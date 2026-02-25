40 años de Premios Goya: del plantón de Fernán Gómez al histórico empate de 'El 47' y 'La infiltrada'

Algunos de los protagonistas de la gala de los Goya durante estos 40 años. Diseño: Rubén Vique

Desde el plantón de Fernando Fernán Gómez en la primera gala hasta el insólito ex aequo entre El 47 y La infiltrada en 2025, casi cuatro décadas de premios Goya han dejado un reguero de reconciliaciones imposibles, desplantes sonados, protestas políticas, reivindicaciones feministas y momentos de puro delirio televisivo.

Repasamos año a año, destacando a la ganadora del premio a la mejor película, lo más destacado de cada edición.

1987. El viaje a ninguna parte

La primera gala estuvo ensombrecida por la ausencia de Fernando Fernán Gómez, que con cuatro premios fue el gran triunfador de la noche. Prefirió quedarse en casa.

1988. El bosque animado

Para resarcirse del plantón en la primera gala, Fernán Gómez abrió el sarao con un discurso genial, cargado de esa ironía tan suya, dedicado a los no premiados. Lola Flores entregó mejor montaje y aseguró que el montaje se lo había hecho el fisco a ella. Genio y figura.

1989. Mujeres al borde de un ataque de nervios

Tampoco acudió el vencedor, un Almodóvar con la cabeza en los Oscar. Pilar Miró acababa de salir de RTVE por la compra de unos vestidos con dinero público. Al entregar dirección a Gonzalo Suárez, dijo con sorna: “Según algunos listos, mejor hubiera sido que entregara vestuario”.

1990. El sueño del mono loco

Un zalamero Almodóvar intentó reconciliarse con su musa Carmen Maura, con la que andaba de morros, regalándole un trocito del Muro de Berlín. “Si un muro tan espantoso ha caído, el que nos separa también puede caer”. Ambos se fundieron en un abrazo que, a la postre, no arregló nada.

1991. ¡Ay, Carmela!

La primera película que se hizo con los cinco grandes premios (película, dirección para Carlos Saura, guion, actor para Andrés Pajares y actriz para Carmen Maura) para un total de 13. Almodóvar no se llevó ninguno de los 15 a los que optaba ¡Átame! y se marchó antes de que acabara el show. Arrancaban las tensiones entre el manchego y la Academia.

1992. Amantes

En otro año aciago para Almodóvar (cero de cinco para Tacones lejanos), El rey pasmado de Imanol Uribe se llevó ocho galardones, pero Vicente Aranda, también ausente, acabó triunfando con película y dirección.

1993. Belle Époque

El duelo de la noche lo servían dos jóvenes nominadas a mejor actriz: Ariadna Gil, ganadora por Belle Époque, y Penélope Cruz, por Jamón, jamón. Noche mágica para Trueba, que conquistó nueve cabezones.

1994. Todos a la cárcel

Todos a la cárcel venció más como homenaje a Berlanga y por incomparecencia del rival que por méritos propios –y ante el estupor de la crítica–. Destacó el despliegue de Rosa María Sardá como presentadora, nunca superado. Repitió en 1999 y 2002.

1995. Días contados

La emoción de Verónica Forqué al entregar el Goya de Honor a su padre, José María Forqué, y la de la presentadora María Barranco, por la victoria de su marido Imanol Uribe con Días contados. Ruth Gabriel y Saturnino García inauguraron actriz y actor novel.

1996. Nadie hablará de nosotras cuando hayamos muerto

Fue la noche de los Bardem, con Javier ganando el Goya a actor protagonista por Boca a boca; su madre Pilar, a actriz de reparto por Nadie hablará de nosotras...; y su primo Miguel, a mejor corto de ficción.

1997. Tesis

La victoria de Amenábar, un chaval de 23 años, puso patas arriba la industria, legitimando a una nueva generación de directores y el cine de género y comercial.

1998. La buena estrella

José Luis Borau, presidente de la Academia, abrió la gala con su discurso, dejando una de las imágenes más icónicas de los Goya: levantando las manos con las palmas pintadas de blanco para condenar los asesinatos de ETA.

1999. La niña de tus ojos

José Luis Garci abandonó la Academia días antes de la gala por unas feas acusaciones contra su productora por compra de votos. Nada se demostró y, además, El abuelo sucumbió frente a la película de Fernando Trueba.

2000. Todo sobre mi madre

En la primera gala celebrada lejos de Madrid, en Barcelona, Almodóvar y la Academia acercaron posturas con siete premios para su filme. El manchego, además, le cantó cual Marilyn el Cumpleaños feliz al por entonces príncipe Felipe.

2001. El Bola

Una película de bajo presupuesto y poca repercusión vencía a un taquillazo con La comunidad, de Álex de la Iglesia. José Luis Borau conseguía su primer Goya a la mejor dirección por Leo.

2002. Los otros

La película que había traído Hollywood (Nicole Kidman, Tom Cruise y también al funesto Harvey Weinstein) a España, arrasaba, demostrando que el terror también tenía su hueco en los Goya. Aunque a Vicente Aranda la invasión no le pareció bien y se ausentó de la gala.

