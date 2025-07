Tracie Laymon, el fenómeno del cine 'indie' premiado en 28 festivales: "Si quieres amor en tu vejez, debes darlo ahora"

En el mundo virtual la cuestión de la identidad es confusa. ¿Quién es realmente esa persona que nos pide amistad o nos da un like? Facebook es una jungla de perfiles falsos, amigos de quinto de primaria, furibundos desconocidos que actúan como activistas revenidos y bots. Una jungla en la que, de vez en cuando, se enciende una luz.

Como cuando Bob Laymon le dio un like a una publicación de Tracie Laymon (Houston, 1979), una joven de 20 años con la que compartía apellido. Comenzó así una historia de amistad y sanación emocional que ahora narra con sensibilidad la propia Laymon, aunque cambiando el apellido de los protagonistas por Trevino.

La película resultante ganó el Premio del Público en la última Seminci y ha sido un éxito en festivales de medio mundo, convirtiéndose en el último fenómeno del cine indie estadounidense.

El tal Bob (John Leguizamo) es un señor de origen mexicano, de cincuenta y muchos años, casado, jefe de obra y traumatizado por la muerte de su único hijo cuando aún era un bebé. La protagonista, Lily (Barbie Ferreira), es una chica perdida, algo delirante, con una necesidad enorme de afecto paternal, ya que su progenitor es un tipo egoísta y poco empático, mientras que su madre, drogadicta, desapareció.

Pregunta. Lily, al principio, no concibe que exista otra opción vital que la tristeza. ¿Cómo concibió esa escena en la que espera que el psicólogo resuelva su ‘problema’ en una hora?

Respuesta. Yo viví esa situación de una manera parecida. La psicóloga no se puso a llorar, pero se quedó en shock. Me interesaba retratar esa expectativa equivocada de que la terapia es algo rápido: se cuenta todo, se recibe una respuesta y se sale curado. No funciona así. Es un proceso largo. ¡Ya llevo veinte años!

»Lily no es del todo consciente aún del dolor que ha vivido, ni de cuánto lo ha normalizado. Quitar importancia a esos recuerdos dolorosos es un mecanismo de supervivencia habitual. En esa escena traté de encogerla físicamente con la puesta en escena, los ángulos, el entorno… como reflejo de su imposibilidad de pedir ayuda.

P. Lily no se siente “merecedora” de afecto. ¿Son las secuelas de una infancia dura?

R. Muchas personas han crecido cuidando a quienes debían cuidarlas. Eso impide aprender a escuchar las propias necesidades. La película sigue el camino de alguien que comienza a decir “yo también necesito compañía, yo también merezco ser cuidado”. Cosas que para otras personas son básicas, para ella son revelaciones, como aprender que puede decir lo que siente sin ser castigada o que la gente no la abandonará al primer conflicto, que no está sola. Yo misma he necesitado años para integrar algunas de esas ideas.

Barbie Ferreira y John Leguizamo en 'Un like para Bob Trevino'

P. ¿Qué papel cumple ese misterioso Bob Trevino que aparece en su vida?

R. Una posibilidad, una esperanza. Es alguien que ve más allá del trauma, que reconoce lo que Lily calla. Le quiere regalar un cachorro de perro porque tiene una necesidad reprimida de dar amor. En montaje trabajamos mucho para que quedara claro que ella dice "no", pero que lo desea. Bob no fuerza nada, sólo está ahí.

»En otro momento le dice: “puedes hacerlo”, como haría un buen padre. Eso es lo que permite crecer: saber que uno puede equivocarse y que seguirá siendo querido. Lily tiene un miedo paralizante a que la abandonen si comete algún error.

P. ¿Ese Trevino que actúa como “falso padre” también encuentra en esa relación algo que necesitaba?

R. Sin duda. Ambos se sanan mutuamente. Son cuidadores, pero ahora también reciben. Bob no puede hablar con su esposa porque ella está de duelo por su bebé muerto. Cuando tiene la oportunidad de cuidar a Lily, encuentra una vía para recomponerse. Esa reciprocidad es esencial. Y queríamos mantener cierta inocencia. Que no hubiera seducción ni manipulación, sino una amistad real, sincera.

P. El padre de Lily es un personaje bastante odioso al que ella siempre perdona. ¿Merece ese amor?

R. Muchas personas llegan frustradas a la senectud, culpando a todo el mundo menos a sí mismas. Pero, si uno quiere afecto en el futuro, debe empezar a sembrarlo ahora. Si uno quiere paz, debe trabajarla. No es automático. Nadie tiene garantizada una buena vejez si ha pasado la vida alejándose de los demás.

»El personaje se parece mucho a mi padre, que terminó sus días solo. Las personas que han ido por la vida creyéndose con derecho a todo y haciéndose la víctima suelen acabar solas. Si quieres amor en tu vejez, debes darlo ahora.

P. Por tanto, ¿lo consideramos villano total?

R. Sabíamos que haría cosas horribles, pero tampoco queríamos deshumanizarlo. El actor French Stewart y yo trabajamos desde un lugar de comprensión. Hay momentos donde él actúa desde el dolor. No justificamos, pero tampoco juzgamos. Algunos hombres que han visto el filme me han dicho que les incomoda admitirlo, pero se reconocen en él. Me parece importante porque, si uno reconoce algo en el otro, puede hacer algo al respecto.

P. ¿Cree que la película transmite esperanza?

R. Espero que sí. Vivimos tiempos convulsos, pero hay lugar para la reflexión. Si cada uno trabaja un poco en sí mismo, cada día, eso ya es mucho.

Barbi Ferreira, en la película

P. ¿Cómo es hacer cine independiente en EE.UU.?

R. Muy difícil, pero posible. Hemos logrado estrenar en salas comerciales en EE.UU., y sigue habiendo un circuito de cines de arte y ensayo. La película también ha sido proyectada en muchos festivales y se ha estrenado en varios países. Hay que trabajarlo mucho, acompañar a la película, pero se puede hacer.