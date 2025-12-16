El mejor cine de 2025: las votaciones de nuestros críticos
Ordenadas de mayor a menor puntuación, aquí están las votaciones de los críticos de cine. La repetición se premia con 5 puntos extra.
Más información: 'Los Goonies' cumplen 40 años y regresan al cine: el fenómeno que convirtió la infancia en territorio épico
Carlos F. Heredero
Nacional
1. Romería, de Carla Simón
2. Una quinta portuguesa, de Avelina Prat
3. La buena letra, de Celia Rico
4. Extraño río, de Jaume Claret
5. Subsuelo, de Fernando Franco
6. Sirat, de Oliver Laxe
7. Los tortuga, de Belén Funes
8. Ciudad sin sueño, de Guillermo Galoe
9. Siempre es invierno, de David Trueba
10. Morlaix, de Jaime Rosales
Internacional
1. Grand Tour, de Miguel Gomes
2. A la deriva, de Jia Zhang-ke
3. Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson
4. La luz que imaginamos, de Payal Kapadia
5. The Mastermind, de Kelly Reichardt
6. Blue Moon, de Richard Linklater
7. Una casa llena de dinamita, de Kathryn Bigelow
8. Black Dog, de Guan Hu
9. The Brutalist, de Brady Corbet
10. La viajera, de Hong Sangsoo
Carlos Reviriego
Nacional
1. Tardes de soledad, de Albert Serra
2. Una quinta portuguesa, de Avelina Prat
3. Ciudad sin sueño, de Guillermo Galoe
4. Los domingos, de Alaudia Ruiz de Azúa
5. Las delicias del jardín, de Fernando Colomo
6. Madrid Ext., de Juan Cavestany
7. Caja de resistencia, de Alejandro Alvarado y Concha Baquero
8. Romería, de Carla Simón
9. El último arrebato, de Marta Medina y Enrique López Lavigne
10. La buena letra, de Celia Rico
Internacional
1. Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson
2. Blue Moon, de Richard Linklater
3. En la corriente, de Hong Sangsoo
4. The Mastermind, de Kelly Reichardt
5. La luz que imaginamos, de Payal Kapadia
6. A la deriva, de Jia Zhang-ke
7. Los pecadores, de Ryan Coogler
8. Aquel verano en París, de Valentine Cadic
9. Un simple accidente, de Jafar Panahi
10. F1. La película, de Joseph Kosinski
Begoña Donat
Nacional
1. Sirat, de Oliver Laxe
2. Tardes de soledad, de Albert Serra
3. Maspalomas, de Aitor Arregi, José Mari Goenaga
4. Sorda, de Eva Libertad
5. Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa
6. Mi amiga Eva, de Cesc Gay
7. Jone, a veces, de Sara Fantova
8. Un fantasma en la batalla, de Agustín Díaz Yanes
9. La cena, de Manuel Gómez Pereira
10. Frontera, de Judith Colell
Internacional
1. La voz de Hind, de Kaouther Ben Hania
2. Frankenstein, de Guillermo del Toro
3. Aún estoy aquí, de Walter Salles
4. Valor sentimental, de Joachim Trier
5. Un simple accidente, de Jafar Panahi
6. La hermanastra fea, de Emilie Blichfeldt
7. Los pecadores, de Ryan Coogler
8. Babygirl, de Halina Reijn
9. Flow, un mundo que salvar, de Gints Zilbalodis
10. La chica de la aguja, de Magnus von Horn
Manu Yáñez
Nacional
1. Tardes de soledad, de Albert Serra
2. Extraño río, de Jaume Claret Muxart
3. Muy lejos, de Gerard Oms
4. The Human Hibernation, de Anna Cornudella Castro
5. Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa
6. Romería, de Carla Simón
7. Una ballena, de Pablo Hernando
8. La furia, de Gemma Blasco
9. Los Tigres, de Alberto Rodríguez
10. Sorda, de Eva Libertad
Internacional
1. Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson
2. Misericordia, de Alain Guiraudie
3. Father Mother Sister Brother, de Jim Jarmusch
4. Grand Tour, de Miguel Gomes
5. The Mastermind, de Kelly Reichardt
6. Flow, un mundo que salvar, de Gints Zilbalodis
7. Warfare. Tiempo de guerra, de Ray Mendoza, Alex Garland
8. Los pecadores, de Ryan Coogler
9. The Brutalist, de Brady Corbet
10. Vermiglio, de Maura Delpero
Mariona Borrull
Nacional
1. The Human Hibernation, de Anna Cornudella Castro
2. Tardes de soledad, de Albert Serra
3. Extraño río, de Jaume Claret Muxart
4. Madrid, Ext., de Juan Cavestany
