matiz de cierta oscuridad que servía como necesario contrapunto a una saga eminentemente 'blanca'.

En cualquier caso, Pixar ha logrado que cada nuevo episodio encuentre una razón para existir. La quinta también lo hace, aunque por primera vez la saga deja la sensación de que el mecanismo empieza a fatigarse.

El estudio ha firmado algunas de las mejores películas de animación de las tres últimas décadas, pero su gran buque insignia sigue siendo Toy Story (1995), el largometraje que cambió la historia del cine al convertir la animación digital en el nuevo estándar de la industria.

Basada en la rivalidad entre el vaquero Woody y Buzz Lightyear, un astronauta convencido de ser un auténtico guardián espacial, aquella primera película era ya una apasionada defensa de la imaginación. Incluso dentro de una gran maquinaria industrial como Disney, la película reivindicaba la fantasía como una necesidad profundamente humana, algo que trasciende cualquier lógica puramente mercantil.

Después llegó una segunda entrega que profundizaba en la naturaleza de los propios juguetes; una tercera, quizá la más emotiva de la saga, que convertía el paso a la edad adulta de Andy en una hermosa reflexión sobre el tiempo y la despedida; y una cuarta que, con Bonnie como nueva dueña, introducía esa inesperada oscuridad.

Por eso, cuando siete años después de aquella cuarta parte llega Toy Story 5, la pregunta resulta inevitable: ¿de verdad hacía falta otra? La misma duda acompañó a la anterior entrega y terminó convirtiéndose en un enorme éxito artístico y comercial.

Para minimizar riesgos, Pixar ha confiado la dirección a Andrew Stanton, guionista de las cuatro películas anteriores y responsable de clásicos del estudio como Bichos (1998), Buscando a Nemo (2003) o WALL·E (2008), acompañado por McKenna Harris, que debuta en la dirección tras desarrollar su carrera como story artist en títulos como Luca (2021).

California no se traiciona

Los estudios de Pixar se encuentran en Emeryville, a menos de una hora de coche de Palo Alto, el corazón de Silicon Valley. Podría pensarse que una película centrada en los peligros de la adicción a las pantallas constituye una enmienda al universo tecnológico que ha convertido esa región en el gran laboratorio del siglo XXI. Pero Toy Story 5 no busca el conflicto sino la paz.

Jessie en 'Toy Story 5'

La película aborda un asunto de plena actualidad en un momento en que países como el Reino Unido estudian limitar el acceso de los menores a las redes sociales y otros, entre ellos España, debaten medidas similares.

Sin embargo, su mirada no es apocalíptica. No plantea una guerra entre juguetes y pantallas ni una nostalgia imposible por un mundo analógico. Entre otras cosas, porque no se le pueden poner puertas al campo y ningún formato nuevo acaba borrando del todo al anterior.

La propia película lo verbaliza cuando Woody, lejos de demonizar los nuevos dispositivos, dice: "Son parte de la familia. Asúmelo". El mensaje no consiste en expulsar la tecnología de la infancia, sino en recordar que esta no debería sustituir aquello que los juguetes representan: la capacidad de imaginar, inventar y jugar por uno mismo. Más que una declaración de guerra de Emeryville contra Palo Alto, Toy Story 5 propone una reconciliación entre dos formas de entender el entretenimiento infantil.

Bonnie vuelve a ocupar el centro de la historia. Es una niña sensible, imaginativa y con dificultades para relacionarse, un personaje que inevitablemente recuerda a Riley, la protagonista de Del revés (Inside Out) (Pete Docter, Ronaldo Del Carmen, 2015), aunque aquí el conflicto adopta otra forma.

Fascinada por un grupo de compañeras mayores, Bonnie empieza a abandonar a sus viejos juguetes en favor de una tableta, convencida de que así encajará mejor. Como siempre en la saga, los juguetes luchan por sobrevivir, pero también por demostrar que siguen teniendo un lugar insustituible en la vida de los niños.

Nada es eterno

La mejor noticia es que la película funciona. Es entretenida, está llena de momentos tiernos y termina emocionando. Woody, Buzz, Jessie -que aquí asume buena parte del protagonismo- y los nuevos personajes mantienen intacto ese carisma que ha convertido a la franquicia en una referencia de la animación contemporánea. La defensa de la imaginación frente a un mundo en el que cada vez más experiencias llegan prefabricadas sigue resultando pertinente.

El problema aparece cuando la película recurre una vez más a dinámicas muy conocidas. El exceso de ingenuidad de Buzz, el arrojo de Jessie o determinados gags entre los personajes comienzan a dar síntomas de desgaste. No es que dejen de funcionar, pero sí transmiten la sensación de que Pixar confía demasiado en mecanismos narrativos que lleva tres décadas perfeccionando.

Buzz Lightyear, en 'Toy Story 5'

Toy Story 5 demuestra que Pixar sabe todavía emocionar. Lo preocupante es que, por primera vez, lo hace apoyándose en una fórmula que empieza a mostrar signos evidentes de agotamiento. La imaginación continúa siendo el gran tema de la saga; la verdadera duda es si el estudio aún confía lo suficiente en la suya.