La misión imposible del Festival de Cannes: cine de autor y servidumbre al glamur de Hollywood

En el ecosistema mediático que rodea al séptimo arte, el Festival de Cannes juega un rol crucial. Mientras la maquinaria de marketing del cine estadounidense abraza los postulados de la cultura algorítmica de las grandes plataformas, el festival de festivales opera como un dique de contención, afianzado en los viejos valores de la cinefilia: la reivindicación de la autoría, la proyección en pantalla grande y, por encima de todo, la celebración del cine como arte.

Unos principios que, en todo caso, no pueden ocultar la relación de servidumbre que el certamen galo mantiene con el glamur de Hollywood: este año, el festival acogerá la llegada de Tom Cruise (¿por tierra, mar o aire?) para presentar el estreno mundial de Misión imposible: Sentencia final.

Y si Cannes ostenta la condición de sagaz prescriptor de los títulos que marcarán la temporada, lo es gran medida por su buen ojo para reclutar a los caballos ganadores, o al menos finalistas, de la carrera por el Oscar –Anora (Sean Baker) y Emilia Pérez (Jacques Audiard) el año pasado; Anatomía de una caída (Justine Triet) y Los asesinos de la luna (Martin Scorsese), el anterior–.

Convertido en un termómetro cinéfilo candente, el Festival de Cannes ofrecerá, en su 78.ª edición, una sección oficial tensada entre el vigor artístico y el atractivo periodístico. Una selección de títulos en la que cabe destacar, por supuesto, la presencia de los españoles Oliver Laxe y Carla Simón, dos cineastas que han sabido escalar la pirámide festivalera hasta alcanzar el certamen más prestigioso del mundo.

El clan indie

Más allá de la flamante representación española, el principal atractivo de la competición oficial será la presencia de un heterogéneo clan de autores surgidos del indie estadounidense, directores que comparten una fuerte vinculación con el cine del viejo continente.

'Nouvelle vage', de Richard Linklater

Wes Anderson, uno de los niños mimados de Cannes, decorará el festival con el barroquismo felliniano de La trama fenicia, una historia de espionaje y tensiones paternofiliales protagonizada por Benicio del Toro. Luego, Richard Linklater, que no compite por la Palma de Oro desde 2006 con Fast Food Nation, regresará con la muy afrancesada Nouvelle Vague, que aborda, en clave ficcional, el rodaje de Al final de la escapada (1960) de Jean-Luc Godard.

Por su parte, Ari Aster, el más joven del grupo, a sus 38 años, debutará en Cannes con Eddington, un híbrido de wéstern, drama y comedia protagonizado por Joaquin Phoenix. Y, por último, Kelly Reichardt, quien concursó en 2022 con Showing Up, volverá al certamen francés para presentar The Mastermind, primera de las películas de la sección oficial protagonizadas por Josh O’Connor, quien mantendrá un romance con Paul Mescal en The History of Sound, dirigida por el sudafricano Oliver Hermanus.

Junto a la imponente representación estadounidense, Cannes pondrá el foco de rigor sobre el cine de autor europeo. A las presencias de Simón y Laxe, hay que sumar la del danés Joachim Trier, quien después de impresionar en 2021 con La peor persona del mundo mostrará Sentimental Value, de nuevo con el protagonismo de Renate Reinsve.

Desde Francia, Dominik Moll reivindicará el género policiaco con Dossier 137; desde Ucrania, Sergei Loznitsa ahondará en la memoria de las purgas estalinistas con Two Prosecutors; y desde Suecia, Tarik Saleh cerrará su trilogía del Cairo con Eagles of the Republic. El desembarco europeo lo completarán los hermanos Dardenne, que con Jeunes mères buscan su tercera Palma de Oro después de las logradas con Rosetta (1999) y El hijo (2005).

Joaquin Phoenix y Pedro Pascal en Eddington (Ari Aster)

Junto a los hermanos belgas, la francesa Julia Ducournau es la única otra concursante que podría repetir el galardón, tras la conseguida por Titane en 2021. En su nueva película, titulada Alpha y ambientada en la década de 1980, Ducournau cuenta la odisea de una adolescente que comienza a ser rechazada por sus compañeros después de que se difunda el rumor de que ha sido infectada por una nueva enfermedad. La cineasta parisina es una de las siete autoras que participarán en la Sección Oficial.

Además de Simón y Reichardt, también competirá por la Palma de Oro la escocesa Lynne Ramsay con Die, My Love, basada en la novela Matate amor de la escritora argentina Ariana Harwicz y protagonizada por Jennifer Lawrence y Robert Pattinson. Luego, la francesa de ascendencia argelina y tunecina Hafsia Herzi estrenará La Petite Derniere; la japonesa Chie Hayakawa presentará el drama Renoir; y la berlinesa Mascha Schilinski intentará convencer con Sound of Falling al jurado presidido por Juliette Binoche.

Autores disidentes

Fuera del eje que conforman el cine estadounidense y europeo, Cannes reserva una pequeña parcela para cinematografías como la brasileña, representada por Kleber Mendonça Filho, quien después de competir con Bacurau (2019) volverá a jugar con los códigos del thriller en The Secret Agent, protagonizada por Wagner Moura.

Por último, desde Irán, llegará lo nuevo de dos autores disidentes. Saeed Roustayi, conocido por sus dramas de denuncia social, como La familia de Leila (2022), estrenará Woman and Child, y Jafar Panahi, un emblema de la lucha contra el autoritarismo del régimen de la República Islámica, presentará It Was Just an Accident.