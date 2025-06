Muere Harris Yulin, el orgulloso secundario de 'Scarface', 'Ozark', 'Training Day' o 'Cazafantasmas'

Harris Yulin, el orgulloso actor secundario de grandes títulos como Scarface, Ozark, Training Day o Cazafantasmas, ha fallecido este martes a causa de un paro cardíaco en Nueva York a los 87 años. Así lo ha anunciado su familia y Sue Leibman, su representante.

Recientemente, el siempre intérprete de roles secundarios se había hecho con un pequeño papel en la serie de Daredevil: Born Again. En sus cinco décadas de trayectoria jamás estuvo a la cabeza de una ficción como protagonista. "No tengo un amplio perfil, simplemente hago lo siguiente que surge", declaró en una entrevista en 2010 para el diario The Iris Times.

El actor, nacido en Los Ángeles en 1937, inició su carrera en la industria cinematográfica tras debutar en el teatro representando obras de Shakespeare. Su periplo en Hollywood comenzó años más tarde, en 1971, y a lo largo de ella puso rostro a más de 100 personajes distintos.

En Scarface, de Brian de Palma, encarnó a un detective corrupto que intenta chantajear al protagonista interpretado por Al Pacino, Tony Montana. En Training Day, dirigida por Antoine Fuqua, también adopta el papel de una autoridad corrupta, el policía torcido Rosselli.

A finales de los 80 recibió papeles en películas como Otra mujer, de Woody Allen, en paralelo a su rol como magistrado atormentado por lo paranormal en Cazafantasmas 2. Estuvo también presente en Testigo accidental junto a Gene Hackman, y trabajó con Harrison Ford en el thriller Peligro inminente, adaptación de Tom Clancy.

Su carrera también transcurrió por alguna de las series más importantes de las últimas décadas: Frasier, papel que le mereció un premio Emmy; Ozark, Billions, Expediente X, Star Trek: Espacio Profundo y Buffy la cazavampiros. Además, a lo largo de su longevo recorrido como intérprete también trabajó en el teatro. Hedda Gabler, The Price y The Diary of Anne Frank fueron algunas de las obras que representó en Broadway.