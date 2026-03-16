'Una batalla tras otra' gana el Oscar 2026 a la mejor película

Paul Thomas Anderson y el elenco de 'Una batalla tras otra' festejan en el escenario el Oscar a la mejor película. Foto: Reuters

Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson, se ha alzado con el Oscar a la mejor película, el gran premio de la noche. Era la gran favorita, aunque su gran rival, Los pecadores, también tenía muchas opciones de llevarse el premio.

La película de Anderson también obtuvo otros cinco premios: mejor dirección, mejor guion adaptado (por el propio director, a partir de una novela de Thomas Pynchon), mejor casting (la primera vez que se otorgaba este nuevo premio), mejor montaje y mejor actor secundario para Sean Penn.

Al galardón optaban otras nueve películas. Entre las principales contendientes destacaban la citada Los pecadores de Ryan Coogler, con su relato sobre vampiros sureños, el caótico biopic de ping-pong Marty Supreme de Josh Safdie, el introspectivo drama metacinematográfico Valor sentimental de Joachim Trier y Hamnet de Chloé Zhao, que explora el trágico duelo familiar de William Shakespeare.

También competían Guillermo del Toro con su gótica versión de Frankenstein, Yorgos Lanthimos presentó la excéntrica comedia Bugonia y el cine internacional destacó con el tenso thriller político brasileño El agente secreto, de Kleber Mendonça Filho. Finalmente, la adrenalina llegó de la mano de Joseph Kosinski con el drama automovilístico F1, cerrando el grupo el elogiado drama de época Sueños de trenes, dirigido por Clint Bentley y Greg Kwedar.

En las semanas previas a la ceremonia, las quinielas estuvieron fuertemente dominadas por un duelo a dos bandas. Los pecadores llegó a la gala haciendo historia con 16 nominaciones, rompiendo el récord absoluto que hasta el momento compartían Titanic, Eva al desnudo y La La Land. Sin embargo, la crítica señaló a Una batalla tras otra como la verdadera favorita para alzarse con la estatuilla a Mejor Película, seguida muy de cerca por los aplaudidos trabajos de Valor sentimental, Frankenstein y Marty Supreme, que llegaron con nueve candidaturas cada una.

En la carrera hacia el Oscar en la temporada de premios, Una batalla tras otra reinó en los Globos de Oro con cuatro galardones (mejor película de comedia o musical, mejor director y mejor guion para Paul Thomas Anderson y actriz de reparto para Teyana Taylor) y en los BAFTA con seis (mejor película y varias categorías principales). También ganó el crucial galardón del Sindicato de Productores (PGA), considerado el indicador más fiable de la industria.