'Quinografía': un viaje por el universo afectivo y creativo del padre de Mafalda

¿Qué hace que una niña de papel, con el ceño fruncido y preguntas incómodas, trascienda generaciones y continentes? ¿Quién hay detrás del trazo limpio, de las viñetas en blanco y negro que lograron cuestionarlo todo? A partir de este jueves 19 de junio, Quinografía, el primer largometraje documental sobre Joaquín Salvador Lavado Tejón —el mítico Quino—, llega a los cines españoles para responder, o al menos intentarlo, estas preguntas.

Coproducida entre Argentina y España por Curandero Producciones y El Gatoverde Producciones, Quinografía es una carta de amor a la lucidez entrañable de Quino. Una exploración de su mundo afectivo y creativo que parte de una entrevista inédita realizada en 2014 —una de las últimas que concedió, ya casi ciego, en su Mendoza natal— y se expande por seis países, en cuatro idiomas y múltiples escenarios que marcaron su vida y su exilio: Milán, París, Madrid, Santiago de Chile, Buenos Aires y, por supuesto, su tierra mendocina.

Dirigido por Mariano Donoso y Federico Cardone, el documental va más allá del retrato hagiográfico: es una invitación a recorrer los caminos, las obsesiones y la ternura de un artista que cambió la historia de la historieta con una mezcla irrepetible de humor y lucidez política que cuenta con una producción de 400.000 dólares.

A través del testimonio de familiares, amigos y figuras de la cultura como Joan Manuel Serrat, Jorge Valdano, Álex Grijelmo, Milena Busquets o Samper Pizano, Quinografía reconstruye no solo la dimensión pública de Quino, sino su intimidad: el niño tímido de Guaymallén, el artista que se exilió tras el acoso de la triple A en los años 70, el hombre que regresó a su barrio como un mito global.

La película muestra con sensibilidad el archivo personal del autor —dibujos, cartas, grabaciones— y propone una reflexión visual sobre la memoria, el humor como resistencia y la mirada política del arte. Quinografía no se limita a rendir homenaje a Mafalda, sino que rescata también la obra gráfica menos conocida de Quino, sus libros de humor sin palabras, su obsesión por la condición humana y su feroz sentido crítico.

"Los adultos no tienen la menor idea de lo que hacen con el mundo", decía Mafalda. Y esa premisa se convierte aquí en el eje temático del documental. Como señalan los directores, el fenómeno de Quino no se explica solo por el éxito editorial, sino por su capacidad de conectar con una verdad universal, "tan argentina, tan mendocina, tan andaluza, tan humana".

Quinografía tuvo su preestreno en mayo en Casa de América (Madrid) como parte del ciclo "Conexión Buenos Aires/Madrid", y fue película de clausura del BAFICI 2025 en Buenos Aires, uno de los festivales más relevantes de Iberoamérica. También ha sido seleccionada por festivales en México, Brasil, República Checa y Ecuador, se proyectó en la Feria del Libro de Madrid y en la Semana del Cine de Salta (Argentina).

La emisión en televisión está prevista para septiembre, en prime time, por RTVE, que participó en la producción.

La voz de Quino —calmada, irónica, pausada— guía buena parte del metraje. "No sé… no lo sé", responde en la película cuando le preguntan cómo le gustaría ser recordado. Ese gesto humilde, casi pudoroso, condensa lo que Quinografía busca transmitir: un retrato profundo pero sin solemnidad, tierno pero no complaciente, cargado de esa ironía compasiva que definió a su autor.

Quino, el padre de Mafalda.

El documental también traza un mapa emocional: desde la casa de su hermano en San Rafael, donde se escondió al ser amenazado en dictadura, hasta los cafés madrileños donde compartía tertulias, pasando por el Museo de la Historieta de Milán y el mural parisino de la artista libanesa Marie Joe Ayoub, que lo inmortaliza junto a Mafalda.

En definitiva, Quinografía es un viaje emotivo que escapa del bronce y el mármol. Un retrato en movimiento, entre papeles amarillentos, voces familiares y paisajes del mundo que lo acogieron. Un documental que celebra al hombre que, con una línea y una idea, logró que el mundo se detuviera a pensar.