Muere Jack Taylor, rostro imprescindible del cine de terror en España, a los 99 años

El actor estadounidense Jack Taylor, figura muy querida por los aficionados al cine de género, ha fallecido a los 99 años, según ha informado este martes la Academia de Cine. Afincado en España durante décadas, Taylor construyó una carrera larga y singular que lo convirtió en un rostro habitual del fantástico, el terror y la serie B europea.

Nacido como George Randall el 26 de octubre de 1926 en Portland, Oregón, Taylor comenzó su carrera en Estados Unidos y México antes de recalar en Europa en los años 60. Según su biografía, Cuento lo que me permite mi disco duro (Fundación AISGE), llegó a ser vecino de Marilyn Monroe y coincidió con Marlene Dietrich o Max Von Sydow, y decidió instalarse en España para participar en la creciente industria del spaghetti western y el cine de terror que se desarrollaban en Europa.

Aquí, su porte aristocrático y su versatilidad lo convirtieron en un habitual de producciones de bajo presupuesto durante los 70 y 80. Participó en westerns como Fuera de la ley (1964) y trabajó en varias producciones de culto del director Jesús Franco entre finales de los 60 y los 80, como Necronomicon (1968), La isla de la muerte (1970), El conde Drácula (1970) y Las diosas del porno (1977).

Fallece el actor estadounidense Jack Taylor, afincado en España desde los años sesenta. Participó en películas como Conan el bárbaro, Mil gritos tiene la noche o La novena puerta. pic.twitter.com/Th7wfSOXl3 — Academia de Cine (@Academiadecine) May 12, 2026

Otras joyas de su filmografía incluye Mil gritos tiene la noche (1975) de Juan Piquer Simón. Su presencia internacional se vio en Conan el bárbaro (1982) de John Milius, compartiendo cartel con Schwarzenegger, y en La novena puerta (1999) de Roman Polanski, junto a Johnny Depp.

En su biografía explica también que compartió focos con grandes nombres del cine español, desde Imperio Argentina a María Conesa, Alfredo Mayo, Saza, Antonio Ozores, Amparo Soler Leal, Victoria Abril, Javier Bardem, Eduardo Noriega, Kity Manver, Héctor Alterio o Carlos Hipólito.

Portada de sus memorias 'Mis 100 años de cine'.

Como director teatral, codirigió en España los montajes Auto de los Reyes Magos y 3 Peregrinas. A nivel literario, sumado a la escritura de guiones de cine y textos teatrales, ha prologado volúmenes como la novela El diabólico Doctor Knox de Carlos García Maroto, editada por grupo Sial-Pigmalión.

Taylor, que también apareció en la mítica Vampir, Cuadecuc, de Pere Portabella (1970), tiene una escultura en el Museo de Cera de Madrid basada en el personaje del Dr. Knox que interpretó en la película Wax (2014), del director Víctor Matellano. El actor acababa de publicar sus nuevas memorias, Mis 100 años de cine (Sial Pigmalión), celebrando una vida dedicada al séptimo arte.