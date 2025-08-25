Las cuatro nominaciones al Goya de Verónica Echegui y su cabezón como directora

La carrera de Verónica Echegui ha sido la de una intérprete de pura sangre, desde su debut en Cuéntame cómo pasó al poco tiempo de cumplir la mayoría de edad a ganarse el favor de la Academia con cuatro nominaciones y premio como directora de cortometraje, la última hace tan solo cuatro años por su rol como actriz de reparto en Explota Explota.

El rol que le hizo saltar a la fama y comenzar una prolífica carrera cinematográfica fue el de la mítica película de Bigas Luna, Yo soy la Juani (2006). En ella, la actriz que, por aquellas tenía 23 años, se puso en la piel de una adolescente del extrarradio que tras dejarlo con su novio pretendía hacerse un hueco en la industria audiovisual como artista. Este primer escarceo en el cine le valió su primera nominación como actriz revelación en los Goya.

La memorable película del director catalán era una sarcástica aproximación a esa España de la prosperidad económica, entregada a los placeres del famoseo y el yoísmo. La Juani de Echegui era una mujer carnal, basta y "echada p'alante". El último gran homenaje de su director a esa mujer española y mediterránea que adoró toda su vida.

"El personaje de por sí ya era muy sexual, pero yo me sentí muy cuidada por Bigas y tenía claro qué era lo que estaba haciendo. Pero después sí tuve mucho cuidado de no ser encasillada y dije que no a algunos proyectos." afirmaba Echegui en una entrevista para Fotogramas hace un año.

Tan solo 3 años después adoptó el papel de protagonista en el drama carcelario de Belén Macías, El patio de mi cárcel. Esta cinta le sirvió para consolidarse en la industria cinematográfica española con una nominación al Goya como mejor actriz protagonista. A la edad de 26 años, su trayectoria profesional ya le había acercado dos veces al cenit de cualquier actriz española, lo cual le abrió las puertas a colaborar con algunos de los cineastas más prometedores del momento.

En Katmandú, un espejo en el cielo, el filme social de Iciar Bollaín, Verónica Echegui se puso a la cabeza de la producción asumiendo el rol de una profesora catalana que se traslada a Katmandú (Nepal). Allí, su personaje se topaba con un panorama educativo desolador que excluía a los más necesitados, un papel complicado que le valió su segunda nominación como actriz protagonista en los grandes premios del cine español.

Pero la actuación no era la única de sus pasiones y fronteras a explorar, pues en 2022 la actriz madrileña se estrenó por todo lo alto como directora con un cortometraje tan angustioso e impactante como Tótem Loba, que le mereció el galardón en la categoría al mejor cortometraje de ficción.

"Gracias por poner el foco en esta historia y por darle la relevancia que tiene. Me encantaría, Pedro Sánchez, que la vieras con tus hijas y tu mujer y después habláramos, de verdad. Tómatelo en serio.", proclamaba Echegui delante del presidente tras recibir su primer cabezón.

Más allá del largometraje, Echegui también ha pasado por algunas de las series más importantes de nuestro país. Es una larga lista la que compone sus andares por el mundo de la actuación: Paquita Salas, Cuéntame cómo pasó, Trust, Gente Hablando, Citas Barcelona 2 y A muerte.

Su carrera también sobrepasó la pequeña y gran pantalla, pues los escenarios también formaron parte de su trayectoria. Poco después de comenzar en el largometraje se estrenó sobre la tarima con Infierno, años más tarde con El Amante y su última obra, La strada.