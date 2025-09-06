Jim Jarmusch se alza con el León de Oro en Venecia: "El arte no tiene que ocuparse de política para ser político"

Jim Jarmusch posa después de recibir el León de Oro al mejor largometraje por 'Father Mother Sister Brother', durante la ceremonia del Festival Internacional de Cine de Venecia. Foto: EFE/EPA/ETTORE FERRARI

Father mother sister brother, dirigida por Jim Jarmusch, se ha alzado con el León de Oro del Festival de Venecia en su 82º edición. El cineasta, considerado uno de los grandes referentes del cine independiente estadounidense, presenta un tríptico familiar compuesto por tres historias separadas que exploran las relaciones distantes entre hijos adultos y sus padres, cada una ambientada en un país diferente. El filme destaca por su reparto coral, que incluye a Tom Waits, Adam Driver, Mayim Bialik, Charlotte Rampling, Cate Blanchett y Vicky Krieps. Carcajadas en Venecia por cortesía de Jim Jarmusch: 'Father Mother Sister Brother' es incómoda pero cálida "El arte no tiene que ocuparse de política directamente para ser político. Puede generar empatía y conexión entre nosotros, que es el primer paso para resolver las cosas", ha defendido Jarmusch al recibir el premio a mejor película en una gala muy politizada por el trasfondo de la guerra en Gaza. "Palestina libre" ha sido una de las frases más repetidas entre los premiados. De hecho, Jarmusch competía con una de las favoritas del certamen, La voz de Hind Rajab, sobre una niña gazatí asesinada, que recibió el segundo galardón más importante, el Gran Premio del Jurado.

Dirigida por la cineasta tunecina Kaouther Ben Hania, que deslumbró con El hombre que vendió su piel (2020) y el drama familiar Las cuatro hijas (2023), la película mezcla ficción y realidad para contar la historia de una niña de seis años que fue asesinada junto a su familia por el Ejército israelí mientras pedía ayuda a la Media Luna Roja palestina.

El filme, que recoge grabaciones reales de las llamadas telefónicas que la niña hizo al servicio de rescate, ha contado con el respaldo de productores como Brad Pitt, Joaquin Phoenix y Alfonso Cuarón, y ha sido seleccionada para representar a Túnez en los Oscar.

Por otro lado, el León de Plata a mejor dirección fue para Benny Safdie por The Smashing Machine, su debut como director en solitario tras una carrera forjada junto a su hermano Josh en los Safdie Brothers.

La película narra la vida del exluchador de MMA Mark Kerr, encarnado por Dwayne Johnson, quien abandona aquí su habitual registro de "estrella taquillera".

No hubo sorpresa en la entrega de la codiciada Copa Volpi a mejor actor para Toni Servillo, intérprete fetiche de Paolo Sorrentino, por su papel en La grazia, donde se pone de nuevo a los mandos del cineasta italiano, encarnando esta vez a un presidente ficticio de la República Italiana.

Por su parte, la Copa Volpi a mejor actriz fue para la intérprete china Xin Zhilei, por el filme The sun Rises on Us All, dirigido por Cai Shangjun.

Por otro lado, el premio a mejor guion fue otorgado a Valérie Donzelli y Gilles Marchand por la comedia dramática francesa À pied d’œuvre, mientras que el Premio Especial del Jurado recayó en Gianfranco Rosi por Sotto le nuvole, un documental poético que investiga el día a día y los silencios de las ciudades italianas.

Toni Servillo recibe la Copa Volpi en el Festival de Venecia.

El premio Marcello Mastroianni a mejor intérprete emergente fue para Luna Wedler por Silent Friend, dirigida por Ildikó Enyedi. Por otro lado, la película protagonizada por Carmen Maura y Marta Etura, Calle Málaga, dirigida por la cineasta hispano-marroquí Maryam Touzani, ha ganado el premio del público de la sección Spotlight.

A pesar de que, finalmente, Jarmusch se ha alzado con el León de Oro en la Mostra, el festival se ha convertido en el epicentro de polémica y denuncia del conflicto en Gaza.



Las persistentes protestas de miles de activistas y organizaciones, la gran marcha de Venice4Palestine en el Lido exigiendo el fin del genocidio, además de la censura y exclusión de algunos actores y cineastas por sus posiciones en torno a Palestina e Israel, han marcado la programación, los debates y el ambiente de un festival dividido.

El cineasta Alexander Payne (Los que se quedan, Entre copas), presidente del jurado, fue preguntado al inicio de la Mostra si el certamen debía condenar el genocidio en Gaza, pero prefirió evitar una postura política y declaró que no se sentía "preparado" para responder y que su labor allí era "juzgar y hablar sobre cine". Algo que ha quedado reflejado en el palmarés.

Sin embargo, Payne, en una rueda de prensa posterior, reconoció que la deliberación estuvo muy igualada entre Father mother sister brother y La voz de Hind Rajab, pero que no se plantearon dar un premio ex aequo.