Las diez mejores películas españolas de 2025: 'Tardes de soledad' gana en un año de ritos y ceremonias

En esta lista conviven dos Conchas de Oro de San Sebastián, un Premio del Jurado de Cannes, un aspirante a la Palma de Oro, un Premio del Público de la Berlinale...

El cine español sigue acumulando prestigio internacional en un año en el que la espiritualidad y las liturgias (ya sean taurinas, católicas o de música electrónica) se sitúan en el podio.

Tardes de soledad

Albert Serra

Un retrato microscópico de la esencia de la lidia. No hay en él fiesta ni folclore. Las imágenes se desprenden de todo oropel, que se esquiva y se neutraliza. Solo queda la muerte, la medida del hombre y la bestia en la arena. La rutina del miedo y de la soledad.

La brutal película de Albert Serra (Banyoles, 1975), Concha de Oro en San Sebastián, se impone a los discursos antagónicos a través de una apuesta formal que muestra el toreo como nunca lo habíamos visto, y que se apoya en el alucinante tratamiento del sonido y en el uso del teleobjetivo, que acorta las escalas, para acuñar una estética que se mueve entre el hiperrealismo y la abstracción.

Un ¿documental? que aborda a su protagonista, el matador Roca Rey, en la burbuja de semidiós que le han otorgado y que nos hace preguntarnos si no es en realidad un autorretrato del propio Albert Serra.

Los domingos

Alauda Ruiz de Azúa

¿Por qué decidiría hoy una niña de 17 años ingresar en un convento? A partir de esta pregunta, Ruiz de Azúa (Barakaldo, 1978), con un excelso guion y una austeridad y elegancia formales que no impiden que afloren detalles decisivos y emocionantes, nos muestra las razones de todos los personajes, desde la tía liberal de una fantástica Patricia López Arnaiz al quizá interesado padre de Miguel Garcés.

Cada espectador debe negociar a su manera con lo que está viendo y sintiendo.

Sirat

Oliver Laxe

Una experiencia sensorial e inmersiva con personalidad y riesgo y sin miedo a incomodar.

La propuesta, Premio del Jurado en Cannes, parte de la búsqueda de una hija y hermana por las raves del desierto africano para ofrecer un viaje sin retorno que nos habla del alma humana y que se sostiene en la enorme fuerza visual de la puesta en escena de Oliver Laxe (París, 1982) y en una excepcional banda sonora de Kangding Ray, inseparable del sentido profundo del filme.

Una quinta portuguesa

Avelina Prat

Avelina Prat (Valencia, 1972) sigue ahondando en un cine sencillo y empático, profundamente humanista, como ya hiciera en Vasil (2022).

Manolo Solo brilla en la piel de un apocado profesor de Geografía que, después de que su mujer le abandone, emprende un improvisado viaje por Portugal y acaba suplantando la identidad del nuevo jardinero de Amalia (Maria de Medeiros). Un luminoso filme sobre las segundas oportunidades.

Romería

Carla Simón

Tras Verano 1993 (2017) y Alcarràs (2022), Carla Simón (Barcelona, 1985) cierra una suerte de trilogía sobre su identidad y sobre su memoria familiar, marcada por la muerte de sus padres por culpa de la heroína y el sida.

Su cine llega aquí a un lugar inédito, en el que la ficción, el documento y la ensoñación mantienen un fructífero diálogo. Además, el filme pone en escena un número musical a ritmo de Siniestro Total que revela los fantasmas de la memoria colectiva.

Madrid, Ext.

Juan Cavestany

Un emocionante y entrañable retrato de un Madrid al borde de la extinción, a punto de ser borrado para siempre por el capitalismo salvaje, aunque quizá haya margen para la esperanza.

La película Cavestany (Madrid, 1967), sin un hilo narrativo convencional, acumula imágenes de cafeterías, de pequeños comercios, de videoclubs, de letreros, de calles, de rostros de personas de a pie, algunas voces... El prodigioso montaje y la música de Guille Galván rubrican un filme fascinante.

Extraño río

Jaume Claret Muxart

El debut de Claret Muxart (Barcelona, 1998) podría definirse como un Call Me by Your Name dirigido por Angela Schanelec. Película sensorial y sensual, aborda la historia de Dídac (Jan Monter), un joven que viaja por la ribera del Danubio junto a su familia, mientras experimenta los temblores de la adolescencia.

La aparición de un enigmático joven abre una senda de misterio y poesía que acaba por conducir al espectador a grandes cotas de emoción.

Los Tigres

Alberto Rodríguez

El maestro español del thriller nunca defrauda. Alberto Rodríguez (Sevilla, 1971), que también ha estrenado este año la adictiva serie Anatomía de un instante, presenta un relato áspero y crudo, cargado de tensión, sobre dos perdedores (magníficos Antonio de la Torre y Bárbara Lennie) marcados por el pasado y con escasas expectativas ante el futuro.

Las trepidantes secuencias de inmersión marcan un filme que no está exento de lecturas políticas.

La buena letra

Celia Rico Clavelino

Adaptando la novela homónima de Chirbes, Celia Rico Clavelino (Sevilla, 1982) realiza un homenaje a las mujeres que se sacrificaron en silencio para sostener a las familias durante los tristes años de hambre y represión de la posguerra.

Loreto Mauleón –bien secundada por Enric Auquer, Roger Casamajor y Ana Rujas– les pone rostro con un trabajo de contención encomiable en una película que se construye con delicadeza a base de gestos, miradas y silencios.

Sorda

Eva Libertad

Biznaga de Oro en Málaga, el debut en el largometraje de Eva Libertad (Molina de Segura, 1978) indaga en los temores y expectativas en torno a la maternidad de una mujer sorda, a la que interpreta Miriam Garlo, hermana de la directora, que sufre una discapacidad parecida a la del personaje.

Un trabajo que pone en juego interesantes estrategias formales y narrativas para que nos pongamos en la piel de las personas no oyentes, a las que felizmente no idealiza ni santifica.