5. Romería, de Carla Simón
6. Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa
7. Sirat, de Oliver Laxe
8. Jone, a veces, de Sara Fantova
9. Decorado, de Alberto Vázquez
10. La buena letra, de Celia Rico Clavellino
Internacional
1. Father Mother Sister Brother, de Jim Jarmusch
2. Sujo, de Astrid Rondero y Fernanda Valadez
3. The Mastermind, de Kelly Reichardt
4. The Brutalist, de Brady Corbet
5. A la deriva, de Jia Zhangke
6. Die My Love, de Lynne Ramsay
7. La hermanastra fea, de Emilie Blichfeldt
8. Mi única familia (Hard Truths), de Mike Leigh
9. La viajera, de Hong Sangsoo
10. Los malditos, de Roberto Minervini
Jesús Palacios
Nacional
1. Quinografía, de Federico Cardone, Mariano Dosono.
2. Decorado, de Alberto Vázquez
3. Tardes de soledad, de Albert Serra
4. Vieja loca, de Martín Mauregui.
5. El rugir de las llamas, de Robin Petré
6. Daniela Forever, de Nacho Vigalondo
7. Flores para Antonio, de Elena Molina e Isaki Lacuesta
8. Maleficio (La regla de Osha), de Ángel González
9. Mikaela, de Daniel Calparsoro
10. Gaua, de Paul Urkijo Alijo
Internacional
1. El mejor, de Justin Tipping
2. Drácula, de Luc Besson
3. Los pecadores, de Ryan Coogler
4. Peter Pan: Pesadilla en Nunca Jamás, de Scott Chambers
5. El vengador tóxico, de Macon Blair
6. The Home, de James DeMonaco
7. Cosecha sangrienta, de Eli Craig
8. El asesino con ojos de corazón, de Josh Ruben
9. Good Fortune, de Aziz Ansari
10. Superman, de James Gunn
María Cantó
Nacional
1. Romería, de Carla Simón
2. Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa
3. Una quinta portuguesa, de Avelina Prat
4. Sorda, de Eva Libertad
5. Los Tigres, de Alberto Rodríguez
6. Sirat, de Oliver Laxe
7. Tardes de soledad, de Albert Serra
8. La buena letra, de Celia Rico Clavellino
9. Madrid, Ext., de Juan Cavestany
10. Maspalomas, de Jose Mari Goenaga y Aitor Arregi Galdos
Internacional
1. Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson
2. A Complete Unknown, de James Mangold
3. Valor sentimental, de Joachim Trier
4. The Brutalist, de Brady Corbet
5. Queer, de Luca Guadagnino
6. Babygirl, de Halina Reijn
7. The Mastermind, de Kelly Reichardt
8. Misericordia, de Alain Guiraudie
9. Bugonia, de Yorgos Lanthimos
10. Father Mother Sister Brother, Jim Jarmusch
Enric Albero
Nacional
1. Tardes de soledad, de Albert Serra
2. Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa
3. Una quinta portuguesa, de Avelina Prat
4. Caja de resistencia, de Concha Barquero y Alejandro Alvarado
5. , de Gerard Oms
6. Singular, de Alberto Gastesi
7. Los Tigres, de Alberto Rodríguez
8. Extraño río, de Jaume Claret Muxart
9. La buena letra, de Celia Rico Clavelino
10. Salvaxe, salvaxe, de Emilio Fonseca
Internacional
1. Misericordia, de Alain Guiraudie
2. A la deriva, de Jia Zhangke
3. Una película inacabada, de Lou Ye
4. A fidai film, de Kamal Aljafari
5. Kontinental '25, de Radu Jude
6. La viajera, de Hong Sang-soo
7. April, de Dea Kulumbegashvili
8. Una casa llena de dinamita, de Kathryn Bigelow
9. On falling, de Laura Carreira
10. Las habitaciones rojas, de Pascal Plante
Javier Yuste
Nacional
1. Sirat, de Oliver Laxe
2. Los domingos, de Alauda Ruiz de Azúa
3. Una quinta portuguesa, de Avelina Prat
4. Madrid, Ext., de Juan Cavestany
5. Tardes de soledad, de Albert Serra
6. Gaua, de Paul Urkijo Alijo
7. Los Tigres, de Alberto Rodríguez
8. Las delicias del jardín, de Fernando Colomo
9. Subsuelo, de Fernando Franco
10. Sorda, de Eva Libertad
Internacional
1. Queer, de Luca Guadagnino
2. Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson
3. Los pecadores, de Ryan Coogler
4. The Mastermind, de Kelly Reichardt
5. Un simple accidente, de Jafar Panahi
6. Valor sentimental, de Joachim Trier
7. Mickey 17, de Bong Joon-ho
8. Misericordia, de Alain Guiraudie
9. Warfare. Tiempo de guerra, de Ray Mendoza y Alex Garland
10. Pavements, de Alex Ross Perry