Robert Redford, el ciudadano ejemplar: mítico activista medioambiental y disidente de la "dictadura" de Trump

Robert Redford (1936-2025) no solo fue una de las figuras más emblemáticas de Hollywood, sino que también se consolidó como un referente del activismo social y medioambiental, situándose al nivel de otros grandes intérpretes comprometidos de su generación, como Jane Fonda.

Su compromiso político y ecológico fue una constante en su vida, que comenzó en los años sesenta, cuando Estados Unidos vivía la efervescencia de los movimientos por los derechos civiles y la oposición a la Guerra de Vietnam.



Desde entonces, el actor utilizó su privilegiada fama para denunciar la discriminación racial y apoyar a las minorías.

En 1992, dirigió Incidente en Oglala, un documental que denunciaba la injusta condena de Leonard Peltier, un activista nativo americano condenado por la muerte de dos agentes del FBI. Redford calificó el caso como ejemplo de la "doble moral en el sistema judicial" estadounidense respecto a las minorías raciales.

Su postura crítica hacia el establishment político se tradujo en buena parte de su cine, que le sirvió como herramientas para cuestionar la corrupción política y desvelar los entresijos del poder.

Un ejemplo emblemático es Todos los hombres del presidente (1976), obra de la que fue el máximo impulsor.

Redford convenció a los periodistas Carl Bernstein y Bob Woodward para que escribieran el libro sobre el caso Watergate, adquirió sus derechos y luchó activamente para sacar adelante el proyecto ante los estudios de Hollywood, involucrándose en la producción y el desarrollo creativo.

Ese salto entre ciudadano y actor comprometido se fraguó en El candidato (1972), donde interpreta a un joven e idealista abogado laboralista californiano, comprometido con causas sociales y la defensa de los derechos laborales y ecológicos.

En Pacto de silencio (2013), Redford recuperó la memoria de los Weatherman, activistas radicales de los setenta que se opusieron violentamente a la guerra de Vietnam, reflexionando sobre el uso de la violencia y la necesidad de buscar la verdad.

Gran compromiso medioambiental

Desde finales de los sesenta, Redford también encontró en la defensa del medio ambiente su causa más duradera. Como residente de Utah, donde ha fallecido este martes, fue testigo directo de la transformación del paisaje americano y comenzó a utilizar su influencia para proteger espacios naturales amenazados.

"Dedico mi tiempo al arte y al medio ambiente", declaró en una entrevista que concedió desde el Festival de Cine de Sundance en Utah.

Su activismo ecológico se materializó en múltiples frentes. Durante décadas, ha luchado contra proyectos extractivos y plantas contaminantes en Utah, defendiendo la preservación de paisajes vírgenes.

Robert Redford en 'Cuando todo está perdido'.

En 2012, junto a su hijo Jamie, filmó un documental sobre el río Colorado, Watershed: Exploring a New Water Ethic for the New West, alertando sobre su deterioro por el desarrollo descontrolado y el cambio climático.

"El deterioro de las cuencas hidrográficas es algo que está ocurriendo en todo el mundo", advirtió entonces, criticando incluso a la administración Obama por no ser "suficientemente valiente" para tomar decisiones preventivas.

En 2013, Redford protagonizó Cuando todo está perdido, donde interpreta a un navegante solitario cuyo velero choca contra un contenedor a la deriva en el Océano Índico.

La película, casi muda, muestra su lucha por sobrevivir frente al mar y la naturaleza, evidenciando la fragilidad humana ante la naturaleza. El accidente con la basura flotante simboliza el impacto de la contaminación marina, convirtiendo la historia en una alegoría sobre los desafíos medioambientales.

Dos años después, en 2015, el actor intervino ante la ONU pidiendo que la comunidad internacional se una en la lucha contra el cambio climático.

Contra el 'establishment' político

Robert Redford ha sido históricamente cercano al Partido Demócrata y ha dado su apoyo público a candidatos demócratas como Gary Hart y Joe Biden. Sin embargo, Redford se ha definido por sus valores progresistas y por su activismo, prefiriendo mantener cierta independencia respecto a la política institucional.

A pesar de ello, el actor siempre ha mantenido una postura crítica respecto al gobierno republicano de Estados Unidos.

Durante la primera presidencia de Donald Trump, Redford fue especialmente contundente, acusando al mandatario de ejercer un liderazgo "dictatorial" y de atacar las libertades fundamentales y el Estado de derecho.

Además, publicó una carta defendiendo la libertad de prensa frente a los ataques presidenciales, alertando que "la verdad está otra vez en peligro".



En 2024, reforzó su postura llamando públicamente a no reelegir a Trump, e insitiendo en que las próximas elecciones presidenciales —donde finalmente Trump salió victorioso— eran "una oportunidad para cambiar el curso del desastre".