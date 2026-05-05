'La Odisea' de Nolan tiene nuevo tráiler: así lucen las escenas más icónicas del gran clásico de Homero

La nueva película de Christopher Nolan, una versión del poema épico de Homero La Odisea que se estrenará el 17 de julio, promete ser el gran taquillazo del verano.

Épica y acción tendrá, y a espuertas, a juzgar por el nuevo tráiler que nos llega de la mano de Universal, en el que ya se pueden distinguir algunos de los más conocidos episodios del regreso a Ítaca de Odiseo —más comúnmente conocido como Ulises— que en esta ocasión interpreta Matt Damon.

Aunque en los primeros segundos del tráiler distinguimos al protagonista de la aventura naufragando en las costas de lo que intuimos que es su hogar, el primer golpe de efecto viene con la presencia del celebérrimo caballo de Troya, idea del propio Odiseo con el que las huestes aqueas lograron penetrar, al fin, las murallas de la ciudad de Ilión. Al contrario de cómo se suele representar en el imaginario, apoyado sobre sus cuatro patas, esta vez aparece rampante.

Es un acontecimiento que, pese a que sucede en el contexto de la guerra de Troya, no se da a conocer en La Ilíada, como se suele creer erróneamente, sino que aparece por primera vez en la literatura de la Antigüedad en el poema que ahora adapta Nolan.

El famoso cíclope Polifemo también comparece en el tráiler que acaba de ver la luz. Era una aparición esperable, pues se trata de uno de los grandes momentos del texto homérico y el principio de la larga lista de desventuras por las que pasa el héroe griego. En las imágenes lo vemos en la cueva que hace las veces de hogar de la criatura.

Allí, tal y como ocurre en el poema griego, tiene atrapados a Odiseo y varios de sus hombres. El balance final de este encuentro es que, intelecto mediante, el rey de Ítaca vence a su captor dejándolo tuerto. Mal asunto, porque resulta que la bestia es hija de Poseidón, dios de los mares, quien a partir de entonces no escatimará esfuerzos por ver la expedición sepultada bajo las aguas.

Menos conocidos son otros momentos del regreso a Ítaca de Odiseo que también quedan patentes en el tráiler. Apreciamos, por ejemplo, cómo el contingente comandado por el personaje de Matt Damon es diezmado por un misterioso ejército de hombres acorazados que doblan en estatura a los griegos. Atendiendo al poema homérico, han de tratarse de los lestrigones, un pueblo de gigantes caníbales que, efectivamente, aniquilan a los hombres de Ulises cuando visitan su isla. Una aproximación curiosa, la de Nolan, pues tradicionalmente esta tribu se ha representado con un aspecto más bien simiesco.

Una escena de la caída de Troya en 'La Odisea' de Nolan

Una tercera criatura mitológica aparece en el tráiler, aunque para los neófitos en la mitología homérica puede pasar desapercibido en un primer visionado. Casi al final del vídeo vemos la nave aquea precipitándose hacia un torbellino. Lejos de lo que pueda parecer, no es un fenómeno natural, sino que se trata en realidad de Caribdis, una criatura marina que succiona enormes cantidades de agua creando grandes corrientes en el estrecho de Mesina, entre Sicilia y la península Itálica.

La película seguirá, además, la estela del texto original a la hora de retratar también lo que sucede en Ítaca paralelamente a la epopeya del héroe de la guerra de Troya. Es lo que el canon literario llama "la telemaquíada", donde Telémaco (Tom Holland), hijo de Odiseo, emprende un viaje en busca del rastro de su padre para prevenir que los pretendientes de su madre (Anne Hathaway en el papel de Penélope), liderados por Antinoo (Robert Pattinson) se hagan con el poder de la isla. Probablemente, el primer coming of age de la historia.

De acuerdo a lo visto, la aproximación de Nolan a este hito de la literatura va a ser mucho más completo que la que estrenó el año pasado Uberto Pasolini bajo el título El regreso de Ulises. El italiano reinterpretó el mito centrándose en el momento en el que el héroe pone pie en su isla de origen para mostrar a un veterano de guerra maltrecho física y mentalmente por los horrores que ha visto y, sobre todo, perpetrado. Por su parte, el realizador estadounidense parece apostar por una adaptación más espectacular, sí, pero también menos audaz de la historia cantada por Homero.

Aún queda, eso sí, un último gran personaje por mencionar, que aparece de pasada en estas nuevas imágenes pero se ha convertido en uno de los grandes iconos de la lealtad en la historia de la literatura: Argos, el perro de Odiseo, único miembro de la familia del héroe que lo reconoce pese a su deterioro físico y su aspecto de vagabundo.