Juliette Binoche, Costa-Gavras y Alberto Rodríguez, protagonistas del Festival de Cine Europeo de Sevilla

Escaparate de algunas de las películas más relevantes del año, reconocidas en los Goya, los Premios del Cine Europeo, los Globo de Oro o los Oscar, el Festival de Cine Europeo de Sevilla arranca este viernes su 22ª edición.

Este año, el certamen suma a su oferta la celebración de figuras fundamentales a través de homenajes que no solo repasan trayectorias, sino que también reivindican el cine como compromiso social y artístico.

El festival dedica un espacio especial a la obra de Costa-Gavras, maestro del cine político y transformador, cuya filmografía —de Z a Desaparecido— sigue vigente como referente de valentía y humanidad.

Igualmente, Juliette Binoche será distinguida con el Giraldillo de Honor por una carrera luminosa y versátil que la ha llevado a trabajar con autores esenciales como Kieslowski y Haneke, y presentará en Sevilla su esperado debut como directora (In-I-Motion).

Además, el festival reconocerá la aportación fundamental de Alberto Rodríguez, cineasta clave en la consolidación del nuevo cine español y gran narrador de la Sevilla contemporánea, que recibe el Giraldillo de Honor por una trayectoria que ha hecho del cine una ventana a realidades plurales y a mil caras de la ciudad.

El certamen cierra el calendario festivalero internacional, proyectando durante nueve días —del 7 al 15 de noviembre— alrededor de 200 películas de 48 países y reuniendo a cineastas consagrados y nuevos talentos en más de 600 sesiones repartidas por distintos espacios de la ciudad.

The Last Viking, la nueva película del cineasta danés Anders Thomas Jensen, protagonizada por el reputado Mads Mikkelsen, será la película inaugural del certamen, enmarcada en la Sección Oficial.

Una mezcla de época y humor negro que habla sobre la identidad y los lazos familiares, donde Mikkelsen interpreta a un hombre que sufre un trastorno mental que le ha hecho olvidar todo y pensar que es John Lennon.

El maestro del humor surrealista europeo Quentin Dupieux traerá a Sevilla su nueva sátira, El accidente de piano, sobre una influencer que sufre un grave accidente durante la grabación de uno de sus vídeos y decide aislarse en un chalet en la montaña con su asistente personal para tomarse un descanso.

Protagonizada por la espléndida Adèle Exarchopoulos, la película del cineasta francés vuelve a reirse del azar, la creatividad y los accidentes del destino.

También competirá por el Giraldillo de Oro la actriz y directora palestino-estadounidense Cherien Dabis compite con All That’s Left of You, una epopeya familiar ambientada entre Alemania, Chipre y Palestina, que recorre la historia de tres generaciones de mujeres unidas por el desarraigo y la memoria.

Junto a ellas, títulos como La anatomía de los caballos (Daniel Vidal Toche), una exploración visual sobre el vínculo emocional entre humanos y animales rodada en escenarios naturales entre España, Perú y Colombia, y A Year of School, dirigida por Laura Samani, una adaptación de la novela de Giani Stuparich sobre la generación millennial y el mundo antes de las redes sociales y de que se esfumasen los sueños de una Europa sin fronteras.

Fotograma de 'Serás farruquito'. Foto: ©Capa España.

Entre los filmes nacionales de la Sección Oficial destaca Serás Farruquito, documental de Santi Aguado y Reuben Atlas, que narra el fascinante viaje de ascenso, caída y redención de Juan Manuel Fernández Montoya, Farruquito, considerado "el mejor bailaor flamenco de este siglo".

Clausurará la sección de competición el cineasta polaco Michał Kwieciński con su biopic del emblemático compositor polaco Chopin, Chopin!, transportando al público al París de 1835 en un retrato enérgico y luminoso del mito romántico.

La película muestra a Chopin, interpretado por Eryk Kulm, como una verdadera estrella en los salones aristocráticos, rodeado de admiradores y artistas, pero también enfrentado a una enfermedad amenazante y a su propia angustia creativa.

El jurado de la Sección Oficial estará presidido por la prestigiosa productora y académica británica Lynda Myles, quien fuera directora del Festival de Edimburgo y productora de títulos icónicos como The Commitments, The Snapper y The Van.

Otro de los grandes atractivos del festival es su apuesta por el talento emergente, visible en secciones como Rampa, Embrujo y Alumbramiento, diseñadas para albergar óperas primas, segundas películas y propuestas inéditas que desafían el lenguaje cinematográfico clásico.

Fotograma del documental 'Writing Life – Annie Ernaux Through the Eyes of High School Students'.

Óperas primas y segundas películas firmadas por cineastas que abren nuevas vías para el cine contemporáneo, abordando cuestiones de identidad, memoria, supervivencia y conflicto desde lenguajes frescos y arriesgados.

Títulos como Drifting Laurent, que explora la juventud francesa desde la incertidumbre de crecer en los márgenes, Els mals noms, el delicado trayecto de un niño intersexual en la posguerra española, God Will Not Help, intenso drama coral sobre supervivencia y guerra en una Europa fracturada o el documental Writing Life – Annie Ernaux Through the Eyes of High School Students, dirigido por la escritora Claire Simon, quien pone la obra de la Nobel Annie Ernaux en manos de estudiantes franceses para intentar entender el fenómeno de la escritora, que revelan la amplitud temática que define estas secciones, semillero para estar al día de las nuevas tendencias y voces arriesgadas del cine europeo.