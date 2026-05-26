De Pasolini a Cavestany: Documenta Madrid toma el pulso del presente sin olvidar el pasado

Una imagen de 'Rivisitazione dello sciopero', proyecto de Cosimo Terlizzi y Luca Maria Baldini a partir de imágenes grabadas por Pasolini en 1970

Referente de Cineteca Madrid y emblema de una cinefilia inquieta, Documenta Madrid vuelve del 26 al 31 de mayo con la intención de abrir una ventana al mundo -a sus tensiones y sus anhelos- a través del documental más audaz del ámbito nacional e internacional.

Así, no había mejor nombre para abrir este martes la programación que Pier Paolo Pasolini, un genio rebelde siempre comprometido y contradictorio. El festival proyecta Rivisitazione dello sciopero (que podríamos traducir como "Reinterpretación de la huelga"), un proyecto audiovisual de Cosimo Terlizzi y Luca Maria Baldini inspirado en las imágenes que el cineasta italiano grabó durante la huelga de barrenderos que tuvo lugar en Roma el 24 de abril de 1970.

El material, que se consideraba perdido durante décadas, fue hallado en 2005 sin audio. Terlizzi y Baldini, para conmemorar el centenario del nacimiento del autor de Mamma Roma (1962), lo reinterpretan a través de una actuación sonora en directo en la que voces, samples, sintetizadores e instrumentos analógicos dan forma a una experiencia envolvente.

Con este viaje audiovisual que une memoria histórica y sensibilidad contemporánea arranca una edición del certamen, de nuevo con Luis E. Pares en la dirección artística, que tiene como lema Tomar el pulso. Es decir, la programación busca registrar sin mediaciones la realidad contemporánea, captando sus tensiones, conflictos y transformaciones en tiempo real.

Entre los platos fuertes de la programación también está la película de clausura, Vial Matadero, un proyecto inédito de Juan Cavestany realizado específicamente para el festival. Se trata de un ensayo visual y sonoro en torno al patrimonio histórico y arquitectónico de Matadero Madrid, sede histórica de Documenta, que podemos presumir en la línea de su último trabajo, la emotiva Madrid, Ext. (2025).

Una imagen de 'Vial Matadero'

La película plantea un viaje a través de los estratos espacio temporales de este foco de creación, cultura y vida urbana que ha cumplido ya su centenario. Cavestany nos muestra su trastienda y su subsuelo, mirando tanto a vista de pájaro como con los ojos cerrados, y acerca la experiencia al espectador de los usuarios y trabajadores del centro, como la limpiadora Beatriz o los antiguos matarifes como Pedro.

Por otro lado, las secciones competitivas se estructuran en tres categorías: competición internacional, competición nacional y ‘Corte Final’, dedicada a proyectos españoles en fase avanzada de montaje. En total, habrá en competición 26 películas y cuatro proyectos.

La competición internacional reúne títulos procedentes de 16 países que abordan la imagen contemporánea como campo de disputa, con autores tan destacados como la portuguesa Maureen Fazendeiro (As estações), la argentina Clarisa Navas (El príncipe de Nanawa) o el estadounidense Ross McElwee (Remake).

La competición nacional ofrece, por su parte, un conjunto de obras que indagan en el territorio, los afectos y las formas de resistencia desde perspectivas personales, como en Después de las ciudades, de Xacio Baño, que construye la ciudad como un dispositivo de memoria a partir de imágenes mediadas. Desde el ámbito de los cuidados, Este cuerpo mío, de Afioco Gnecco y la actriz ganadora del Goya Carolina Yuste, documenta un proceso de transición de género atravesado por la intimidad y el afecto. Otros nombres a tener en cuenta son los de Gala Hernández López y Rocío Mesa.

'Este cuerpo mío'

Programación paralela en cinco sedes

Además, en colaboración con Filmoteca Española, Documenta Madrid presenta una retrospectiva dedicada al colectivo Third World Newsreel, una de las experiencias más radicales del cine militante surgido en Estados Unidos entre 1968 y 1972, que utilizó el cine como una herramienta para documentar luchas sociales.

La Casa Encendida acoge la primera retrospectiva en España del cineasta británico Charlie Shackleton, cuya obra se sitúa en un territorio híbrido entre el documental, el ensayo y la experimentación formal, como demuestra el anti true crime Zodiac Killer Project, que se puede ver en Filmin. El Museo Reina Sofía, por su parte, muestra una retrospectiva dedicada a la cineasta chilena Marilú Mallet, figura clave de la primera generación de directoras del cine chileno.

El Encuentro ECAM, desarrollado entre Cineteca Madrid, Goethe-Institut y la Escuela de Cinematografía y del Audiovisual de la Comunidad de Madrid (ECAM), estará dedicado este año al cineasta alemán Jan Soldat, cuya obra se caracteriza por una exploración directa de la intimidad, los cuerpos y las dinámicas de poder.

La programación paralela se completa con el ciclo Una vanguardia recóndita. Cine experimental esloveno (29 y 31 de mayo), comisariado en colaboración con la Cinemateca de Eslovenia.

Además, regresa Documenta Pro, el encuentro profesional organizado junto a Madrid Film Office que, por cuarto año consecutivo, reunirá a cineastas, productores, programadores y agentes de la industria para reflexionar sobre los desafíos del documental contemporáneo y sus modelos de producción y distribución.

Por último, el festival acogerá talleres y actividades formativas como Instrucciones para soñar una película colectiva, impartido por el colectivo Espíritu Escalera, un laboratorio creativo dirigido a jóvenes que propone trabajar con imágenes personales y materiales audiovisuales para construir una obra cinematográfica colectiva.