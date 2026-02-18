De la infancia a la migración: CaixaForum Madrid crea un cineclub comunitario para reflexionar

Este domingo, 22 de febrero, CaixaForum Madrid inaugura 'Tiempo de cine: el cineclub de CaixaForum', una nueva propuesta que se integra en su programación estable.

Lejos de limitarse a la proyección de clásicos, el proyecto plantea el cine como herramienta de conocimiento, memoria y debate, y lo sitúa en diálogo con la actualidad cultural y social.

El ciclo se extenderá también a los centros de Barcelona, Valencia, Sevilla, Zaragoza y Palma, formando una red estable de exhibición y pensamiento cinematográfico, configurando así una iniciativa compartida que mantiene el vínculo de la institución con el cine como parte de su oferta cultural.

Organizado en sesiones mensuales, cada una de ellas centrada en una temática humanista o social: la infancia, la memoria, las migraciones, la guerra, la belleza o la familia.

El conjunto busca revisar el papel del cine como espejo de la vida contemporánea, capaz de plantear preguntas, suscitar emociones y propiciar el diálogo entre espectadores diversos.

A lo largo de todo el curso (hasta el 31 de mayo), las proyecciones se presentarán agrupadas en bloques de cuatro películas que combinan obras clásicas y títulos recientes, en un recorrido que pone en relación distintas épocas, estéticas y contextos de producción.

Mirar la infancia

El primer bloque, que se desarrollará entre febrero y mayo, se titula Cuatro miradas de la infancia hacia la madurez y está dedicado a la representación de la niñez y el paso a la adolescencia como momentos de descubrimiento y aprendizaje. Una aproximación a la niñez no como simple etapa vital, sino como territorio simbólico donde se configura la relación del individuo con el mundo.

Cartel de la película 'Los 400 golpes' (François Truffaut, 1959). © Fundación ”la Caixa”

Las películas seleccionadas, de lugares y tiempos muy distintos, comparten una misma inquietud: la exploración de ese tránsito vital en el que se forman la identidad y la mirada sobre el mundo. Relatos cinematográficos que abordan emociones universales -el miedo, la curiosidad, la amistad, la pérdida o la rebeldía- que atraviesan culturas y generaciones.

La programación se abre el 22 de febrero con Los 400 golpes (François Truffaut, 1959), película emblemática de la nouvelle vague francesa.

La historia de Antoine Doinel, un adolescente parisino que se siente incomprendido por su entorno familiar y escolar, ofrece una aproximación íntima y honesta a la búsqueda de libertad y a la necesidad de afirmarse frente al mundo adulto. Su tono semiautobiográfico y su estilo innovador convirtieron la obra en un punto de inflexión para el cine europeo de mediados del siglo XX.

El 29 de marzo será el turno de La vida es bella (Roberto Benigni, 1997), que narra la historia de Guido Orefice, un hombre deportado junto a su familia a un campo de concentración.

Para proteger a su hijo del horror, Guido convierte el entorno hostil en un juego imaginario en el que las reglas de la supervivencia se transforman en un acto de ternura y resistencia. Esta fábula tragicómica, galardonada internacionalmente, combina humor y tragedia para reflexionar sobre la imaginación como refugio frente a la violencia y la pérdida.

El tercer título, Las niñas (Pilar Palomero, 2020), se proyectará el 26 de abril. Ambientada en la Zaragoza de 1992, la película sigue a Celia, una niña de once años que estudia en un colegio religioso y comienza a cuestionar su entorno familiar y social tras la llegada de una nueva compañera.

Imagen de la película 'Las niñas' (Pilar Palomero, 2020). © Fundación ”la Caixa”

El filme observa con sensibilidad los pequeños gestos del aprendizaje emocional y revela cómo la educación, la amistad y los silencios del mundo adulto configuran el camino hacia la madurez. Con una estética sobria y una mirada documental, Las niñas obtuvo el Goya a la mejor película en 2021.

El ciclo concluirá el 31 de mayo con Y sin embargo hemos nacido (Yasujirō Ozu, 1931), una de las primeras obras maestras del director japonés. La historia de dos hermanos que se trasladan con su familia a un barrio residencial de Tokio sirve a Ozu para reflexionar, a través del humor y la ternura, sobre la pérdida de la inocencia y las jerarquías sociales.

Los juegos infantiles revelan el desconcierto ante las normas del mundo adulto, y la figura paterna aparece marcada por la contradicción entre el respeto y la sumisión. La proyección se presentará en formato de cine-concierto con música en directo a cargo del Caspervek Ensemble, formación gallega especializada en la interpretación de bandas sonoras para cine mudo.

Un espacio de diálogo

Cada sesión contará con la participación de Fernando Rodríguez Lafuente, doctor en Filología por la Universidad Complutense, exdirector del Instituto Cervantes y actual presidente del Consejo Editorial de la Revista de Occidente. Su intervención ofrecerá al público las claves y el contexto de cada obra y servirá como punto de partida para un debate abierto tras la sesión.

De este modo, 'Tiempo de cine' busca consolidar un espacio estable donde el visionado compartido se complemente con la reflexión colectiva. En su planteamiento, el cine no se concibe como mero entretenimiento, sino como una forma de pensamiento visual que revela las tensiones y los afectos de la sociedad contemporánea.

Las entradas para el ciclo, con un precio único de nueve euros que da derecho a las cuatro sesiones, pueden adquirirse en la taquilla de CaixaForum Madrid o a través de su página web.