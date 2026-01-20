La sede de Filmin, vandalizada por la inclusión en su catálogo de un documental sobre el 'procés'. Foto: Jaume Riopoll / X

La sede de la plataforma de streaming Filmin ha aparecido esta mañana vandalizada con una pintada con el mensaje 'Colaboracionistas con la represión española'.

Jaume Ripoll, cofundador y director editorial de la empresa, ha subido a X una imagen del suceso, que estaría relacionado con la inclusión en el catálogo de la plataforma del documental Ícaro: la semana en llamas, de Elena García Cedillo y Susana Alonso, sobre el procés catalán.

En el día de ayer, lunes, el mismo Ripoll había subido a X un comunicado en el que hacía referencia a la polémica que había generado la inclusión de la obra en el catálogo de Filmin el pasado 16 de enero.

"En Filmin somos muy conscientes de que los hechos de octubre de 2019 sigen siendo una herida abierta para la sociedad catalana", comienza el comunicado de Filmin. "Por ello, entendemos el malestar y las críticas que ha suscitado el estreno de Ícaro: la semana en llamas. Somos una empresa con sede en Barcelona, fundada en 2007, y sabemos que este debate no es abstracto: atraviesa familias, cículos de amistad y entornos lborales".

El documental de Elena García Cedillo y Susana Alonso, de 2022, aporta una mirada concreta sobre aquellos días, centrada únicamente en el testimonio de agentes desplegados en Barcelona. "Como cualquier obra, tiene un punto de vista y no pretende abarcar toda la complejidad de los que ocurrió", contmnúa el comunicado.

"Programar una película en Filmin no equivale a suscribir su enfoque", apuntan desde Filmin. "Ícaro: la semana en llamas, no ha sido producida ni distribuida por Filmin; es una incorporación por tiempo limitado que dejará el catálogo el 31 de enero".

