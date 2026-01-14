Federico García Lorca, cine de estreno en 2026: de Los Javis a su sonrisa en La Barraca

Aunque la poesía y la dramaturgia le procuraran unos laureles que han trascendido hasta hoy y lo han convertido en uno de los mayores nombres de nuestra literatura, Federico García Lorca no solamente cultivó estas artes.

Famosas son sus tentativas como dibujante y pintor, además de su temprano interés por la música, del que es fruto el estrecho vínculo de su trayectoria lírica con el cante jondo.

Por supuesto, el invento de los hermanos Lumière, que ya llevaba años haciendo gala de su capacidad real para servir auténticas obras de arte, no podía pasar desapercibido para un alma de creatividad voraz como la del de Fuente Vaqueros.

Su primer escarceo en el cine fue el guion de Viaje a la luna, escrito en 1929. El rodaje arrancó en 1932, pero el asesinato del poeta malogró el proyecto. Sin embargo, la relación del séptimo arte con la incontenible obra y vida de Lorca no terminó con su muerte.

Apenas 2 años después se estrenó la adaptación de Bodas de sangre, dirigida por Edmundo Guibourg y protagonizada por Margarita Xirgu. A ella le seguiría una larga nómina de filmes que ponen el foco en la obra o en la vida del artista: La casa de Bernarda Alba (Mario Camus, 1987), Lorca, muerte de un poeta (Juan Antonio Bardem, 1987), La novia (Paula Ortiz, 2015)...

Continuando la tradición, este 2026 coincidirán en España los estrenos de dos largometrajes relacionados con el poeta.

Uno de ellos es La bola negra, la nueva película de Los Javis, que parte de un texto inconcluso del autor de El romancero gitano. El otro es la película documental dirigida por Manuel Menchón, Lorca: la voz quebrada, que recientemente saltó a los titulares porque se había encontrado un metraje original con Lorca como protagonista durante su elaboración.

De bolas y piedras

El dramaturgo Alberto Conejero (Vilches, Jaén, 1978) participa en el guion de La bola negra. No en vano, el argumento de su aclamada obra de 2015 La piedra oscura corresponde a la segunda de las tres historias —una, ambientada en 1932, otra, en 1937 y la última, en 2017— que se engarzan en el filme dirigido y producido por Los Javis. "Es un diálogo maravilloso y rarísimo con la obra de teatro que tantas alegrías me ha regalado", señala acerca de este nuevo proyecto.

En dicho montaje, que levantó para el CDN Pablo Messiez, recuperaba la figura de Rafael Rodríguez Rapún, último gran amor de Lorca. Ambientada en la Guerra Civil, mostraba la relación de Rapún, teniente republicano en la contienda, y un soldado del bando franquista responsable de su custodia en un hospital militar.

Abordaba, también, el destino de las cuatro páginas del manuscrito de La bola negra. "La piedra oscura es el segundo título que Lorca barajó para su nuevo trabajo. En un listado de proyectos que sobrevive en una cuartilla de 1936 aparece tachado La bola negra y ya el nuevo título: La piedra oscura. Yo escogí titular mi obra de la misma forma porque comparte sus temas centrales: la homofobia y la memoria", apunta el autor teatral. "Creo que Lorca hizo una transformación poética del primer título para vincularlo con los Sonetos del amor oscuro".

Guitarricadelafuente (centro) junto a Javier Ambrossi (izquierda) y Javier Calvo (derecha) durante el rodaje de 'La bola negra'

La historia que abre este tríptico corresponde, precisamente, a la que esbozó el poeta en aquellas cuatro páginas. La bola negra iba a ser el primer texto en el que tratara de manera explícita la homosexualidad, como también Carlos, su protagonista, sería el primero en la producción lorquiana en tener esta orientación sexual.

El título, nos cuenta Conejero, refiere la forma en la que se votaba el ingreso de nuevos miembros en el antiguo casino de Granada, empleando bolas blancas y negras. Carlos recibe la negra y no es admitido por homosexual. "La trama de aquel manuscrito y la que corresponde a la adaptación de mi obra configuran y deciden la tercera historia, la más cercana a nosotros, ambientada en 2017", detalla.

El filme, que llegará a los cines el próximo 2 de octubre, contará con un elenco en el que brilla el nombre de Penélope Cruz. Guitarricadelafuente y Miguel Bernardeau son otros de los integrantes ya confirmados en el reparto.

De Unamuno a Lorca

Como ya hiciera con la figura de Miguel de Unamuno en Palabras para un fin del mundo (2020), Manuel Menchón (Málaga, 1977) compone en Lorca: la voz quebrada un relato de los últimos años de vida del poeta apoyándose en un contundente corpus documental.

Nos cuenta el propio cineasta que son dos proyectos hermanos: "Corrieron casi en paralelo por el tipo de investigación que realizamos. Son muy diferentes en tono, pero parten del mismo lugar".

Como en el largometraje sobre el autor de Niebla, en esta ocasión también se apoya únicamente en documentos originales de la época, renunciando a las entrevistas y a la voz en off omnisciente.

Para ello, ha recurrido a tres clases de fuentes: los archivos escritos, que una serie de actores se encargarán de interpretar, el material fotográfico, y el filmográfico, para lo que se ha sumergido en más de una veintena de archivos fílmicos y filmotecas de todo el mundo.

Una de las imágenes restauradas para la película documental 'Lorca: la voz quebrada'. Foto: Manuel Menchón

A este último grupo pertenecen los materiales del historiador Gonzalo Menéndez-Pidal, entre los que se encontró el nitrato original fechado en 1932 en el que aparece un sonriente Federico en la parte trasera de un automóvil de La Barraca.

Eran unas imágenes que ya se conocían, pero de las que hasta ahora solamente se disponía de copias. "Nadie imaginaba que se pudieran encontrar los originales. Por aquel entonces, se destruían porque eran altamente inflamables. Este hallazgo me ha permitido restaurar el material con una calidad que era hasta ahora inalcanzable. Se ha digitalizado a una resolución de 6K, lo que nos hace identificar detalles que antes eran indistinguibles. Es como si lo hubiésemos filmado ayer".

Aparte de la de Menéndez-Pidal, se conoce la existencia de una segunda filmación en la que aparece Lorca. Es la realizada en Montevideo (Uruguay) a comienzos de 1934 por Enrique Amorim, un amigo del poeta.

Tampoco se conocía en este caso más que de la existencia de copias. Y, de nuevo, Menchón dio con el material original. Se trata de primeros y medios planos del artista que también ha conseguido restaurar el cineasta malagueño. "En ellos se puede observar mucho más detalladamente sus gestos, su mirada".

¿Y qué tipo de Lorca dejan traslucir estas imágenes? Curiosamente, uno al que no estamos acostumbrados: "Me sorprendió mucho su timidez. El hombre extrovertido que todos conocemos y que sin duda era está ‘cortado’ frente a la cámara. Se nota que no es su medio natural. Es muy enternecedor". Un Lorca al detalle con el que tenemos cita obligada la próxima primavera.