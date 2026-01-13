Lista de nominaciones a los Premios Goya 2026

La Academia de Cine anunciará las nominaciones de la 40.ª edición de los Premios Goya a partir de las 16:40 horas.

Noticia en actualización

Mejor película

Mejor dirección

Mejor actriz protagonista

Mejor actor protagonista

Mejor guion original

Mejor guion adaptado

Mejor actriz de reparto

Mejor actor de reparto

Mejor dirección novel

Mejor actor revelación

Mejor actriz revelación

Mejor dirección de arte

Mejores efectos especiales

Mejor dirección de fotografía

Mejor sonido

Mejor película europea

Mejor película iberoamericana

Mejor película de animación

Mejor película documental

Mejor música original

Mejor canción original

Mejor montaje

Mejor dirección de producción

Mejor maquillaje y peluquería

Mejor diseño de vestuario

Mejor cortometraje documental

Mejor cortometraje de ficción

Mejor cortometraje de animación

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.