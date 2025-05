Susi Sánchez, actriz: "'Cincuenta sombras de Grey' es una involución en la visión de la sexualidad"

¿Qué libro está leyendo?

El espejo de las almas simples, de Margarita Porete. Una mística de la Edad Media a la que quemaron en la hoguera porque su visión espiritual la alejaba de la iglesia.



¿Cuál es el libro que más le ha ‘autoayudado’?

Carácter y neurosis, de Claudio Naranjo. En realidad, todos los libros de su trabajo sobre el carácter.

Si no hubiera podido ser actriz, ¿qué hubiera querido ser?

Me atrajo siempre la ciencia y la investigación. Me gustaba la medicina, aunque ya no tanto. Me da miedo el poder de los médicos y su relación con los medicamentos.

Un acontecimiento histórico que le habría gustado vivir in situ.

La llegada de la Segunda República. Las mujeres alcanzaron en dos años unos derechos en igualdad que aún no hemos recuperado.

Una canción que se ponga en bucle estos días.

Siempre, Killing Me Softly with His Song de Roberta Flack. Me ha acompañado a lo largo de mi vida. Se me estremeció el corazón cuando se fue.

¿Cuál es la serie que ha devorado más rápido? ¿Diría, por cierto, que es la mejor que ha visto? ¿O es otra?

Unas cuantas, pero Black Mirror me sigue impactando. Veo que nuestra sociedad se va acercando cada vez más a la ciencia ficción.

¿En qué película se quedaría a vivir y en cuál no aguantaría ni un minuto?

Me quedaría a vivir en el mundo futuro que aparece al final de Interstellar. Y no aguantaría ver más veces Tiburón, marcó mi relación con el mar para siempre.

¿Ha experimentado alguna vez síndrome de Stendhal?

Sí. He sentido el éxtasis y la emoción de la belleza ante el trabajo de algunos compañeros y compañeras en su actuación. También ante algunas escenas de teatro o de cine. Me llena de fe en la humanidad y en el arte. Hay sucesos artísticos que me traspasan.

No se muerda la lengua, díganos algo que ya no soporte del mundillo cultural.

Que se busque más la rentabilidad que el cuidado del contenido o la propuesta artística. Muchas veces se gasta mucho más en promociones que en la obra en sí.

Una obra sobrevalorada.

Cincuenta sombras de Grey. Me parece una involución en la visión de la sexualidad. Y el reguetón me parece una involución en la música.

Un placer cultural culpable.

Los placeres culturales nunca me parecen culpables.

¿Cuál es la última exposición a la que ha ido?

De las últimas creo que fue en el Museo Rodin, en París. La casa y sus jardines me transportan a su historia y la de Camille Claudel.

¿Qué le atrajo de Elena, el papel que interpreta en También esto pasará?

Me atrajo la personalidad de la editora Esther Tusquets, en quien se basa el personaje, y lo que se produjo en el mundo de la gauche divine en Barcelona. Pero, sobre todo, quería trabajar con María Ripoll.

¿Qué destacaría de ella como directora?

María es una directora muy completa y con mucho talento. Tiene sentido artístico y muy buena capacidad de transmitirlo. Busca la profundidad en el relato y cuida mucho a sus actores. No se puede pedir más.

No para de trabajar. ¿Cómo valora el momento profesional que está atravesando?

Estoy viviendo una época de plenitud, disfrutando mucho. Puedo elegir proyectos que tienen un sentido para mí en este momento. Me siento muy agradecida a la vida.

¿Cómo ve la salud del cine español?

Cada día mejor. La incorporación de más mujeres directoras o guionistas hace mas versátiles las propuestas. Están trabajando desde la psicología femenina y crean personajes femeninos con mundos fascinantes.

España es…

Un paraíso que necesita armonía. A ver si algún día nos vamos poniendo de acuerdo…