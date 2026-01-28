El peor cine y el "cachondeo absoluto" vuelven a CutreCon con los plagios turcos de Rambo y James Bond

Detalle del cartel de la 'Ramboton' del 8 de febrero que cierra la CutreCon.

Vuelve un año más CutreCon, el Festival Internacional de Cine Trash de Madrid. Del 4 al 8 de febrero se exhibirán algunas de las peores películas imaginables en su 15.ª edición. Auténticas “atrocidades cinematográficas”, como las definen los organizadores.

Este año el eje temático será el cine de acción y de “cosas que explotan”, como explica Carlos Palencia, fundador y director del festival. Son cintas “tan infumables que se convierten en comedias involuntarias”.

En la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense —con la que acaban de firmar un convenio para los próximos cuatro años—, en los cines MK2 Palacio de Hielo y MK2 Cine Paz se proyectarán más de 20 películas —en sesiones gratuitas y de pago— en las que “edificios, vehículos y muñecos explotan de todas las maneras posibles, a veces sin sentido ninguno, para alegría y jolgorio del público”, afirma Palencia.

De hecho, el ambiente en la sala “es un cachondeo absoluto”, asegura el director del festival. “El verdadero espectáculo no está en la pantalla, sino en el patio de butacas. Durante la proyección el público participa, comenta en voz alta, protesta, canta, surgen juegos improvisados... Es una locura, una catarsis colectiva de 500 personas. Nosotros no solo lo permitimos, sino que lo fomentamos. Es una experiencia hilarante que no puedes replicar en tu casa”.

Este año podrán verse, entre otras locuras, “copias de Rambo, el plagio turco de James Bond y cine de acción de Bollywood superdesmadrado donde los coches dan ocho mil vueltas de campana y no das crédito a lo que ocurre en la pantalla”, detalla el director de CutreCon.

Tráiler de CutreCon 15

Deathstalker, un sincero homenaje a los plagios de Conan que copaban los videoclubes en los años 80, será la sesión inaugural de esta decimoquinta edición, el miércoles 4 de febrero a las 21.30 horas en el MK2 Cine Paz.

Jaat, la nueva locura repleta de acción y explosiones made in Bollywood protagonizada por Sunny Deol, el Stallone indio, cerrará la jornada del viernes 6 de febrero.

La versión turca de James Bond, En Büyük Yumruk, que "roba planos y música de algunas películas de 007 con total impunidad", será una de las sesiones estrella de la jornada del sábado 7 de febrero.

La última jornada de CutreCon 15 finaliza en el MK2 Palacio de Hielo a partir de las 18.30 horas con la Rambotón, una maratón con “tres de los plagios más descarados, locos y divertidos” de las películas de John Rambo, el mítico personaje interpretado por Sylvester Stallone. Películas “que desconocen el concepto de la propiedad intelectual y el más mínimo decoro”.

Uwe Boll, invitado estrella

Además, el alemán Uwe Boll, considerado uno de los peores directores de la historia del cine y apodado “el Ed Wood moderno”, será el invitado estrella de CutreCon 15, que proyectará cuatro de sus películas más emblemáticas.

El director alemán Uwe Boll, durante un rodaje

Boll ha sido odiado por la comunidad gamer por haber “mancillado” con sendas adaptaciones dos videojuegos muy queridos, House of the Dead y Alone in the Dark. Ambas se proyectarán en CutreCon, junto con otras dos películas con las que demostró, en opinión de Palencia, que no era tan mal director: Rampage y Postal.

En concreto, Alone in the Dark “es una competición por ver quién hace peor su trabajo entre los guionistas, el director, los de los efectos visuales y los actores, en un elenco que incluye a Christian Slater, Tara Reid y Stephen Dorff en sus horas más bajas”.

Boll recibirá, además, el Premio Jess Franco en reconocimiento a toda su carrera “por demostrar su amor al cine rodando incansablemente sin dejarse vencer por los ataques de la crítica”.

¿Cómo es posible que un director acepte la invitación para ser la estrella de un festival donde se proyectan películas malas? "Muy sencillo: muchos cineastas son conscientes de su legado. Uwe Boll es un caso paradigmático. Cuando se estrelló con esas películas, no le sentaron nada bien las críticas negativas ni los insultos en la red, pero va pasando el tiempo y las cosas dejan de sentarte tan mal".

"Además —continúa Palencia—, pudo demostrar que no era lo que decían de él con otras películas y ganó poco a poco una pequeña base de fans. De hecho, en Postal hace de sí mismo, un director de cine odiado por autores de videojuegos. Cuando le propusimos la idea de mostrar sus dos caras, sus peores y sus mejores películas, y darle la oportunidad de reivindicarse como cineasta, le pareció bien".

Palencia pone otros dos ejemplos de cineastas invitados en ediciones anteriores. Uno de ellos es el italiano Claudio Fragasso, director de Troll 2. “Cuando se enteró de que se reían de su película se lo tomó muy mal, pero cuando se dio cuenta de que la gente disfrutaba de ella a su manera, con el tiempo lo fue asumiendo. Todos tenemos alguna anécdota de algún momento en que lo pasaste muy mal y diez años después te partes de risa contándolo”.

El otro ejemplo es Steven de Souza, guionista de Jungla de cristal y director de la película de Street Fighter protagonizada por Jean-Claude Van Damme. “Aceptó porque nunca le habían dado la oportunidad de contar su versión de lo ocurrido con aquella película”, afirma el director de CutreCon.

Carlos Palencia es también el fundador de la web Cinecutre.com, “una de las primeras webs de cine que decidió centrarse en este fenómeno de las películas tan malas que tenían su fandom”.

Fue la insistencia de los seguidores de este tipo de cine lo que le llevó a montar este ciclo que ya lleva quince ediciones. “Además, estamos orgullosos de ser uno de los pocos festivales de cine que quedan en Madrid”, recalca su creador.

El festival ha ido tejiendo una red de contactos que les permite descubrir auténticas joyas del cine de serie Z. “Antes buscábamos las películas y ahora nos llegan. Muchas películas las descubrimos porque se presentan en otros eventos con los que colaboramos. También tenemos contacto con distribuidoras de Estados Unidos especializadas en este tipo de cine, como Vinegar Syndrome, que se dedica a buscar las latas originales y escanearlas en 4K”.

Dice el director de CutreCon que el festival debe mucho también al “trabajo maravilloso” de la pequeña distribuidora Trash-o-Rama, de Domingo López, que además es programador del Festival Nits y lo fue del de Sitges. “Está especializado en el cine trash asiático, y llega a acuerdos loquísimos con el mercado de Hong Kong, haciendo que lleguen aquí películas que de otra forma sería impensable”.