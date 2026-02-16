Hallan muerta en Grecia a Dana Eden, productora de la exitosa serie 'Teherán'

Dana Eden, de 52 años, productora y creadora de la exitosa serie Teherán, falleció repentinamente durante el rodaje de la cuarta temporada en Grecia, según informa Kan, la cadena pública de Israel.

"En los últimos días, se ha rodado en Grecia la cuarta temporada de la serie, una producción compleja y significativa que Dana viajó para supervisar de cerca", dice el comunicado de Kan en el que se lamenta su muerte.

De acuerdo con varios medios israelíes, Eden fue hallada sin vida el domingo en la habitación de un hotel del centro de Atenas, donde se alojaba desde principios de febrero, después de que su hermano acudiera a buscarla al no obtener respuesta a sus mensajes.

Las autoridades griegas han abierto una investigación y han ordenado la autopsia para esclarecer las causas del fallecimiento, y por ahora no han presentado pruebas que apunten a un crimen.

En las últimas horas, algunos medios israelíes recogieron informaciones según las cuales la policía de Atenas estaba examinando la hipótesis de que Eden hubiera sido asesinada por agentes del Gobierno iraní, en represalia por Teherán, una serie muy crítica con el régimen que se emite en el canal público Kan 11 y que Irán ha denunciado en numerosas ocasiones como propaganda hostil.

Sin embargo, el periodista Yonatan Rieger, de Channel 12, desmintió este lunes esas versiones y las calificó de fake news, al subrayar que en Grecia no se ha anunciado ninguna investigación por asesinato ni se ha mencionado implicación iraní, una postura que comparte la productora de la serie, que considera infundados esos rumores.

Teherán es un thriller de espionaje israelí creado por Moshe Zonder para el canal público Kan 11 y distribuido internacionalmente por Apple TV+. La ficción sigue a Tamar Rabinyan, una agente y hacker del Mossad nacida en Irán que se infiltra en Teherán con una identidad falsa para sabotear el programa nuclear iraní.

Estrenada en 2020, la serie combina diálogos en hebreo, persa e inglés y ha sido uno de los grandes éxitos recientes de la ficción israelí, hasta el punto de lograr un Emmy Internacional y consolidarse como uno de los títulos más exportados del país.



Su retrato del régimen y de los servicios de seguridad iraníes ha generado polémica y reacciones muy divididas entre la audiencia iraní, con críticas que la acusan de formar parte de la “guerra blanda” contra la República Islámica.