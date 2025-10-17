Llega 'Un simple accidente', la Palma de Oro de Cannes: un manual para la venganza de Jafar Panahi

Es difícil entender Un simple accidente como otra cosa que no sea un ajuste de cuentas de Jafar Panahi con el régimen teocrático iraní, que le ha encarcelado en varias ocasiones y le ha prohibido rodar durante años.

Seguramente, sin estas traumáticas experiencias, el director de El globo blanco (1995) y Offside (Fuera de juego) (2005), ambos relatos eminentemente humanistas, nunca hubiera alumbrado un filme tan político como este, lo que solo se puede entender como un estrepitoso fracaso de los métodos represivos de la dictadura del país islámico. La concesión a la película de la Palma de Oro, principal altavoz del mundo del cine, viene a incidir en esta idea.

La película de Panahi, además de desnudar los desmanes del gobierno, es una profunda reflexión sobre los límites de la venganza y sobre la responsabilidad de los verdugos que arranca cuando un hombre que conduce de noche, acompañado por su adorable hija y su embarazada mujer, atropella de manera fortuita a un perro. Al pedir auxilio en un cobertizo cercano, es reconocido por su cojera por Vahid (Vahid Mobasseri) como el hombre que le torturó hace años por su oposición al régimen.

Vahid lo secuestrará, se lo llevará a un páramo desierto y se dispondrá a enterrarlo vivo como castigo por el daño que le infligió, pero ante las súplicas del hombre capturado, que niega ser el despiadado torturador una y otra vez, el protagonista de Un simple accidente duda. ¿Es realmente quién piensa? De manera que Vahid pospondrá su plan para tratar de encontrar a otras víctimas de tortura que puedan confirmar la identidad de la persona que lleva encerrada en una caja en su furgoneta.

A partir de ahí se despliega una comedia negra con una camarilla de personajes desastrados que discuten en distintos lugares de la ciudad de Teherán sobre si la persona que ha capturado Vahid es realmente el despiadado funcionario de la violencia que creen (unos se guían por el olor, otros por la voz, pero ninguno llegó a verlo mientras estaban en la cárcel) y sobre qué hacer con él.

Un simple accidente, a pesar de haber sido rodada en clandestinidad y a que el interior de distintos vehículos vuelve a ser un escenario recurrente, como ocurría en Taxi Teherán (2015) o Los osos no existen (2022), devuelve a Jafar Panahi a la senda de un cine con unos valores de producción sólidos, al menos más que en sus anteriores películas, y más narrativo y convencional.

Es, además, una historia sencilla y, durante la parte central, muy entretenida, por momentos incluso hilarantes, que juega con el absurdo (de hecho, se cita en el transcurso de la película el Esperando a Godot de Samuel Beckett) y la repetición. No es raro que venga a la mente desde el cine de Berlanga (esa imagen de los novios engalanados empujando la camioneta) hasta el de los hermanos Coen, por cómo los personajes son capaces de tomar las peores decisiones posibles.

Una imagen de 'Un simple accidente'

La conclusión del relato, magistral y del que no adelantaremos nada, nos muestra una pequeña (y también baldía) victoria de la ética y de la humanidad, pero al tiempo nos recuerda que la violencia, aunque a simple vista no sea fácil de reconocer, no solo la ejercen unos funcionarios más o menos desalmados que no se responsabilizan de sus actos, sino que está instalada en cualquier estrato de la sociedad, corrompiéndolo todo. Jafar Panahi ha rodado un filme tan disfrutable como necesario.