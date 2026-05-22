'Sal & Dean', tras los pasos de Kerouac y en busca de una América que ya no cree en su propio mito

¿Existe todavía el cacareado sueño americano? ¿Alguna vez existió? Para Jack Kerouac estaba claro que no. El poeta y escritor se echó a la carretera en busca de algo más allá de la familia tradicional, el adosado con jardín y el trabajo de oficina de 9 a 5, y desmontó, a su manera, este mito en En el camino (1957).

En esta novela fundacional, que llegó de forma clandestina a España, Kerouac retrata la odisea de su alter ego, Sal Paradise, y el de Neal Cassady, Dean Moriarty, mientras persiguen un turbulento sueño de neones y asfalto por la Norteamérica de posguerra.

A esa suerte de Biblia posmoderna de la generación beat rinde homenaje Sal & Dean, el documental que sigue el viaje de otros dos amigos, los músicos Jimmy Barnatán y Mike Inverno (Miguel Hualde), en busca de inspiración para un nuevo disco y, de paso, descubrir lo que queda de aquella América salvaje, quizá ahora más rota que nunca.

Como ocurría en el libro, la película dirigida por Rosa García Loire y el propio Hualde recorre Estados Unidos de costa a costa, desde Nueva York hasta San Francisco, a través de las historias de personajes y lugares secundarios.

Mecánicos, camareros, migrantes y vagabundos con los que estos dos pintorescos vaqueros se van topando en sus paradas de autostop a través de lugares recónditos de la llanura estadounidense. Estos pueblos desvencijados que resisten en los márgenes resultan a menudo más reveladores que sus ciudades.

El propósito del documental, aunque resulte inconcluso, es pertinente: conocer qué queda de aquella quimera contra la que autores como Kerouac, William Burroughs, Allen Ginsberg o Diane Di Prima, se rebelaron. Los beatniks quisieron mostrar otra América, inventar un destino alternativo frente al miedo de la Guerra Fría.

Hoy, sin embargo, el documental muestra una sociedad que ha dejado de mirar hacia el futuro. Exhausta por la desaparición de la clase media, condenada a dividirse entre pobres y ricos y con nuevas guerras culturales abiertas, esa tierra fértil parece haberse quedado sin frutos ni oportunidades.

“Hay mucha deuda asociada al estilo de vida del sueño americano”, asegura una de las entrevistadas. “Los estadounidenses no son nunca completamente felices porque se ven como futuros millonarios”, resume otro.

Jimmy Barnatán en 'Sal & Dean'.

Para Barnatán, que firma el guion del documental, “las nostalgias heredadas existen y son igual de sentidas que las nostalgias propias”. Con la película, que se estrena este viernes, el músico no solo homenajea a Kerouac, también a su padre.

El poeta argentino Marcos Ricardo Barnatán tradujo por primera vez al español la poesía de tótems de la literatura beatnik como Philip Lamantia y Gregory Corso, recogidos en Antología de la Beat Generation (Playa & Janés, 1970; reeditada en 2022).

Entre el pasado mítico y el presente árido, el filme acaba resultando poco esclarecedor respecto a esa gran cuestión que siempre ha sido el sueño americano y funciona mejor como un ejercicio simpático y nostálgico sobre la figura de un genio terriblemente excitado por la vida.