2003. Los lunes al sol

La gala del ¡No a la guerra!, la más polémica de la historia, conducida por Alberto San Juan y Guillermo Toledo. No hubo ganador que no mostrara su repulsa a la intervención de Aznar en Irak.

2004. Te doy mis ojos

Podría haber pasado a la historia por el protagonismo femenino, con premios para Iciar Bollain, Ángeles González-Sinde e Isabel Coixet, pero estuvo marcada por las protestas de la Asociación de Víctimas del Terrorismo contra La pelota vasca, el documental de Julio Médem.

2005. Mar adentro

Amenábar establecía el récord vigente de premios para una película, 14. Fue la primera gala a la que acudió un presidente del Gobierno: Zapatero.

2006. La vida secreta de las palabras

Una de las galas más sosas y largas para los cronistas se resolvió con el espaldarazo definitivo a la carrera de Isabel Coixet, que se llevó película, dirección y guion original.

Almodóvar no acudió por motivos personales, pero triunfó frente a dos miuras: el Alatriste de Viggo Mortensen y El laberinto del Fauno de Guillermo del Toro.

2008. La soledad

La soledad, de un autor tan radical como Jaime Rosales, se imponía por sorpresa a El orfanato en una gala recordada por el primer Goya de Maribel Verdú y por el errático discurso de Alfredo Landa al recoger el de Honor.

2009. Camino

Momentos curiosos, como el premio a mejor actor a Benicio del Toro por Che, y emocionantes, como el del rapero El Langui recogiendo el de actor novel por El truco del manco.

2010. Celda 211

La película de Daniel Monzón se impuso a la más cara de la historia del cine español, Ágora, de Amenábar. El momento lo sirvió Almodóvar, que tras años de tensiones, apareció por sorpresa para entregar el premio a la mejor película y se llevó la gran ovación de la noche.

La primera película rodada en catalán que vencía, aunque todos los focos estuvieron dirigidos al presidente de la Academia, Álex de la Iglesia. Había anunciado que al día siguiente de la gala dimitía por su descontento por cómo la Ley Sinde regulaba el cine en la web.

Dos clásicos de nuestro cine lograban, por fin, el Goya: el director Enrique Urbizu y el actor José Coronado. Y, por primera vez, un filme de animación se llevaba el de guion adaptado, Arrugas.

El delirante error de Adriana Ugarte y Carlos Santos al entregar el premio a la mejor canción y la encendida defensa de la sanidad de Candela Peña marcaron una edición de protesta contra la subida del IVA cultural y los recortes del gobierno.

Continuaron las protestas contra los recortes al cine, en una edición en la que el ministro de Cultura José Ignacio Wert no se atrevió a aparecer por la gala. Javier Cámara y Terele Pávez lograron sus primeros cabezones.

2015. La isla mínima

Almodóvar, al entregar el Goya de Honor a Antonio Banderas, saludó a los amigos del cine y la cultura, y añadió: “Señor Wert, usted no está incluido”. Siguieron las tensiones con el Gobierno.

Los nominados Ricardo Darín, Tim Robbins y Juliette Binoche dieron lustre a una gala bien conducida, por segundo año, por Dani Rovira. Volvería en 2017.

2017. Tarde para la ira

El doblete de Emma Suárez por Julieta y La próxima piel y Sílvia Pérez Cruz entonando el estribillo de la canción ganadora, Ai ai ai, de Cerca de tu casa, fue lo más memorable.

Una gala que, tras la eclosión del #Metoo, estuvo marcada por abanicos rojos para reivindicar más mujeres en la industria.

Arranca la itinerancia de la gala en Sevilla. El taquillazo de Fesser dio la sorpresa frente a El reino. Antes, Jesús Vidal, discapacitado visual y estrella del filme, emocionó al recoger actor revelación. Rosalía asombró cantando Me quedo contigo.

La relación más (in)tensa del cine español, la de los Goya y Almodóvar, cerraba cualquier herida con una gala que fue casi un homenaje al manchego. Otros momentos: primer premio competitivo para Banderas, nada menos que en Málaga. Benedicta Sánchez, actriz revelación con 84 años, y el plantón de la Goya de Honor Pepa Flores.

Banderas y María Casado presentaron una edición marcada por la pandemia, con los nominados participando por videollamada y homenajes a las víctimas y los sanitarios.

La película de León de Aranoa llegaba con el récord de nominaciones, 20, y al final no fue para tanto: seis premios. Eso sí, todos los importantes. Se inauguraba el Goya Internacional con Cate Blanchett.

Una emotiva gala tiznada de duelo por el fallecimiento de Carlos Saura un día antes de recoger el Goya de Honor. La Academia le rindió un digno homenaje.

En una gala correcta y sin sorpresas, presentada por Los Javis y Ana Belén, destacó Sigourney Weaver al dedicar el Internacional a su voz española, María Luisa Solá.

En un inesperado giro de guion, las dos favoritas compartían el premio a la mejor película al obtener el mismo número de votos.