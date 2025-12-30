El público en salas cae un 8% en 2025, pero el cine español aguanta el tipo

La asistencia a los cines volvió a encogerse en 2025 en España. Los complejos españoles registraron 65 millones de espectadores y una recaudación de 453 millones de euros, en torno a un 8% menos que el año anterior, aunque el cine español logró aguantar el tipo y mantener su cuota en el 19%, según los datos provisionales difundidos este martes por Comscore.

En 2024 la taquilla había alcanzado los 489 millones de euros con 73 millones de entradas vendidas, de modo que el retroceso no es puntual: si se compara con 2019, el último año antes de la irrupción de la covid, la caída acumulada supera el 38%, lejos ya de los 105,93 millones de espectadores que marcaron entonces un récord histórico.

Tras dos ejercicios de aparente recuperación, 2022 y 2023, el mercado ya dio señales de fatiga el año pasado, con un descenso del 6% en público. En 2025 el frenazo se agrava y la pérdida de espectadores se eleva al 8%.

La evolución no ha sido lineal. Comscore subraya que el primer semestre cerró en positivo, con un crecimiento del 3% respecto a 2024, aunque el dato tiene truco: el arranque de 2024 estuvo muy condicionado por la huelga de actores y guionistas en Hollywood, que obligó a retrasar varios grandes estrenos.

El problema llega en la segunda mitad del año. El segundo semestre de 2025 terminará con un descenso provisional del 16%, arrastrado sobre todo por los malos resultados de octubre (-28%) y noviembre (-31%), muy por debajo de lo que estos meses suelen aportar al total anual.

En este contexto, los grandes títulos han funcionado como auténticos salvavidas. El mejor estreno del año ha sido Avatar: Fuego y Ceniza, lanzada el 19 de diciembre, que logró 6,2 millones de euros solo en su primer fin de semana. Ese mismo fin de semana, ya en su segunda semana en cartel, empujó la taquilla hasta los 9,9 millones de euros, el mejor dato del año.

Por territorios, las diez provincias que más público llevaron a las salas fueron Madrid (21,5% de cuota), Barcelona (13,7%), Valencia (6,5%), Alicante (4,1%), Sevilla (3,7%), Málaga (3,7%), Murcia (3,5%), Vizcaya (2,5%), Islas Baleares (2,5%) y Cádiz (2,3%).

Walt Disney domina el ranking

En el reparto de títulos, Walt Disney vuelve a imponerse claramente. La película más taquillera del año es Lilo y Stitch, con 24,7 millones de euros y 3,82 millones de espectadores, seguida de Jurassic World: El Renacer (Universal), que suma 18,8 millones de euros y 2,6 millones de entradas. En tercer lugar se sitúa Avatar: Fuego y Ceniza (Walt Disney), con 16,58 millones de euros y 1,94 millones de espectadores.

Una imagen de 'Jurassic World: el renacer'

El cuarto puesto es para Una película de Minecraft (Warner Bros), con 16,03 millones de euros y 2,23 millones de espectadores, y el quinto para Zootrópolis 2 (Walt Disney), que alcanza 13,75 millones de euros y 1,89 millones de asistentes.

Completan el top 10 Cómo entrenar a tu dragón (Universal, 14,76 millones de euros y 2,1 millones de espectadores), Expediente Warren: El Último Rito (Warner Bros, 13,63 millones y 1,82 millones de espectadores), Padre no hay más que uno 5 (Sony, 13,4 millones y 2,04 millones de espectadores), Mufasa: El rey león (Walt Disney, 11,33 millones y 1,5 millones de espectadores) y Los Cuatro Fantásticos: Primeros pasos (Walt Disney), con 9,48 millones de euros y 1,31 millones de entradas vendidas.

El cine español, con Segura al frente

En el apartado nacional, el liderazgo sigue teniendo nombre propio. Padre no hay más que uno 5, dirigida por Santiago Segura, es el único título español que entra en el top 10 general y actúa como gran motor de la producción local: gracias a ella, el cine español mantiene una cuota del 19%, con 12 millones de espectadores y 78 millones de euros de recaudación.

En 2024, las películas españolas habían reunido 12,98 millones de espectadores y 82,27 millones de euros. También entonces Segura encabezó el ranking con Padre no hay más que uno 4, y ha sido la cara visible de la taquilla nacional cada año desde 2019, con la única excepción de 2023, cuando el primer puesto fue para Campeonex. Aun así, aquel año el director se mantuvo en el podio gracias a otra comedia, Vacaciones de verano.

Entre las producciones españolas de 2025, tras Padre no hay más que uno 5 figuran El cautivo, de Alejandro Amenábar (Walt Disney, 5,2 millones de euros y 792.082 espectadores); Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa (Bteam Pictures, 3,92 millones de euros y 625.394 espectadores); Wolfgang, de Javier Ruiz Caldera (Universal, 3,9 millones y 597.593 espectadores) y La cena, de Manuel Gómez Pereira (A Contracorriente, 3,7 millones y 606.141 espectadores).

El top 10 del cine español se completa con El casoplón, de Joaquín Mazón; Un funeral de locos, también dirigida por Gómez Pereira; la candidata al Oscar Sirat, de Oliver Laxe; Sin cobertura, de Mar Olid; y Romería, el nuevo largometraje de Carla Simón.