Alberto Rodríguez busca la Concha de Oro: "Todos somos cómplices de la matanza indiscriminada a Gaza"

Andaluz de nacimiento (Sevilla, 1971), Alberto Rodríguez ha demostrado en toda su filmografía un gusto especial por mundos cerrados, casi herméticos, con reglas propias y códigos implacables. En La isla mínima (2014) radiografió la Andalucía de la Transición a través de un paisaje que condensaba el peso del caciquismo: las marismas, esos arrozales infinitos donde la belleza se convierte en opresión.

En Grupo 7 (2012) mostró cómo la policía sevillana intentaba, sin éxito, sofocar con violencia una problemática socioeconómica enquistada en las Tres Mil Viviendas, mientras España se maquillaba de modernidad para la Expo 92 y los Juegos Olímpicos de Barcelona.

Ahora, con Los tigres, Rodríguez viaja a una Huelva insólita, donde la acción transcurre tanto bajo el mar como en tierra firme, en un escenario marcado por la omnipresencia de la petroquímica, símbolo de una ciudad sacrificada al progreso.

En ese paisaje casi apocalíptico se desarrolla la historia de Tigre (Antonio de la Torre), un hombre castigado por la vida que, pese a ser un gran buzo, no logra salir adelante. Vive con su hermana (Bárbara Lennie), mientras arrastra deudas con su exmujer y un diagnóstico que convierte cada inmersión en una apuesta contra la muerte.

El rodaje ha supuesto un reto técnico inédito para el cine español: buena parte de las escenas se han filmado realmente bajo el agua, con el apoyo de equipos internacionales de especialistas. Rodríguez y su coguionista Rafael Cobos encontraron en el buceo profesional un universo fascinante y peligroso, desconocido para el gran público, que sirve aquí como metáfora de la precariedad y la supervivencia.

“Todo empezó con la petroquímica de Huelva, que siempre me había atraído como un imán”, ha explicado Rodríguez en rueda de prensa. “A partir de ahí llegamos al mundo del buceo, y nos pareció interesantísimo: un oficio duro, casi invisible, que podía encarnar perfectamente esta historia de redención. Para los buzos, un día bueno es aquel en el que no se mojan. En el momento que ellos van al agua, su vida corre peligro".

Antonio de la Torre, protagonista absoluto, por su parte, ha explicado que se trata de un colectivo conformado por unas mil personas en España. "Son obreros debajo del agua, intentar entender cómo vive esta gente”, asegura el actor, que da dignidad a un tipo derrotado por la vida, que no paga la pensión de manutención de sus hijas a su exmujer y que cuando gana algo de dinero lo primero que hace es perderlo.

Bárbara Lennie y Antonio de la Torre, en San Sebastián. Foto: Unanue / Europa Press

"Nos gustaba la idea de una persona muy dotada debajo del agua, pero que en cuanto sale a la superficie lo hace todo mal", ha comentado Rodríguez. "No toma una buena decisión en toda la película”.

"¡Por eso me dieron el papel a mí”, ha replicado De la Torre. Al parecer, es la primera vez que el director y su guionista (Rafael Cobos) escriben un personaje pensando en un actor concreto. “El personaje se llama Antonio con lo cual estaba claro”, asegura el cineasta.

Los tigres ofrece imágenes espectaculares de aventura y acción debajo del agua. Con una fotografía magistral, la película nos transporta a todo un mundo del sur marcado también por la inmigración irregular y el narcotráfico.

“Él va siguiendo la ruta justo por donde no hay que transitar, no hay que ir", asegura Rodríguez. "El problema del narcotráfico tiene que ver con el dinero fácil pero también con la precariedad. Hemos intentado que estuviera casi fuera, es una especie de motivación, de mecanismo para poner en marcha la acción. Esos narcos que están presionándole, no se ven siquiera. Si por desgracia entras en ese mundo, el terror va a ser enorme”.

Antonio de la Torre y Bárbara Lennie

En una película que exige un trabajo físico duro, los actores no han salido indemnes. Lennie ha dicho: “Me ha machacado mucho, me ha dejado poso. Para todo el equipo ha sido un esfuerzo muy importante. He tardado un año en volver a rodar, hubo algo de gran aventura. También fue mi primer rodaje después de tener a mi hija y también tuvo algo de entrada en este mundo con una película muy exigente en todos los niveles”.

De la Torre ha confesado que al principio no lo tuvo fácil para aprender a ser buzo. “Antes de ponerme el casco ese con la botella y de simplemente ponerme a respirar me cogió un ataque de ansiedad. Me lo tuve que quitar", ha confesado.

Alberto Rodríguez, cuestionado sobre la actualidad, ha asegurado que es una "vergüenza" que ocurra el "genocidio de Gaza" y no haya manifestaciones en contra de una "matanza indiscriminada" que "debió acabarse hace muchísimo tiempo".

"Estoy deseando que se produzca un embargo de armas a Israel. Está siendo una cacería y al final todos somos cómplices. Me parece bien cualquier medida que se tome pare presionar, desde la opinión de un vecino, la bandera en el balcón o la retirada de España de Eurovisión", ha asegurado el cineasta en una entrevista con Europa Press.

Alberto Rodríguez lamenta que la ONU haya "llegado tarde" al afirmar que Israel está cometiendo un genocidio en Gaza y señala que hay que tener en cuenta los movimientos de la ONU que "casi siempre llegan tarde o ni siquiera se producen". "Todo está llegando tarde. Esto debió acabarse hace muchísimo tiempo", recalca.