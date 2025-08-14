Todos somos 'Materialistas': una radiografía del amor contemporáneo con Dakota Johnson y Pedro Pascal

Frente a las infinitas aplicaciones de citas —Tinder, Bumble y la nueva, Hinge— se habla de un resurgir de las agencias matrimoniales, capaces de conectar a las personas a la vieja usanza.

Lucy Mason, la protagonista de Materialistas, es la estrella de una de estas compañías, neoyorquina y especializada en clientes exigentes y de cartera abultada.

Lucy, interpretada por Dakota Johnson, dice que su trabajo no difiere tanto del de una funeraria o una aseguradora: hombre blanco, altura 1,80, profesión: médico, salario: 300.000 dólares al año. Al final, todo se reduce a rellenar casillas, en este caso, para satisfacer al cliente.

Sin embargo, ese formulario está hecho de material sensible: las exigencias, los traumas y las parafilias de sus clientes la obligan a ser consejera, psicóloga y experta manipuladora emocional.

Como buena casamentera, Lucy está soltera y, tras una ruptura tormentosa con su ex-pareja, John (Chris Evans, con el encanto de Hugh Grant en los 90), sus expectativas son altas, solo se casará con un hombre que cobre más que ella.

Ahí entra en escena Harry (con Pedro Pascal haciendo, una vez más, de hombre perfecto), un "unicornio" de la industria dispuesto a conquistarla con la ligereza con la que paga cenas caras y áticos de 12 millones de dólares.

Aunque podría parecer el argumento de una comedia romántica de 2010 (27 vestidos, La boda de mi novia), teniendo la firma de Celine Song, directora de la aclamada Vidas pasadas (2023), no se deben esperar convencionalismos, sino la revisitación de un género menospreciado, al que parece dispuesta a volver a sacar brillo—De hecho, Song será la encargada del guion de la secuela del clásico La boda de mi mejor amigo—.

Porque la cineasta coreano-canadiense, que consiguió dos nominaciones a los Oscar con su ópera prima, introduce al espectador en ese mundo materialista al que cantaba Madonna con la frialdad, también cromática, que merece, pero sin subestimarlo.

Filma las conversaciones de Lucy con sus clientes — "Que no sea gorda", "solo hombres blancos", "solo mujeres de menos de 30 años", "hombres de 1,80"—con una cuarta pared que obliga al espectador a mirarse ante un vergonzoso espejo.

Song retrata a una sociedad individualista y caprichosa que, a pesar del miedo a la soledad no deseada, sigue buscando un amor a la carta, por catálogo.

Dakota Johnson y Pedro Pascal en 'Materialistas'.

Mientras su ex-novio, un actor pluriempleado y caótico reaparece en su vida, la protagonista se muestra decidida a alcanzar el nivel socioeconómico que siempre ha anhelado a través de Harry, un empresario millonario.

Como ya hizo en Vidas pasadas, Song plantea así un triángulo amoroso que, a pesar del marketing alrededor de la película, se aleja del cliché y nos habla de nuevo sobre cómo las decisiones que tomamos configuran nuestro destino.

No se debe dejar llevar por la elección de un elenco tan comercial (como bueno), porque en el fondo, la película parece coherente con su ópera prima. "¿Es difícil casarte si no tienes mucho dinero? Pensábamos que no, pero sí lo es", reconocía Nora en Vidas pasadas.

Para Lucy, el matrimonio no es más que un acuerdo económico o una ecuación matemática. Aspira a la tranquilidad de poder vivir en una ciudad como Nueva York sin tener que mirar nunca el precio de las cartas de los restaurantes.

Sus padres, divorciados, siempre discutían por el dinero. Mediante flashbacks, vemos que este también fue el detonante de la ruptura de su larga relación con John.

Chris Evans y Dakota Johnson en 'Materialistas'.

¿Es Lucy una "mala persona" —tal y como ella misma se considera—, o sus circunstancias vitales justifican esos anhelos?

Un inesperado percance con una clienta (Zoe Winters), víctima de violencia de género, hace que empiece a perder la confianza en la vida cínica y superficial en la que había depositado todas sus esperanzas.

Ahí es cuando el tono de la película va cogiendo calidez, acercándose a cintas como La peor persona del mundo (Joachim Trier, 2021), pero en este caso, Song no consigue entrelazar de forma orgánica el drama y la comedia, dando la sensación de que son dos películas en una.

Aun así, acierta de pleno a la hora de reflejar el mal de las relaciones contemporáneas, similares a un scroll infinito en el que siempre hay opciones mejores y donde las bodas, en este contexto de precarización global y crisis de vivienda, parecen simples negocios o símbolos de estatus. El amor, recuerda Song, siempre ha sido otra cosa.