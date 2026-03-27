'Te van a matar': festival sangriento que rinde homenaje a Tarantino

En uno de los momentos más celebrados de Caro diario (1993), la célebre película confesional de Nanni Moretti, se mete en un cine a ver Henry, retrato de un asesino (John McNaughton, 1986). Su rostro de perplejidad y horror lo dice todo.

La película trata sobre los crímenes del infame asesino en serie Henry Lee Lucas y fue un shock cultural porque mostraba un grado de violencia raramente visto en un filme comercial.

No solo eso, Henry fue laureada por los críticos de la época como una película de culto que desafiaba las convenciones. En una secuencia desternillante, Moretti despierta de la cama a un crítico de cine y le lee su reseña para mortificarlo. ¿Alguna vez te avergüenzas de lo que escribes?, le pregunta indignado.

Me imagino que aún habrá personas como Moretti (al que no le faltaba cierta razón en su mordaz sátira del postureo de los críticos) a las que una película “desagradable” como Henry o esta Te van a matar les parecen, de entrada, grotescas.

No tengo nada en contra de la sangre, aunque de Te van a matar sales mareado. Protagonizada por una aguerrida Zazie Beetz a sablazo limpio contra una panda de acosadores con máscaras de cerdo en un rascacielos de lujo en Nueva York, la película celebra la violencia como puro espectáculo en un carrusel salvaje, entretenido sobre todo al principio pero que poco a poco va volviéndose repetitivo.

Muerte y destrucción

Han pasado 40 años desde la “revolucionaria” película de McNaughton, que no es una obra maestra pero tampoco tan mala como dice Moretti, y la violencia extrema ya no sorprende a nadie en el cine mainstream. Incluso en películas de superhéroes para el público adolescente se cuelan momentos casi gore que la celebran como puro espectáculo.

Sin duda, nadie como Tarantino, quizá el director de cine más influyente de los últimos 30 años, se ha servido del gore para crear películas que funcionan como ejercicio metacinematográfico de alquimia. El director de Pulp Fiction se basa en géneros populares de poco prestigio para crear obras que reivindican su propio lenguaje y descubren sus profundas costuras.

Detrás de las imágenes de Te van a matar no hay que ser un experto mundial en cine para rastrear la influencia de Kill Bill de Tarantino, que por cierto se reestrena el 10 de abril como una sola película de cuatro horas. La “novia” de ese filme (Uma Thurman) se transforma aquí en una furiosa Beetz, una mujer dispuesta a todo para salvar a su hermana perdida de las garras de una especie de secta de maníacos asesinos que realizan sacrificios humanos para complacer a su dios satánico.

Prácticamente toda la película sucede en un edificio art déco de Manhattan, el “Virgil”, un rascacielos en el que viven millonarios donde la protagonista entra a trabajar. A los 10 minutos de película ya es atacada por los residentes, que van con capucha y máscara de cerdo, y a partir de aquí empieza la carnicería.

Con una fotografía de tonos saturadísimos (estilo Almodóvar), el filme por momentos parece un videojuego en el que en cada nueva pantalla la heroína debe enfrentarse a nuevos y más temibles enemigos. Dirigida por el ruso Kirill Sokolov, Te van a matar no es apta para todos los estómagos y, aunque posee momentos vibrantes (el Satán del final da miedo, y era difícil), acaba saturando en un tour de force tan desquiciado que arruina cualquier posibilidad dramática (y lo intenta).