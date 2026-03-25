Peter Jackson anuncia una nueva película de 'El señor de los anillos' protagonizada por Sam, Merry y Pippin

Warner Bros. prepara una nueva película de El señor de los anillos. Así lo ha anunciado Peter Jackson, director de la oscarizada trilogía que adaptó la obra de Tolkien a principios del siglo XXI y productor y supervisor creativo de las nuevas producciones que se están preparando en torno a la Tierra Media.

En un vídeo subido a las redes sociales de la compañía, Jackson anunciaba que la película llevará por título The Lord of the Rings: Shadows of the Past y que estará escrita por Stephen Colbert, un célebre humorista y presentador de la televisión estadounidense, en compañía de su hijo, el guionista Peter McGee.

En la publicación de Warner Bros., Colbert se une a Jackson por videollamada para explicar que la historia del filme procede de tramas de La comunidad del anillo que no llegaron a entrar en la trilogía protagonizada por Viggo Mortensen.

In honor of Tolkien Reading Day and the destruction of the One Ring, we bring you a special announcement. pic.twitter.com/ufh9RLBIxO — Warner Bros. (@warnerbros) March 25, 2026

"Sabes lo que significan estos libros para mí y lo que significan tus películas para mí", le dice Colbert a Jackson en el vídeo. "Me sorprendí leyendo una y otra vez los seis primeros capítulos [de La comunidad del anillo] que no se desarrollaron en la primera película. Básicamente del capítulo 3 hasta el 8. Y pensé que podría ser el pie a una historia original que encaje en la historia más grande ¿Podríamos hacer algo que fuera completamente fiel a los libros y, al mismo tiempo, fiel a las películas que ya habíais hecho?".

El presentador cuenta que, tras idear esta premisa, la habló con su hijo, el guionista Peter McGee, y elaboraron un primer borrador del guion. Después, llamó a Jackson y, en los últimos dos años, han trabajado con la guionista Philippa Boyens para desarrollarlo.

Ambientada 14 años después de la muerte de Frodo, la película seguirá a Sam, Merry y Pippin rememorando los primeros pasos de su aventura. Mientras, la hija de Sam, Eleanor, descubre un secreto enterrado largo tiempo atrás que explica por qué la Guerra del Anillo estuvo a punto de ser perdida incluso antes de empezar.

Este proyecto es la primera incursión de Colbert en el desarrollo de películas, aunque el presentador ya apareció como actor en El Hobbit: La desolación de Smaug (2013), del propio Peter Jackson. La guionista Philippa Boyens, en cambio, tiene una larga trayectoria a sus espaldas y ya participó en la escritura de las trilogías de El señor de los Anillos y El Hobbit, además de King Kong (Peter Jackson, 2005).

The Lord of the Rings: Shadows of the Past se convertirá así en la segunda película con la que Warner Bros. quiere devolver a los espectadores a la Tierra Media. Antes llegará The Lord of the Rings: The Hunt For Gollum, que dirige y protagoniza Andy Serkis, el actor que dio vida a Gollum en la trilogía cinematográfica. También vuelven en este filme Ian McKellen como Gandalf y Elijah Wood como Frodo.

"Andy está haciendo un trabajo estupendo", ha afirmado Jackson en el vídeo. "El guion está quedando muy bien y creo que va a ser una película realmente buena".