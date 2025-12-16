Las diez mejores películas internacionales de 2025: Paul Thomas Anderson reina con 'Una batalla tras otra'

Paul Thomas Anderson vuelve a la cumbre, como en 2018 con El hilo invisible, en un año en el que el cine de entretenimiento se cuela con Los pecadores, de Ryan Coogler.

La Palma de Oro de Panahi y el León de Oro de Jarmusch rubrican una lista geográficamente muy diversa, con títulos de Noruega, China, Portugal y Francia.

Una batalla tras otra

Paul Thomas Anderson

El monarca soberano del cine se llama Paul Thomas Anderson (Studio City, 1970). Una batalla tras otra tiene la cualidad de ser una película en apariencia completamente distinta a todo lo que ha hecho antes, y aun así se postula como la cima (provisional) de una filmografía sin parangón y sin límites, omnívora y veloz como una termita y exuberante y evidente como un elefante blanco.

La energía recorre sin pausa los 160 minutos del metraje, que quisiéramos sin final. Una batalla (cinemática) tras otra. Como diría DiCaprio, “¡viva la revolución!”.

The Mastermind

Kelly Reichardt

Josh O'Connor, en 'The Mastermind'

La película de atracos más triste e irónica de la historia del cine.

Reichardt (Miami, 1964) retrata con colores apagados y a ritmo de free jazz unos años 70 de revueltas sociales en los que Josh O’Connor experimenta la cara oculta del sueño americano.

Los pecadores

Ryan Coogler

Michael B. Jordan y Miles Caton, en 'Los pecadores'

El blockbuster del año. Un filme juguetón, sexi y sangriento que mola genuinamente.

Coogler (Oakland, 1986) mezcla cine de vampiros con drama social, musical y actioner, para hablar del poder de la música y homenajear el legado de la cultura afroamericana.

A la deriva

Jia Zhang-ke

Zao Thao, en 'A la deriva'

Un hombre y una mujer se cruzan y persiguen durante años en la China del siglo XXI.

Con una original narrativa y una apuesta visual deslumbrante, el maestro chino (Fenyang, 1970) ofrece una experiencia sentimental sobre un mundo que se desvanece.

Misericordia

Alain Guiraudie

Félix Kysyl y Catherine Frot, en 'Misericordia'

Entre el thriller y el drama rural, el filme de Guiraudie (Aveyron, 1964) invoca tanto a Hitchcock como al Pasolini de Teorema (1968) para explorar la virtud del título y el deseo sexual con mala leche, pero sin perder de vista el lado humano de los personajes.

Valor sentimental

Joachim Trier

Inga Ibsdotter Lilleaas y Elle Fanning, en 'Valor sentimental'

Un director que ama a los personajes y que persigue la emoción para que el espectador salga con un nudo en el estómago y unos actores que nos deslumbran buscando la verdad. Trier (Copenhague, 1974) recupera el brillo del mejor cine europeo.

Grand Tour

Miguel Gomes

Una imagen de 'Grand Tour'

Alternando documental y ficción, el año 1917 con 2024, color y blanco y negro, estudio y exteriores, la screwball comedy con el drama, el heterodoxo cineasta portugués (Lisboa, 1972) nos guía en una ruta de inusitada belleza por el Asia colonial.

The Brutalist

Brady Corbet

Felicity Jones, en 'The Brutalist'

Una película monumental que reafirma las prácticas del cine clásico de Hollywood y, al mismo tiempo, les mete un tiro por la espalda. Corbet (Scottsdale, 1988) deja para la historia una de las secuencias de arranque más potentes que se recuerden.

Father Mother Sister Brother

Jim Jarmusch

Vicky Krieps, Cate Blanchett y Charlotte Rampling, en 'Father Mother Sister Brother'

Con un reparto extraordinario (Tom Waits, Adam Driver, Vicky Krieps, Charlotte Rampling, Cate Blanchett...), Jarmusch (Akron, 1953) crea una tierna antología sobre tres reuniones familiares que recibió el León de Oro de Venecia.

Un simple accidente

Jafar Panahi

Ebrahim Azizi, en 'Un simple accidente'

Una profunda reflexión sobre los límites de la venganza y sobre la responsabilidad de los verdugos.

La película más política de Panahi (Miyaneh, 1960), Palma de Oro en Cannes, desnuda los desmanes del gobierno iraní con un toque berlanguiano.