Muere a los 71 años Catherine O'Hara, la actriz que interpretó a la madre de Kevin en la legendaria 'Solo en casa'

La actriz Catherine O'Hara, en el estreno de 'Beetlejuice Beetlejuice' en el Cineworld Leicester Square de Londres, Reino Unido. Foto: EFE.

La actriz Catherine O'Hara (Toronto,1954), que interpretó a Kate McCallister, la madre de Kevin, en la película Solo en casa, ha fallecido a los 71 por causas todavía desconocidas, según ha informado el medio especializado TMZ.

En los años ochenta y noventa, la intérprete canadiense encadenó papeles memorables en el cine, como la excéntrica Delia Deetz en el mítico Beetlejuice (1988) de Tim Burton, la angustiada madre Kate McCallister en Solo en casa (1990) y su secuela Solo en casa 2: Perdido en Nueva York, o las voces de Sally y Shock en Pesadilla antes de Navidad (1993).

En el set de Beetlejuice conoció al diseñador de producción Bo Welch, con quien se casó en 1992 y tuvo dos hijos. Décadas después, retomó el papel de Delia Deetz en la secuela Beetlejuice Beetlejuice (2024), que supuso su última aparición en un largometraje estrenado en cines.

Catherine O'Hara, en su papel en 'Solo en casa' y el más reciente en 'Last of us'.

A comienzos de los años setenta se incorporó a la escuela de comedia de improvisación The Second City en Toronto, primero como camarera y pronto como integrante de la compañía de improvisación, y en 1976 dio el salto a la televisión con el programa de sketches Second City Television (SCTV), donde trabajó como actriz y guionista.

Aquella etapa consolidó su prestigio como una de las voces más originales de la nueva comedia norteamericana.

A partir del año 2000 se convirtió en rostro imprescindible de los falsos “documentales” de Christopher Guest, como Very Important Perros (Best in Show, 2000), Un poderoso viento (2003) y For Your Consideration (2006).

En televisión, su trabajo alcanzó una nueva dimensión con la serie Schitt’s Creek (2015–2020), donde interpretó a la actriz caída en desgracia Moira Rose, un personaje que se volvió icónico por su extravagancia.

En 2024 dio un giro inesperado hacia el drama al incorporarse a la segunda temporada de The Last of Us, la serie de HBO Max basada en el popular videojuego, donde interpretó a Gail, la única terapeuta de la comunidad de Jackson.

Un año después, en 2025, volvió a la primera línea con The Studio, comedia satírica de Apple TV+ sobre los entresijos de un gran estudio de Hollywood, en la que daba vida a Patty Leigh, una veterana ejecutiva obligada a reinventarse tras ser apartada del poder.

La actriz estuvo nominada a los premios Emmy de 2025 por este papel, que muchos críticos leyeron como un autorretrato irónico de las mujeres que sobreviven en la industria.

A lo largo de más de cinco décadas de trabajo fue reconocida con dos premios Emmy, un Globo de Oro, dos premios del Sindicato de Actores y múltiples galardones en Canadá.

El primero de sus Emmys llegó en 1982, como parte del equipo de guion de SCTV Network 90, y el segundo en 2020, como mejor actriz protagonista de comedia por su inolvidable Moira Rose en Schitt’s Creek.

Recibió, entre otras distinciones, el nombramiento como Oficial de la Orden de Canadá, el Governor General’s Performing Arts Award a la trayectoria y el reconocimiento como Great Immigrant de la Carnegie Corporation.

También fue homenajeada con el Icon Award de la Academia de Cine y Televisión de Canadá en 2023, subrayando su influencia tanto en la comedia como en la cultura popular del país.